Хлопнуть ракетами и уйти: Проживёт ли Россия без Запада? • 90 • Политика Вы не задумывались – а как это будет, если Россию изолируют? Вообще. От того самого слова "совсем". Перестанут у неё покупать даже газ и перестанут ей продавать даже инсоляцию на турецких пляжах. Сделают вид, что её нет. Обнесут железным занавесом и постараются забыть. Выживем? Мир готовится жить без России Вряд ли утром 24 февраля 2021 года многих интересовали экономические новости – ну кроме валютных курсов, конечно. Между тем последствия у них куда более серьёзные и долгосрочные, чем у высокоточных ракетных обстрелов. Вот, например, сообщает ТАСС: Транснациональный автопроизводитель Stellantis рассматривает вопрос переноса завода из России или снижения объёма производства в связи с возможными санкциями. Вы не знаете, что такое Stellantis? Неудивительно – этому концерну всего год, но входят в него гиганты из США, Италии и Франции – Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA. Для понимания, только в России это бренды Peugeot, Citroen, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar, это мощная производственная площадка в калужском промышленном кластере "Росва". И это, несомненно, только первая ласточка. Ещё несколько крупных международных компаний начали подготовку к разрыву соглашений с русскими партнёрами. Всё это сказывается и на биржевых показателях, хотя они имеют гораздо меньше отношения к реальной жизни. Долларовый индекс РТС опустился ниже 700 пунктов впервые с февраля 2016 года, а к полудню 24 февраля вплотную приблизился к 600, уменьшившись вдвое всего за половину суток. Потом, правда, падение было отыграно – на момент написания этого абзаца индекс колеблется вокруг отметки 760. Примерно так же обстоят дела и с индексом Московской биржи. Потеряли в капитализации буквально все русские компании. Ладно, капитализация – очень сильно раздутый миф, но что делать России, если "цивилизационный мир" просто вычеркнет её из числа заслуживающих отношений стран и оставит наедине с самой собой и несколькими такими же "изгоями" вроде Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и, может быть, ещё пары-тройки государств? То есть заставят нас опираться на собственные силы, принудят к автаркии, которая есть не что иное как способность государства обеспечивать себя всем необходимым; если угодно – "натуральное хозяйство" в масштабах целой страны. Главный сторонник такой идеи – Соединённые Штаты. Россия готовится жить без мира Международное право – предмет чрезвычайно гибкий. Не счесть "спецопераций" американцев и их союзников, один к одному похожих на действия России на Украине. Многочисленные израильские диверсии в Иране, американская зачистка Ирака, похищение главы Панамы, умышленная дестабилизация Магриба – всё это проводилось под лозунгами защиты свободы и спасения мира от нестабильных вооружённых режимов. Никаких санкций, никаких наказаний за эти действия не последовало. Впрочем, и США стали главными сторонниками международной изоляции России по причинам не идеологическим, а прагматическим: они хотят сохранить монополию на должности "всемирного жандарма", а заодно избавиться от конкурента на сырьевых рынках. Готовы ли мы к закрытию окна в Европу и, более того, в мир вообще? Ресурсами для автаркии в современном мире обладают или очень большие, или очень скромные в своих запросах страны. Россия обладает первым из этих качеств и добровольно отказалась от второго, поддавшись соблазну потребительства. Катасонов: Мы уже всё это проходили Мы поговорили о сложившейся ситуации с доктором экономических наук Валентином Катасоновым – одним из самых жёстких и вместе с тем патриотичных критиков экономической политики правительства. В главном вопросе наши мнения совпали сразу – на перевооружение России, на переход её к полной самостоятельности нужно примерно десять лет. Но для решения задачи в столь короткий срок необходима единая, жёсткая, профессиональная программа – и неуклонное её исполнение. Способен ли на это экономический блок правительства и, более того, заинтересован ли он в создании такой программы вообще? Валентин Юрьевич подчеркнул, что напрашивается аналогия с тем, как это было в прошлом веке. Молодое государство-изгой Советская Россия, находясь в целиком враждебном окружении, сначала прошла через период стабилизации, именуемый НЭПом, а потом приступила к индустриализации – и успела её завершить перед самой войной. С начала первой пятилетки до выполнения основных целей индустриализации прошло порядка 12 лет. В Великую Отечественную СССР вступил в качестве полностью независимого государства. Как это получилось? Я могу вспомнить, как это было в 1930-е. Мы тогда очень хорошо воспользовались глобальным экономическим кризисом – он начался буквально через несколько месяцев после начала нашей индустриализации. Октябрь 1929-го, обвал на фондовой бирже Нью-Йорка – и после этого стало легче обходить те ограничения, те санкции, которые были воздвигнуты против Советского Союза. Но ведь и сейчас обвал мировой экономики не за горами: об этом только ленивый сегодня не говорит, слишком очевидны все эти дисбалансы в экономике. И если это произойдёт, то тут возникает уникальная возможность. С одной стороны, нас подпёрли этими санкциями. А с другой стороны, промыслительно Господь Бог нам даёт такую возможность, как глобальный экономический кризис. Но есть, конечно, и разница. И связана она в первую очередь с духовно-психологическим настроем людей, полагает Валентин Катасонов. "Пока, к сожалению, этого настроя я не чувствую, – говорит он. – Есть какие-то рефлексии, есть какие-то эмоциональные всплески в связи с событиями в Донбассе и вокруг Донбасса. Но это рефлексии, а необходимо какое-то постоянное присутствие этого духа. То есть национальная идея. И далее – очень меткие, хотя и не очень лестные для нынешнего поколения слова: Тогда, в 1930-х, первая пятилетка шла очень тяжело, потому что люди не включились в работу. Они умели работать, но хорошо работали только тогда, когда понимали, для чего работают. Сейчас ситуация сложнее. Сейчас люди и работать не умеют, и они не понимают, зачем им работать. Целое поколение потребителей. Психологию потребителей действительно придётся изживать. Иначе не выжить. К изоляции не готовы. Но время есть Базовые экономические слагаемые суверенитета выглядят так: Страна может сама себя накормить – и напоить тоже. Страна может сама себя защитить. Страна может сама себя согреть (сюда входят и энергоресурсы, и одежда, и крыша над головой). Страна может сама себя вылечить. Страна располагает собственной финансовой системой, цементирующей все указанные выше возможности. Страна не имеет чувствительных обязательств перед другими странами. Характерно, что те же США всеми силами препятствуют построению реальных суверенитетов у дружественных им государств. Тут и борьба с национальными валютами, и союзнические вооружённые силы вместо национальных, и развитие международного разделения труда, ставящее всех в зависимость друг от друга, а манипулируют этой зависимостью США. Такое глобалистское взаимодействие часто иллюстрируют шестерёнками, но его нынешней форме куда больше подошли бы кадры из фильмов "Человеческая многоножка"… Финляндия ищет замену русскому газу - Yle Участие в этой "многоножке" глобализации, в мировом разделении труда, принятие роли "страны-бензоколонки" было огромной ошибкой России. Которую теперь волей-неволей придётся исправлять. Но с чем мы пришли к "последним и решительным" санкциям? Пройдёмся по пунктам. Может ли Россия сама себя накормить и напоить? С водными ресурсами у нас проблем нет (в отличие, например, от Китая), а вот импортозамещение в сфере питания достигло не всех своих целей. Михаил Мишустин говорил в середине 2020 года: Зерном мы обеспечены на 155%, есть очень серьёзная возможность для экспорта. Сахар – порядка 125%, 97% – мясная продукция. По некоторым другим направлениям ситуация не столь прекрасна, но в целом – резко сократив импорт, Россия, безусловно, сможет себя прокормить. Защита – самый очевидный пункт. Россия является великой военной державой. Не имея проблем с территорией, стройматериалами и энергоресурсами, Россия удивительным образом не в состоянии саму себя одеть и обуть. Это самая большая наша головная боль – непродовольственная розница, где доля импорта составляет 75%. Данные ВШЭ на конец минувшего года выглядят так: автозапчасти – 95% импорта;

