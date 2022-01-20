«Хочет играть более значимую роль»: как Анкара пытается стать посредником в российско-украинских переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита. Таким образом в Кремле прокомментировали предложение Анкары организовать в Турции встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Напомним, что на официальном уровне Анкара выступает за снижение напряжённости между Москвой и Киевом, при этом поставляя ВСУ ударные беспилотники Bayraktar TB2. По мнению экспертов, с помощью посреднической миссии Анкара рассчитывает усилить влияние на европейские дела. При этом аналитики сомневаются в способности Турции улучшить ситуацию с российско-украинскими отношениями.

В Кремле отреагировали на предложение Анкары стать площадкой для переговоров между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает вторичным место проведения возможного российско-украинского саммита, но приветствует усилия любых стран в урегулировании ситуации на Украине.

«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договорённостей и обязательств, это можно будет только приветствовать... Место же проведения каких-то контактов — это вторично. Главное — повлиять всё-таки на Украину», — пояснил Песков.

18 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара стремится снизить напряжённость между Москвой и Киевом. В связи с этим турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского приехать в его страну, чтобы «уладить разногласия».

Такую информацию Калын озвучил в ходе панельных дискуссий «Возможное влияние напряжённости между Россией и Украиной на Европу и НАТО», организованных в онлайн-формате британским аналитическим центром Circle Foundation.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряжённости между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — цитирует Калына турецкое издание TRT на русском.

«Капризные требования»

Калын сообщил, что через несколько недель Эрдоган должен отправиться на Украину для встречи с Зеленским. Повестка переговоров пока не разглашается.

На предыдущей очной беседе двух президентов, которая состоялась на полях 76-й Генассамблеи ООН, обсуждались экономические вопросы и ситуация с безопасностью в черноморском регионе. В ходе общения Зеленский поблагодарил турецкого коллегу «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма». Также украинский лидер отметил стратегический характер двусторонних отношений и важность наращивания темпов сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

Напомним, что на вооружении ВСУ находятся турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2. Первую партию этих беспилотников Украина закупила ещё 2019 году. Аппараты передаются Киеву вместе с авиабомбами MAM-L и другими высокоточными боеприпасами.

Bayraktar TB2 в составе ВСУ

Legion-Media

© Raj Valley

В 2020 году украинская армия провела учения с Bayraktar TB2, а в октябре 2021 года впервые применила один из БПЛА в бою на линии соприкосновения в Донбассе.

По состоянию на сентябрь прошлого года на вооружении ВСУ находились 12 турецких дронов. В планы Киева входит закупка ещё 24 аппаратов. После этого пополнение парка Bayraktar TB2 будет осуществляться аналогичными беспилотниками, выпускаемыми уже на территории Украины. В конце декабря 2021 года о запуске производства Bayraktar TB2 внутри страны в интервью изданию «Фокус» сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Москве негативно воспринимают военно-техническое сотрудничество между Турцией и Украиной, указывая на то, что оно лишь повышает конфликтный потенциал в Донбассе. Комментируя первое боевое применение Bayraktar TB2, глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал политику стран, которые вооружают Киев.

«В принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что необходимо завтра их принять в НАТО и, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ открыто предостерёг Анкару от подпитывания «милитаристских настроений» руководства Украины.

Позиция самой Анкары по передаче Bayraktar TB2 ВСУ заключается в том, что сотрудничество с Киевом, по её словам, не направлено против России. При этом, как пояснили в МИД Турции, после покупки экспортированное оружие «перестаёт быть турецкими».

В беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев высказал мнение о том, что продажей Украине Bayraktar TB2 Анкара пытается прежде всего реализовать не военно-политические задачи, а «маркетинговые и бизнес-цели».

«Турция очень заинтересована в продвижении на экспорт своей высокотехнологичной продукции и дорожит любым партнёрством. Как мне представляется, в Анкаре и Москве осознают, что стратегический баланс сил из-за «Байрактаров» в Донбассе не поменяется», — рассуждает Мавашев.

Вместе с тем, публично представители Анкары неоднократно акцентировали внимание на важности мирного решения спорных вопросов по Украине и предлагали посреднические услуги.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

© president.gov.ua

«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряжённости. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации», — заявил Калын в начале декабря прошлого года в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Деструктивная линия»

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно обсуждают ситуацию на Украине. Так, 3 декабря 2021 года в ходе телефонного разговора оба собеседника отметили «важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договорённостей, достигнутых в том числе и во время нормандского саммита.

Российский лидер обратил внимание президента Турции на то, что Киев продолжает «деструктивную линию», направленную на срыв «Минска-2», и для дестабилизации обстановки использует в том числе переданные Анкарой БПЛА.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора между двумя президентами была «подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс».

В разговоре с RT Юрий Мавашев определил позицию Турции по Донбассу как «равноудалённую». По его мнению, добиваясь запуска посреднической миссии, Анкара главным образом стремится усилить своё влияние в европейских делах.

«Предлагая посреднические услуги в украинском вопросе, Турция пытается воспользоваться партнёрскими отношениями с Россией и своим неформальным статусом особого члена НАТО, который заключается в том, что у Анкары есть собственное мнение по ключевым вопросам безопасности. Призывы, которые мы слышим из Анкары, на мой взгляд, необходимо рассматривать как попытку играть более значимую роль в Европе», — сказал Мавашев.

По мнению эксперта, Турция способна оказать определённое положительное влияние на украинскую элиту, но ожидать, что оно приведёт к серьёзному улучшению ситуации, не стоит. Решение ключевых спорных вопросов в российско-украинских отношениях зависит прежде всего от политики самого Киева, подчеркнул Мавашев.

В разговоре с RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также заявил, что основной причиной возникновения острых проблем, связанных с Украиной, является агрессивный русофобский курс киевских властей.

Украинские военнослужащие у линии соприкосновения в Донбассе

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© Joint Forces Operation

«Корень проблем с Украиной — это та уродливая власть, которая правит страной с 2014 года. Однако мы видим и плохую работу нынешних модераторов в лице прежде всего западных стран. Нарушающий «Минск-2» Киев на место никто не ставит, и наглость, которую он себе позволяет, в итоге только усиливает напряжённость в Донбассе и по всему периметру отношений с Москвой», — сказал Мартынов.

В оценке посреднических услуг Турции эксперт был более категоричен. В разговоре с RT эксперт заявил, что не видит смысла в вовлечении Анкары в процесс переговоров. По мнению Мартынова, усиление давления на Киев и окончательное урегулирование конфликта в Донбассе не отвечает турецким геополитическим интересам.

«Следуя дипломатическому такту, инициативу, которую выдвинула Турция, можно приветствовать, но я очень сомневаюсь в том, что гипотетическое посредничество Анкары даст какие-то положительные результаты», — подытожил Мартынов.