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Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА сбили на подлёте

05 февраля 2020, 02:54  •  61 • В мире
Направляющийся со стороны Средиземного моря беспилотный летательный аппарат был сбит на подлёте к авиабазе Хмеймим. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотник был уничтожен комплексом ПВО "Панцирь".
Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся со стороны Средиземного моря к базе Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, вечером в понедельник, 3 февраля, возле базы был зафиксирован неопознанный БПЛА.
Как говорится в официальном сообщении ведомства, для ликвидации воздушной цели был задействован комплекс ПВО "Панцирь".
В результате цель была уничтожена.
Инцидент не отразился на работе авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет, констатировали в министерстве.
Напомним, что предыдущая попытка атаки на Хмеймим при помощи беспилотников была предпринята боевиками 19 января. Воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от российской авиабазы.
На сегодняшний день в Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.

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