детские игры и игрушки – 92%;

обувь – 87%;

телекоммуникационное оборудование – 86%;

одежда – 82%;

бытовая химия и косметика – 57%;

спорттовары – 48% Понятно, конечно, что ВШЭ не есть организация, которой можно безоговорочно доверять. Так, уже цифра по запчастям вызывает законное недоумение – доля автопрома отечественных брендов у нас относительно высока, и автоагрегатные заводы вполне работают. Эксперты "Делового профиля" оценивают долю импорта здесь в 63-65%, что, согласитесь, совершенно другое дело. Но всё равно – очень, очень много. Если нас сегодня отрежут от импорта и мы не предпримем экстренных мер, через год минимум половина автомобилей в России встанет. И порадует это разве что экологов. Здравоохранение – ещё одна серьёзная проблема России: недаром почти вся "элита" лечится за рубежом. Если Москва и Санкт-Петербург с окрестностями ещё как-то оснащены в плане медицины, то в провинции благодаря реформаторам всё очень печально, что особенно ярко подчеркнула пандемия коронавируса. Здесь надо очень много работать, и в первую очередь "дереформировать". Собственная финансовая система у России слаба, но есть. Отключение от межбанковской системы обмена информацией SWIFT роковым не станет. Мы сохранили свою валюту, наш рубль чудовищно недооценён, у нас есть свои платёжные системы, есть золотой запас, хотя с ним не всё так просто. Валентин Катасонов констатирует: Предательская политика Центрального банка привела к тому, что за последние два года было из страны вывезено более 600 тонн золота, потому что Центральный банк прекратил закупки этого драгоценного металла. Внешний долг России, ещё недавно ничтожный, растёт, причём экономический смысл размещения государственных облигаций зачастую неясен. Мы держим русские деньги на западных депозитах под низкий процент – и берём у того же Запада такие же деньги под процент высокий. Это вообще нормально? В целом – у России есть всё, кроме качественного здравоохранения, но катастрофически не хватает масштабов реального производства, в том числе жизненно необходимых товаров. Это не так много, это можно наверстать при серьёзной государственной воле. Тем более что разрыв тесных экономических связей – процесс никак не мгновенный. Времени на раскачку нет, но на принятие экстренных мер – вполне. Что с того? Роскомнадзор напомнил о штрафе до 5 млн рублей за распространение фейков Понятно, что все эти возможности были изучены при принятии решения о начале военной операции. И судя по всему, кремлёвские аналитики пришли к выводу, что Россия в одиночестве не останется. И дело не только в сотрудничестве с Ираном или Казахстаном, но в первую очередь – в союзе с Китаем. Сейчас можно уже уверенно говорить, что официальный Пекин был в курсе планов Москвы и обещал ей молчаливую поддержку. Доказательство тому – и тёплое общение Путина с Си Цзинпинем (тот пригласил нашего президента на Олимпиаду в обход санкций МОК), и свежий брифинг официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин. Она отказалась называть события на Украине "вторжением" и вслед за Путиным заявила, что они стали следствием множества факторов, в том числе – исторических. Но китайской помощью обольщаться не стоит. Как подчеркнул в конце нашей беседы Валентин Катасонов, мы нужны Пекину в первую очередь как поставщик сырья и силовой союзник, но не как равноправный партнёр. Свою автаркию Россия построит сама. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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