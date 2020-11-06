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"Хмеймим" в Белоруссии: Москва отдаст Минску месторождение нефти в обмен на военную базу – эксперт

06 ноября 2020, 15:50  •  177 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
У лидеров стран есть возможность заключить взаимовыгодный обмен
Россия сможет наконец-то устроить на территории Белоруссии свою авиабазу. Шанс увидел военный эксперт Владимир Мухин. По его мнению, именно этот вопрос мог стать предметом торга в обмен на доступ Белоруссии к нефтяным недрам РФ.
О том, что в Кремле согласились продать Минску месторождение нефти, сообщил на днях сам президент РБ Александр Лукашенко. Однако понятно, что предложение белорусской стороны должно быть очень привлекательным.
"Не исключено, что Минск наконец-то решится в связи с этим дать Москве то, что она давно просит, – размещение на территории страны авиабазы, своеобразного "Хмеймима" в лесах Белоруссии",
– полагает Мухин. Он напоминает, что разговор о создании в Белоруссии полноценной российской авиабазы поднимался еще в 2015 году. И сначала вроде все были согласны, но спустя некоторое время Минск откатил назад.
Сейчас ситуация изменилась. Белоруссия уже обращалась к РФ с просьбой помочь отразить внешнюю агрессию в случае нападения. Минобороны двух стран в последнее время плотно работали, а по итогам заседания в формате видеоконференции 27 октября стороны подтвердили "готовность дальнейшей военной интеграции", пишет "Независимая газета".
Да и тот факт, что новость о покупке нефтяного месторождения появилась после разговора Путина и Лукашенко о военно-техническом сотрудничестве, тоже "наводит на некоторые размышления", указывает Мухин. По его мнению, Москва и Минск "ищут и находят взаимоприемлемые решения проблем", одним их которых может стать появление в Белоруссии авиабазы по примеру сирийской. Там, кстати, база ВКС РФ "Хмеймим" сыграла значительную роль.
Ранее эксперт пояснил, что нефтяные месторождения на территории РФ не подлежат продаже и находятся в собственности государства. Однако можно получить лицензию на добычу полезных ископаемых на конкретном месторождении.

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