Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА сбили на подлёте

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся со стороны Средиземного моря к базе Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, вечером в понедельник, 3 февраля, возле базы был зафиксирован неопознанный БПЛА.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, для ликвидации воздушной цели был задействован комплекс ПВО "Панцирь".

В результате цель была уничтожена.

Инцидент не отразился на работе авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет, констатировали в министерстве.

Напомним, что предыдущая попытка атаки на Хмеймим при помощи беспилотников была предпринята боевиками 19 января. Воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от российской авиабазы.

На сегодняшний день в Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.