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Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"

28 февраля 2019, 00:39  •  96 • В мире
На состоявшейся сегодня Минской встрече, на которую в очередной раз возлагались большие надежды, в частности, в вопросе временного перемирия., никакого прорыва так и не произошло. Собственно, этого и следовало ожидать: киевские представители все отменили и хлопнули дверью, Киев разработал новый сценарий "как сделать Порошенко президентом", считает эксперт.
Накануне выборов президента Украины Киев намеренно только усугубляет ситуацию на востоке страны. Между тем, все говорит о том, что регион находится на грани новых масштабных боевых действий. Даже сама Минская встреча проходила на фоне очередных нарушений режима прекращения огня, спровоцированного ВСУ.
Ввести "весеннее" перемирие в Донбассе с 6 марта предложил представитель ОБСЕ в ходе Минской встречи по урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны должны были подтвердить свои обязательства по "устойчивому прекращению огня". По мнению координатора ОБСЕ, " действующее перемирие по факту исчерпало свой ресурс из-за непрекращающихся нарушений".
Несмотря на все доводы, украинские представители отказались согласовать это предложение. По словам полномочного представителя России в Контактной группе по урегулированию ситуации Бориса Грызлова, инициатива, с которой выступил координатор ОБСЕ о перемирии, была поддержана российской делегацией, а также представителями ДНР и ЛНР. Киев от "весеннего перемирия" отказался.
"Украинская делегация урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию, и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия "весеннего перемирия" на неопределенное время", - добавил Борис Грызлов.
Более того, делегация Украины под откровенно надуманным предлогом покинула заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу, практически отказавшись от обсуждения вопросов обмена удерживаемыми лицами.
Конечно, в Киеве уже нашли, как объяснить бегство своих представителей. По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, представительница Донецка якобы "делала некорректные заявления в адрес высшего руководства Украины".
Между тем, как рассказал журналистам представитель ЛНР Родион Мирошник, украинский представитель сообщил о том, что ему была дана установка "не рассматривать вопросы повестки дня, утвержденные Контактной группой".
Представителю ОБСЕ в группе пришлось признать, что такая позиция Киева "ведет к срыву переговоров".
"Возможно, предстоящие президентские выборы диктуют им такие приоритеты, которые не могут позволить прекратить обстреливать мирное население Донбасса и разрушать его инфраструктуру. Украинская сторона не представила ни одного более-менее приемлемого аргумента, который препятствовал бы введению весеннего перемирия, – отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя прошедшее в Минске совещание.
Описывая ситуацию, сложившуюся в последнее время в Донбассе, он сообщил, что резкая интенсификация обстрелов подтверждается и данными СММ ОБСЕ. На линии соприкосновения вновь появились представители так называемых добровольческих батальонов ВСУ, которые, как правило, и провоцируют чаще всего все нарушения.
Эксперты уже не раз говорили о том, что в преддверии президентских выборов заметно усилилась и агрессивная риторика действующего президента Петра Порошенко.
Как заявляют экперты в беседах с Царьградом, создается впечатление, что именно таким образом он пытается поддержать свой сползающий рейтинг. К примеру, если когда-то он говорил о том, что "нужен мир с Россией", то совсем недавно президент заявил, что "война необходима Украине, чтобы не "исчезнуть". В период действия в ряде украинских областей "военного положения" Порошенко чуть ли не отдавал приказ "вперед, на Россию", настоль милитаристскими были его выступления.
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В то же время, как сообщали источники, в Генштабе ВСУ продолжают прорабатывать "силовой вариант" возвращения Донбасса, планируя "военную операцию".
Как говорят сами же украинские аналитики, делается все для того, чтобы "поддержать" милитаристский настрой в обществе. И так будет продолжаться до тех пор, пока у власти находятся выдвиженцы "евромайдана". Ведь другими успехами нынешней власти похвастаться просто нечем.
Поэтому и Донбасс будет использоваться киевской властью для решения собственных проблем, особенно, в период выборов. Так что, Киеву совершенно не выгодно соглашаться на перемирие в регионе, поэтому и не собирается выполнять пункты Минского соглашения.
"Украинский президент, скорее всего, рассматривает вариант обострения ситуации на линии соприкосновения в случае, если такой манёвр принесёт ему "электоральные очки", - заявлял, комментируя ситуацию, в интервью RT политолог Иван Мезюхо.
Все, что сейчас происходит и будет происходить дальше, проистекает из нынешней избирательной кампании, которая проходит на Украине. По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, это в настоящее время – ключевой аспект.
"Вполне возможно, что наши украинские товарищи выберут сценарий осуществления военного положения и, таким образом, прекращения своих выборов. И, естественно, в рамках этого сценария, ни о каком перемирии совершенно невозможно говорить, - сказал эксперт в беседе с Царьградом.
И это вполне закономерное решение, которое даже не вызывает удивления, а до выборов подобных решений станет еще больше. Так что, по сути, до этого момента любые соглашения с точки зрения, на которое пойдет официальный Киев, можно считать ничтожными.
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В Донбассе, продолжил Денисов, будет, скорее всего, разыгрываться сценарий, построенный на провокациях со стороны Киева, как перспективный повод для введения военного положения на Украине, чтобы таким образом прекратить избирательную кампания и отметить президентские выборы.
Предыдущее военное положение, которое вводил Порошенко, закончилось 29 декабря 2018 года. Теперь, под давлением западных партнеров и США, надо проводить выборы. Но в Киеве уже поняли, как можно их избежать, механизм-то обкатан.
"Можно, скажем, за неделю до выборов или не дожидаясь второго тура, поняв, что нынешний президент проигрывает и даже манипуляции и фальсификации не помогут ему выйти на первое место, устроить какую-нибудь громкую провокацию. И уже этим обоснуют введение военного положения и, как следствие, отмену выборов",- заключил Денис Денисов.
Встречи в "нормандском" формате с участием России, Германии, Франции и Украины не проводились более полутора лет, а принятые в ходе переговоров решения не выполняются до сих пор. Однако нельзя говорить о том, что "нормандский" формат себя изжил, — он лишь зашел в тупик, полагает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
В разговоре с Царьградом он напомнил, что Украина не выполнила два ключевых пункта соглашений — об отводе тяжёлых вооружений и о предоставлении особого статуса Донбассу. И сейчас, отмечает эксперт, на линии соприкосновения ежедневно происходят боестолкновения, а ВСУ проводят операции — но не против отрядов самообороны, а против мирных жителей.
Продолжать переговоры, полагает аналитик, имеет смысл только после выполнения уже достигнутых договорённостей. Нынешняя украинская власть, полагает эксперт, не заинтересована в установлении мира в Донбассе. Наоборот, нестабильность накануне выборов 31 марта им крайне необходима.
Помимо Киева, указывает собеседник Царьграда, в продолжении войны на Донбассе заинтересованы и в Вашингтоне. "Есть модераторы, которые подталкивают Порошенко к активизации деятельности в отношении Донбасса. Для американцев очень важно, чтобы тлел украинский конфликт. Чем дольше он тлеет – тем дальше Украина отходит от России", - пояснил он.

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