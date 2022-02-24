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Хлопнуть ракетами и уйти: Проживёт ли Россия без Запада?
24 февраля 2022, 20:50 • 90 • Политика
Вы не задумывались – а как это будет, если Россию изолируют? Вообще. От того самого слова "совсем". Перестанут у неё покупать даже газ и перестанут ей продавать даже инсоляцию на турецких пляжах. Сделают вид, что её нет. Обнесут железным занавесом и постараются забыть. Выживем?
Мир готовится жить без России
Вряд ли утром 24 февраля 2021 года многих интересовали экономические новости – ну кроме валютных курсов, конечно. Между тем последствия у них куда более серьёзные и долгосрочные, чем у высокоточных ракетных обстрелов.
Вот, например, сообщает ТАСС:
Вы не знаете, что такое Stellantis? Неудивительно – этому концерну всего год, но входят в него гиганты из США, Италии и Франции – Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA. Для понимания, только в России это бренды Peugeot, Citroen, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar, это мощная производственная площадка в калужском промышленном кластере "Росва". И это, несомненно, только первая ласточка. Ещё несколько крупных международных компаний начали подготовку к разрыву соглашений с русскими партнёрами.
Всё это сказывается и на биржевых показателях, хотя они имеют гораздо меньше отношения к реальной жизни. Долларовый индекс РТС опустился ниже 700 пунктов впервые с февраля 2016 года, а к полудню 24 февраля вплотную приблизился к 600, уменьшившись вдвое всего за половину суток. Потом, правда, падение было отыграно – на момент написания этого абзаца индекс колеблется вокруг отметки 760. Примерно так же обстоят дела и с индексом Московской биржи. Потеряли в капитализации буквально все русские компании.
Ладно, капитализация – очень сильно раздутый миф, но что делать России, если "цивилизационный мир" просто вычеркнет её из числа заслуживающих отношений стран и оставит наедине с самой собой и несколькими такими же "изгоями" вроде Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и, может быть, ещё пары-тройки государств? То есть заставят нас опираться на собственные силы, принудят к автаркии, которая есть не что иное как способность государства обеспечивать себя всем необходимым; если угодно – "натуральное хозяйство" в масштабах целой страны.
Главный сторонник такой идеи – Соединённые Штаты.
Россия готовится жить без мира
Международное право – предмет чрезвычайно гибкий. Не счесть "спецопераций" американцев и их союзников, один к одному похожих на действия России на Украине. Многочисленные израильские диверсии в Иране, американская зачистка Ирака, похищение главы Панамы, умышленная дестабилизация Магриба – всё это проводилось под лозунгами защиты свободы и спасения мира от нестабильных вооружённых режимов.
Никаких санкций, никаких наказаний за эти действия не последовало.
Впрочем, и США стали главными сторонниками международной изоляции России по причинам не идеологическим, а прагматическим: они хотят сохранить монополию на должности "всемирного жандарма", а заодно избавиться от конкурента на сырьевых рынках. Готовы ли мы к закрытию окна в Европу и, более того, в мир вообще?
Ресурсами для автаркии в современном мире обладают или очень большие, или очень скромные в своих запросах страны. Россия обладает первым из этих качеств и добровольно отказалась от второго, поддавшись соблазну потребительства.
Катасонов: Мы уже всё это проходили
Мы поговорили о сложившейся ситуации с доктором экономических наук Валентином Катасоновым – одним из самых жёстких и вместе с тем патриотичных критиков экономической политики правительства. В главном вопросе наши мнения совпали сразу – на перевооружение России, на переход её к полной самостоятельности нужно примерно десять лет. Но для решения задачи в столь короткий срок необходима единая, жёсткая, профессиональная программа – и неуклонное её исполнение. Способен ли на это экономический блок правительства и, более того, заинтересован ли он в создании такой программы вообще?
