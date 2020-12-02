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Хочешь наторговать - найми женщину, негра и гея: Биржа США насаждает толерантность через экономику
02 декабря 2020, 03:15 • 36 • Политика
Nasdaq предложила обязать компании включать в совет директоров женщин и меньшинства. Правило затронет все компании, а не только фирмы из США.
Электронная биржа Nasdaq предложила обязать компании, чьи ценные бумаги участвуют в торгах, в обязательном порядке включить в состав совета директоров минимум одну женщину и одного афроамериканца или представителя ЛГБТ. Соответствующее предложение было направлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Инициатива продвигается под предлогом того, что согласно 20 исследованиям, компании с женщинами, а также представителями меньшинств и ЛГБТ в руководстве якобы показывают лучшие результаты, чем компании без них. А несогласных Nasdaq предлагает карать исключением из торгов.
При этом данные правила, если будут приняты, затронут не только американские компании, но и зарубежные. При этом иностранцам будет дано послабление, вместо представителя меньшинств или ЛГБТ разрешат включить в руководство двух женщин. Также фирмам разрешат объясниться, почему в их руководстве нет женщины и представителей национальных и сексуальных меньшинств.
На электронной бирже Nasdaq представлены около 3,2 тыс. компаний. По данным газеты The New York Times, примерно 75% этих компаний не отвечают критерию, изложенному в предложении оператора фондовой площадки.
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