Хочешь мира - готовься к «Талибану»: США саботируют попытки России запустить переговоры по Афганистану

4 сентября в Москве пройдут посвященные Афганистану международные совещания, организованные по инициативе российской стороны. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Россия неоднократно пыталась инициировать запуск нацдиалога в Афганистане, однако эти попытки нельзя было назвать слишком удачными. В этот раз Москва настроена серьезно.

Так, приглашения были переданы 12 странам, включая и Соединенные Штаты Америки. Есть и крайне важное изменение - на переговоры были приглашены представители запрещенной в РФ группировки «Талибан», которые не участвовали в предыдущих раундах диалога.

«Целью предстоящей встречи является содействие сближению позиций правительства Афганистана и движения талибов по запуску прямого межафганского диалога о мире», - указано в заявлении ведомства.

При этом в МИД России опровергли заявления посла Афганистана в Москве Абдула Каюм Кучая о том, что власти РФ рассчитывают использовать талибов для борьбы против боевиков так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название - ДАИШ, группировка запрещена в России), которые пытаются проникнуть в Центральную Азию и на Кавказ.

Российские дипломаты подчеркнули, что их афганский коллега уже не в первый раз прибегает к подобного рода провокационным заявлениям.

«Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении», - поведали в министерстве.

Проблемы не ограничились чересчур многословным послом. Дело в том, что переговоры проигнорируют представители Соединенных Штатов, которые не верят в успех московского формата.

«Мы принципиально поддерживаем выдвигаемые и возглавляемые афганцами инициативы, призванные продвинуть вперед мирное урегулирование в Афганистане. Исходя из итогов предыдущих встреч московского формата, мы считаем маловероятным, что данная инициатива приведет к какому-то прогрессу в этом направлении», - подчеркнули в Госдепартаменте.

Соединенные Штаты до сих пор остаются важным игроком в регионе, несмотря на многочисленные обещания вывести войска из зоны конфликта. И тот факт, что Вашингтон отказался от участия в переговорах, говорит о его нежелании инициировать мирный процесс в Афганистане и боязни лишиться влияния в регионе.

А у афганских властей не получается пока выстраивать нормальные отношения с «Талибаном». Да, талибам не нравится появление в регионе «Исламского государства», и они активно занимаются уничтожением враждебной группировкой. Но этим точки соприкосновения с властями страны ограничиваются.

За примерами далеко идти не надо. В июне 2018 года президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил о введении режима прекращения огня в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам. Предложение не распространялось на террористов из ИГ.

«Объявляя перемирие, мы выражаем силу афганского правительства и волю народа на мирное разрешение конфликта в Афганистане», - подчеркнул он.

Представители движения изначально проигнорировали предложение, но позднее все же решили присоединиться на три дня. Кроме того, они отказались останавливать борьбу против иностранных военных.

На прошлой неделе была предпринята очередная попытка. Решение о новом перемирии начало действовать с 20 августа и приурочено к празднику Курбан-байрам.

Кроме того, Кабул пообещал освободить 444 заключенных. Но члены «Талибана» не присоединились к соглашению, хотя и пообещали освободить сотни пленников, чтобы те смогли разделить радость праздника со своими семьями.

Мирные заявления не помогают остановить насилие. Так, в начале недели стало известно о том, что талибы угнали три пассажирских автобуса, в которых находились 150-400 человек. Представители группировки заявили о том, что заложников отпустят только после того, как среди них будут найдены «силовики».

Однако наиболее красноречиво о ситуации говорит произошедший 21 августа инцидент. Во время выступления афганского лидера «Талибан» нанес ракетный удар по правительственному кварталу Кабула. В результате инцидента никто не пострадал (злоумышленники были уничтожены), но снаряды упали в районе президентского дворца и вблизи посольств других стран.

«Есть группировки, которые продолжают насилие и стреляют ракетами, которыми они не смогут приостановить развитие народа Афганистана», - подчеркнул глава государства.

Учитывая ситуацию, Соединенные Штаты могли бы способствовать активизации мирного диалога. Однако попытки Москвы включиться в процесс вызывают зависть Вашингтона, который на словах призывает к миру, но не заинтересован в этом на практике.