Валентин Юрьевич подчеркнул, что напрашивается аналогия с тем, как это было в прошлом веке. Молодое государство-изгой Советская Россия, находясь в целиком враждебном окружении, сначала прошла через период стабилизации, именуемый НЭПом, а потом приступила к индустриализации – и успела её завершить перед самой войной. С начала первой пятилетки до выполнения основных целей индустриализации прошло порядка 12 лет.
В Великую Отечественную СССР вступил в качестве полностью независимого государства. Как это получилось?
Но есть, конечно, и разница. И связана она в первую очередь с духовно-психологическим настроем людей, полагает Валентин Катасонов. "Пока, к сожалению, этого настроя я не чувствую, – говорит он. – Есть какие-то рефлексии, есть какие-то эмоциональные всплески в связи с событиями в Донбассе и вокруг Донбасса. Но это рефлексии, а необходимо какое-то постоянное присутствие этого духа. То есть национальная идея. И далее – очень меткие, хотя и не очень лестные для нынешнего поколения слова:
Психологию потребителей действительно придётся изживать. Иначе не выжить.
К изоляции не готовы. Но время есть
Базовые экономические слагаемые суверенитета выглядят так:
Характерно, что те же США всеми силами препятствуют построению реальных суверенитетов у дружественных им государств. Тут и борьба с национальными валютами, и союзнические вооружённые силы вместо национальных, и развитие международного разделения труда, ставящее всех в зависимость друг от друга, а манипулируют этой зависимостью США. Такое глобалистское взаимодействие часто иллюстрируют шестерёнками, но его нынешней форме куда больше подошли бы кадры из фильмов "Человеческая многоножка"…
Участие в этой "многоножке" глобализации, в мировом разделении труда, принятие роли "страны-бензоколонки" было огромной ошибкой России. Которую теперь волей-неволей придётся исправлять.
Но с чем мы пришли к "последним и решительным" санкциям? Пройдёмся по пунктам.
По некоторым другим направлениям ситуация не столь прекрасна, но в целом – резко сократив импорт, Россия, безусловно, сможет себя прокормить.
Понятно, конечно, что ВШЭ не есть организация, которой можно безоговорочно доверять. Так, уже цифра по запчастям вызывает законное недоумение – доля автопрома отечественных брендов у нас относительно высока, и автоагрегатные заводы вполне работают. Эксперты "Делового профиля" оценивают долю импорта здесь в 63-65%, что, согласитесь, совершенно другое дело. Но всё равно – очень, очень много. Если нас сегодня отрежут от импорта и мы не предпримем экстренных мер, через год минимум половина автомобилей в России встанет. И порадует это разве что экологов.
Предательская политика Центрального банка привела к тому, что за последние два года было из страны вывезено более 600 тонн золота, потому что Центральный банк прекратил закупки этого драгоценного металла.
В целом – у России есть всё, кроме качественного здравоохранения, но катастрофически не хватает масштабов реального производства, в том числе жизненно необходимых товаров. Это не так много, это можно наверстать при серьёзной государственной воле. Тем более что разрыв тесных экономических связей – процесс никак не мгновенный. Времени на раскачку нет, но на принятие экстренных мер – вполне.
Что с того?
Понятно, что все эти возможности были изучены при принятии решения о начале военной операции. И судя по всему, кремлёвские аналитики пришли к выводу, что Россия в одиночестве не останется. И дело не только в сотрудничестве с Ираном или Казахстаном, но в первую очередь – в союзе с Китаем.
Сейчас можно уже уверенно говорить, что официальный Пекин был в курсе планов Москвы и обещал ей молчаливую поддержку. Доказательство тому – и тёплое общение Путина с Си Цзинпинем (тот пригласил нашего президента на Олимпиаду в обход санкций МОК), и свежий брифинг официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин. Она отказалась называть события на Украине "вторжением" и вслед за Путиным заявила, что они стали следствием множества факторов, в том числе – исторических.
Но китайской помощью обольщаться не стоит. Как подчеркнул в конце нашей беседы Валентин Катасонов, мы нужны Пекину в первую очередь как поставщик сырья и силовой союзник, но не как равноправный партнёр.
Свою автаркию Россия построит сама.
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