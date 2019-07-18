«Хочет, чтобы её заметили»: как изменится политика ЕС после назначения фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

Избрание бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии стало неожиданностью для части европейского истеблишмента, отмечают эксперты. Однако, по их мнению, свой выбор Европарламент сделал, следуя гендерному принципу, а также учитывая многолетний опыт работы фон дер Ляйен в политике. Экс-глава Минобороны ФРГ, уже заявившая о планах укрепить границы ЕС, на первых порах постарается повысить собственную популярность внутри союза, полагают аналитики. При этом политологи подчёркивают, что работа фон дер Ляйен будет осложнена постоянным поиском компромиссных решений, поскольку её кандидатура «не вызывает ассоциации с единством Европы».

Политический опыт экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая 1 ноября 2019 года сменит Жан-Клода Юнкера во главе Еврокомиссии, стал основной причиной её назначения на этот пост, считают аналитики. Эксперты напоминают, что одна из главных задач в рамках новой стратегии ЕС заключается в создании европейской армии, и кандидатуру фон дер Ляйен в Брюсселе сочли наиболее подходящей для этой цели. При этом выбор новой главы ЕК стал неожиданным для ряда европейских политиков — некоторые из них были крайне разочарованы итогами голосования в Европарламенте.

Так, лидер Партии брексита Найджел Фарадж заявил, что Европа в представлении фон дер Ляйен характеризуется настолько сильной централизацией власти, что национальные парламенты потеряют какое-либо значение. По мнению британского политика, речь идёт об «открытом посягательстве на концепцию демократического государства».

«Ожидания не оправдались»

Отметим, что фон дер Ляйен станет первой женщиной, занявшей этот пост. До вступления в должность ей предстоит сформировать Комиссию из лидеров стран — участниц ЕС. Затем новый состав ЕК должен будет утвердить Европейский парламент.

«Избранный председатель Еврокомиссии направит официальные письма главам институционального ЕС или их правительств с предложением выдвинуть своих кандидатов в члены Еврокомиссии», — говорится на сайте ЕП.

Стоит отметить, что кандидатуру фон дер Ляйен утвердили после длительных и бурных обсуждений. Экстренный саммит ЕС 30 июня, призванный подтолкнуть лидеров стран ЕС к компромиссу, завершился с нулевым результатом. И лишь спустя два дня главы государств и правительств союза приняли решение выдвинуть на пост председателя главного института ЕС представительницу Германии.

«Её кандидатура появилась только в тот момент, когда уже стало ясно, что глава Европейской народной партии Манфред Вебер не сможет стать председателем: против него выступили президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других глав государств ЕС», — рассказала RT заместитель руководителя Центра германских исследований, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

По её мнению, немецкий экс-министр вполне могла и не пройти этап голосования в ЕП.

«Шансов на то, что кандидатуру фон дер Ляйен утвердят, было не очень много, однако на исход избирательного процесса повлияла её предвыборная речь. При этом итоги выборов в ЕП лишний раз доказывают, что, каких бы кандидатов парламент ни предлагал, франко-германский тандем всё равно сохраняет за собой решающий голос в распределении ключевых постов в ЕС», — считает аналитик.

Тимошенкова пояснила, что многих политиков, в том числе и немецких, кандидатура фон дер Ляйен не устраивала, поскольку она была выдвинута в обход принципа «главного кандидата» (Spitzenkandidat) — когда пост главы ЕК автоматически занимает лидер парламентского большинства.

«Ожидания европейских избирателей и партий не оправдались — на ключевую позицию в ЕС был выбран человек, о кандидатуре которого ранее никто не договаривался. Кроме того, фон дер Ляйен не является объединяющей фигурой, которая вызывает ассоциации с единством Европы», — констатировала аналитик.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с RT предположил, что свою роль в выборе нового главы Еврокомиссии сыграл и гендерный аспект.

Экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен

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© Vincent Kessler

«Кандидатуру фон дер Ляйен утвердили также и потому, что вопрос гендерного равенства играет очень большую роль в институтах ЕС», — пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, результаты голосования в ЕП за кандидатуру на пост Еврокомиссии говорят о том, что экс-министр Германии с трудом прошла этот избирательный этап. Напомним, за назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против — 327, воздержались — 22.

«Немецкие социал-демократы ещё раньше говорили, что не будут её поддерживать, и это сыграло свою роль», — отметил аналитик, по словам которого фон дер Ляйен будет нелегко сформировать Европейскую комиссию.

«Ей надо будет учесть гендерный аспект, а также то, насколько опытен тот или иной кандидат на министерский пост. При этом не исключён вариант, что члены комиссии не пройдут через этап голосования в ЕП», — спрогнозировал эксперт.

По мнению Екатерины Тимошенковой, бывшему германскому министру «всё время придётся находить компромиссные решения».

«Сочетание опыта в оборонной и социальной сферах»

В своей вступительной речи на пленарном заседании Европарламента Урсула фон дер Ляйен обозначила основные направления своей деятельности в случае её избрания на пост председателя Еврокомиссии.

«В следующие пять лет Европа должна больше уделять внимания экологии и работать на благо своих граждан. Я хочу экономически сильную Европу с цифровыми технологиями и живой демократией», — заявила экс-министр.

