Хлопцы-олигархи не собираются уступать власть

Почему Запад проигрывает на Украине?

На 3 апреля намечен марш «Сила нации – Украина без олигархов». Массовые акции протеста анонсировал Олег Тягнибок. Олигархи, по мнению фюрера «Свободы», мешают национал-радикалам победить в войне и «наконец начать строительство экономически сильной и социально справедливой украинской державы». Стоит ожидать привычного зрелища: молодчики в чёрном пройдутся по улицам, поорут, возможно, что-нибудь погромят.

Битва с олигархами – это заказ Запада, расчищающего украинскую площадку для своего капитала.

Для миллиардера Игоря Коломойского президентство Петра Порошенко обернулось большими потерями. Несмотря на то, что он не без пользы для себя финансировал войну в Донбассе и поддерживал как «Правый сектор»*, так и других карателей, переворот 2014-го лишил его «ПриватБанка» и пошатнул позиции в нефтегазовом секторе. В довершение ко всему Высокий суд Лондона в 2017 году временно арестовал активы Коломойского и его партнёра Боголюбова по иску ставшего государственным «ПриватБанка», бывшие владельцы которого передали банк Украине пустым, с дырой в миллиарды долларов; более $2 млрд они, по утверждению украинской стороны, перевели «компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем».

Коломойский крайне заинтересован в том, чтобы через политическое влияние вернуть себе реальную власть, за ним стоит партия «УКРОП», имеющая базу в Днепропетровской области и задел на Волыни и Галичине. Принадлежит олигарху и один из центральных украинских телеканалов «1+1». То есть созданы все условия для того, чтобы побороться за власть как на уровне президентских, так и парламентских выборов. Сегодня многие близкие к Коломойскому люди говорят о том, что он будет, используя все возможности, противодействовать стремлению Порошенко сохранить власть.

В этом же заинтересована и группа Фирташа – Лёвочкина, опекающая «Оппозиционный блок», созданный на руинах Партии регионов. А поскольку электорат регионалов никуда не делся, хотя и значительно сократился за счёт Крыма и непризнанных республик Донбасса, у «оппозиционеров» весьма неплохие шансы в 2019 году. Даже при том, что существует внутренний раскол, связанный с разным видением разными олигархами будущей кандидатуры нового президента. Что и говорить, привлекательных кандидатов на руководство страной у «Оппозиционного блока» наберётся человек пять-шесть, не меньше, вопрос в том, сойдутся ли олигархи во взглядах? Есть у них и ещё один олигархический актив в лице Вадима Новинского, депутата и представителя Украины в ПАСЕ.

Что до Ахметова, тоже помогающего «оппозиционерам», он во многом лишён своего ключевого региона со столицей в Донецке, но, поскольку «донецким» ещё с 90-х не привыкать к потерям, Ринату Леонидовичу удалось не только устоять на ногах, но и добиться 334-го места в свежем рейтинге миллиардеров по версии американского журнала Forbes. $5,5 млрд (в прошлом году у него было 359-е место с $4,6 млрд).

Говорят, Ахметов раскладывает золотые яйца по разным политическим корзинам: топ-менеджер главного ахметовского холдинга «Метинвест» занял одну из руководящих должностей в Радикальной партии Олега Ляшко, работающего в связке с Петром Порошенко.

Явно поддерживать действующую власть будет разве что владелец “Мироновского хлебопродукта” Юрий Косюк, занимающий 1561-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1,5 млрд.

Что касается Юлии Тимошенко, которая сегодня, по данным украинских социологических компаний, имеет лучшие показатели народного доверия, чем действующий президент, ей могут подкинуть деньжат на выборы и Коломойский с Боголюбовым, и Ахметов, и бывший соратник Жеваго, поднявшийся в Forbes на 1477-е место в рейтинге с 1678-го с $1,6 млрд. У Юлии Владимировны сложность состоит в том, чтобы пройти между двумя каплями – и средства на выборы получить, и не оказаться уличённой в связях с олигархами в глазах западных «друзей Украины», которые и определят легитимность победителя.

Впрочем, в схватке с украинскими олигархами у Запада может найтись свой кролик в рукаве – кандидат на президентскую должность, не запятнанный порочными связями с денежными мешками, сделавший себя сам политик. Славко Вакарчук, например, лидер популярнейшей группы «Океан Эльзы», который вдруг оставил занятие любимым делом и ныне читает скучные лекции о трудностях реформирования Украины в Стэнфорде. И хотя Славко в числе прочего рассказывает в США студентам о чрезмерном влиянии олигархов на украинскую экономику, можно взглянуть на его трансформацию попристальнее и увидеть за ней тень Виктора Пинчука, зятя бывшего президента Украины Леонида Кучмы, активы которого оцениваются Forbes в скромные $1,4 млрд. Злые языки поговаривают, что Вакарчук – креатура не Запада, а как раз Пинчука, который пытается через свои связи и своё лобби в США обставить дело таким образом, чтобы Славко выглядел кандидатом, поддерживаемым извне. Параллельно продвигается программа «Новые лидеры», объявленная цель которой – «проявление класса социально ответственных лидеров, способных активно включиться в изменение Украины». Но поскольку поисковые рамки проекта – конец апреля, а в мае уже состоится отбор сотни «новых лидеров», ясно, что программа заточена исключительно под украинские выборы, 31 ноября будет объявлен победитель. Не исключено, что эта инициатива в случае надобности будет работать на Славка Вакарчука.

Что в итоге получится из фронтмена «Океана Эльзы» – украинский Макрон или второй Ющенко, будет ясно позже, но в случае успешного старта проекта «Святослав Вакарчук – президент Украины» олигархи в стороне не останутся, наполнят и эту корзину золотыми яйцами. А поскольку никакой команды у Славка пока что нет и в помине, велика вероятность, что в команду эту самыми разными способами попадут люди, близкие не только к Пинчуку.

Украинские герои рейтинга миллиардеров журнала Forbes за время независимости научились проходить сквозь игольное ушко к политическому влиянию. Не случайно Запад который год ломает зубы об Украину, пытаясь раскачать приведённую майданом власть на борьбу с олигархами. Но это не удаётся, все антикоррупционные инициативы или блокируются, или не получают должного развития. Как с электронными декларациями – они уже есть, но это ровным счётом ничего не изменило. Разве что у прессы появилось больше поводов писать статьи и снимать сюжеты о сказочных доходах представителей власти.

Есть что терять и самому Порошенко, которого Forbes почему-то обошёл стороной в своём рейтинге миллиардеров. Годовую зарплату президента – $12,8 тысячи – он полностью перечислил на благотворительность, отдохнул на Мальдивах за $500 тысяч и нарастил активы (по данным Dragon Capital) до $1 млрд. Судя по всему, до Forbes ему не хватило пары-тройки долларов. Кроме миллиарда, у нынешнего президента Украины имеется неограниченная власть над силовым блоком и «свои люди», возглавляющие СБУ, прокуратуру, министерство обороны, вооружённые и так называемые объединённые силы, а также парламентский блок его имени. Плюс полностью подконтрольные губернаторы.

Расшатать режим не помог даже беглый грузинский президент Михаил Саакашвили, главной задачей которого было поднять улицу и вынудить Порошенко принять закон об антикоррупционном суде. В итоге после серии шоу с участием Саакашвили грузин снова оказался в Польше, откуда и прорвался на Украину, а уличная тусовка была унизительно жёстко разогнана силовиками.

Не запугали Порошенко и международные кредиторы. Наверняка в МВФ не ожидали такой наглости – в ответ на угрозы лишить Украину кредитов, если борьба с коррупцией и олигархами не выйдет на новый уровень, в ответ от Киева прозвучало: и не надо, в этом году обойдёмся без МВФ. На днях министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что, возможно, новой программы с МВФ власти инициировать не будут. Пока это выглядит попыткой умерить прыть кредиторов в болезненных для Порошенко антикоррупционных вопросах.

По данным опроса Киевского международного института социологии, сегодняшний рейтинг действующего президента Украины – 9,8%. Он значительно уступает Юлии Тимошенко – 24,6%. Петра Порошенко обгоняют также радикал Олег Ляшко (15,5%) и западник-русофоб Анатолий Гриценко (12,5%). Ноздря в ноздрю с президентом идёт лидер «Оппоблока» Юрий Бойко – 9,7%. Такими были бы результаты президентских выборов, если бы они состоялись в конце февраля 2018 года.

Изменился и партийный рейтинг, который возглавляет партия Юлии Тимошенко «Батьківщина» с 22,5%. Следом идут радикалы Ляшко – 13,7%, за ними – «Оппоблок» (12,4%), бок о бок с бывшими регионалами – партия «За жизнь», близкая им по духу (10,3%), далее – партия «Гражданская позиция» Гриценко (9,4%). «Блок Петра Порошенко» только пятый по счёту с 6,6%. Примерно на том же уровне рейтинг у галицкой «Самопомощи» (6%) и «Свободы» (5,8%). «УКРОП» набирает 3,1%, а партия Саакашвили «Рух новых сил» – 2,4%.

И если падению доверия к Порошенко и его партийной камарилье никто не удивлён, то успех радикалов Ляшко эксперты связывают с «фактором Ахметова».

А в целом за каждым из кандидатов на украинский президентский пост, представленных в рейтинге КМИС, видны фигуры олигархов – где-то чётко, где-то слегка расплывчато. Тот же Гриценко, бывший министр обороны Украины, финансово не потянет ни себя на выборах, ни партию. А значит, в его корзину кто-то положит парочку золотых яиц.

Так же дело обстоит и с партиями, за исключением тех, которые сколачивают себе политический капитал на борьбе с олигархами (вероятнее всего, за деньги других олигархов). Не будем забывать, что на Украине кроме долларовых миллиардеров есть ещё простые долларовые мультимиллионеры. И те и другие категорически не желают разоряться по прихоти Запада. Именно поэтому на Украине губительная для населения медицинская реформа уже принята и действует, а олигархат, хоть его и потрепало переменами, не дал Западу себя извести как класс. И рейтинг журнала Forbes – тому доказательство.