В первую очередь она внесла свои предложения по климату: по её мнению, к 2050 году Европа должна стать «первым климатически нейтральным континентом в мире». Также фон дер Ляйен затронула и актуальные социальные вопросы — сокращение уровня безработицы, контроль за обеспечением прав детей и гендерное равноправие.

Кроме того, немка пояснила свою позицию и в оборонной сфере. Она подчеркнула, что краеугольным камнем коллективной безопасности Евросоюза «всегда будет НАТО», но при этом Брюсселю важно проводить и собственный политический курс.

Однако наибольшее внимание фон дер Ляйен уделила миграционной проблематике.

«Я предложу новый вариант Пакта об иммиграции и предоставлении убежища, предусматривающий, в частности, перезапуск реформы Дублинской системы. Это позволит восстановить полноценную свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны, что составляет основу нашего процветания, безопасности и свободы», — заявила фон дер Ляйен.

При этом центральным элементом преобразований, по её мнению, станет повышение эффективности Европейской службы пограничной и береговой охраны.

«Численность её постоянного контингента следует довести до 10 тыс. человек не к 2027 году, а гораздо раньше — по меньшей мере к 2024-му», — считает политик.

Штаб-квартира ЕК в Брюсселе

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© Yves Herman

По словам фон дер Ляйен, сохранить надёжность внешних границ можно лишь при достаточной поддержке со стороны государств — членов ЕС, испытывающих наибольшее давление в силу их географического расположения.

«Необходимо найти новый способ разделить это бремя. Следует направить странам происхождения и транзита предложение о взаимовыгодном сотрудничестве», — отметила экс-министр.

Екатерина Тимошенкова считает, что в данном вопросе, как и в деле создания европейской армии, будет весьма актуален политический опыт фон дер Ляйен, которая ранее не только возглавляла оборонное ведомство ФРГ, но и занимала должность министра труда и социальных вопросов.

«Акцент как раз и был сделан на то, что сочетание опыта в оборонной и социальной сферах поможет ей разобраться с вызовами, которые стоят сейчас перед ЕС», — говорит Тимошенкова.

По её мнению, заявляя о необходимости укреплять внешние границы, фон дер Ляйен намеревалась продемонстрировать, что, с одной стороны, она является общеевропейским политиком, а с другой — готова пойти на компромисс с теми силами, которые выступают с критикой в её адрес.

В свою очередь, Владимир Швейцер полагает, что риторика фон дер Ляйен о намерении укрепить границы ЕС — политический ход, призванный позиционировать её как сильного политика.

«Пока это лишь разговор, который следует рассматривать как пропагандистскую уловку. Экс-министр ФРГ играет в эту игру, поскольку в Европе она пока не является известным политиком, а сейчас она хочет, чтобы её заметили», — пояснил Швейцер.

Сотрудники Европейской службы пограничной и береговой охраны

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© Alessandro Bianchi

Он также напомнил, что Урсула фон дер Ляйен, находясь на должности главы германского Минобороны, не раз попадала под шквал критики. В частности, её обвиняли в неудовлетворительном военно-техническом оснащении бундесвера.

Репутация министра пострадала также и после скандала, связанного с привлечением к работе немецкого оборонного ведомства сторонних консультантов. В 2018 году прокуратура Берлина начала доследственную проверку по подозрению в том, что договоры с этими специалистами были заключены вне конкурса и не на выгодных условиях. В январе бундестаг решил создать комиссию по выяснению обстоятельств дела. Окончательные результаты расследования пока не обнародованы.

Кроме того, как подчёркивает Швейцер, обещания фон дер Ляйен создать постоянный контингент Европейской службы пограничной и береговой охраны идут вразрез с интересами Вашингтона в Европе, который выступает против таких преобразований и требует более существенных вливаний в бюджет Североатлантического альянса.

«Трамп никогда не согласится на это. Стоит также учесть, что европейцы всё же хотят обособить свою политику от Вашингтона, конфликт между Брюсселем и Вашингтоном будет неизбежен», — считает Швейцер.

Российская повестка

Аналитики полагают, что с приходом Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии курс Брюсселя в отношении Москвы может ужесточиться.

Экс-министр Минобороны Германии не раз выступала с резкой критикой в адрес РФ. В феврале она заявила о необходимости оказать давление на Россию из-за того, что Москва якобы нарушает ДРСМД.

«Правильно, что НАТО осудило нарушения Россией ДРСМД и что мы все стараемся сохранить этот договор по существу», — отметила фон дер Ляйен в ходе своего выступления на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По её словам, на «повышение угрозы российского оружия» последует совместная реакция. Кроме того, фон дер Ляйен обвиняла Россию в попытке расколоть единство стран ЕС по ведущим вопросам безопасности.

Также в июне 2017 года немецкий экс-министр заявляла, что разногласия с российской стороной нужно ликвидировать во время переговоров «с позиции силы».

Как отмечает Екатерина Тимошенкова, фон дер Ляйен «настроена крайне критично» по отношению к России, поэтому положительных изменений курса ЕС в отношении РФ ожидать не стоит.

«Она выступает за ещё большее сближение с НАТО. При ней антироссийская риторика Брюсселя, скорее всего, станет жёстче, а манёвры, направленные против РФ, могут проводиться ещё быстрее», — подытожила Тимошенкова.