Хлеба без зрелищ: почему отчет кабмина перед Думой перенесли на лето

Отчет правительства в Госдуме перенесен с 15 апреля на более позднюю дату — возможно, мероприятие состоится в июле. При этом 14 и 17 апреля нижняя палата проведет пленарные заседания. Такое изменение планов связано с необходимостью быстро принять меры поддержки населения и бизнеса в период пандемии, не отвлекаясь на второстепенные вещи, сообщили «Известиям» в ГД. Кризис, по мнению экспертов, может затянуться, поэтому государство будет вынуждено активнее тратить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Не до этого

Для оперативного рассмотрения вариантов помощи населению и бизнесу в период пандемии на заседании совета ГД решили на следующей неделе провести сразу два пленарных заседания — 14 и 17 апреля. При этом отчет правительства в нижней палате пришлось перенести с 15 апреля на более поздний срок. Он, по словам Вячеслава Володина, может состояться в июле.

— Сейчас нужно принять законопроекты, чтобы стабилизировать ситуацию в России. Только после этого можно заслушать правительство. Отчет кабмина будет нужен уже по итогам всех мер, — сказала «Известиям» первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.

В ближайшее время правительство внесет в ГД инициативы, направленные на реализацию поручений президента. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании в режиме видеоконференции с депутатами фракции «Единая Россия».

Ранее Владимир Путин призвал подготовить новые меры поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в частности повысить зарплаты медперсоналу, застраховать его и улучшить условия по потребительским и ипотечным каникулам.

Один из самых важных вопросов — цены на продовольственном рынке, уверен руководитель фракции ЕР Сергей Неверов. Зачастую это связано с недобросовестностью посредников, считает он.

— Возможно, в текущей ситуации правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий, когда было принято решение об ограничении наценки для каждого этапа товаропроводящей цепи до 10%, — сказал Сергей Неверов.

Кроме того, правительству предложили пересмотреть финансовую поддержку регионов. Так, для субъектов с высоким уровнем дотаций требуется разработать индивидуальные программы развития.

Следующая неделя будет посвящена инициативам, не требующим отлагательств. В первую очередь будет оказана помощь тем, кто борется с коронавирусом. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, принимавший участие в видеоконференции с правительством.

— Нужно будет рассмотреть меры поддержки бизнеса, например, по налоговым каникулам. Для этого потребуются соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, — заявил он.

Правительство понимает сложившуюся ситуацию, остается только правильно рассчитать допустимую нагрузку на бизнес, чтобы компании смогли пережить этот кризисный период. Об этом «Известиям» сказал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

— Мы обсудили, что нужно сделать, чтобы наверстать упущенные потери бюджета и избежать массового разорения предпринимателей, — рассказал «Известиям» первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

На этой неделе премьер-министр провел видеоконференции с представителями фракций КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия». Это происходит ежегодно в преддверии отчета в Госдуме. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации совещания впервые проводились в формате видеоконференции. Вице-премьер Дмитрий Григоренко обобщит предложения депутатов и направит их профильным министрам.

Сразу или постепенно

Вслед за видеосовещанием с депутатами Михаил Мишустин провел заседание правительства, темой которого тоже стали меры поддержки населения и бизнеса. Правительство упростило процедуру регистрации на бирже труда. Теперь это можно будет сделать дистанционно на портале «Работа в России».

Кроме того, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ, то есть более 12 тыс. рублей. За помощью смогут обратиться те, кто подал заявление в службу занятости после 1 марта.

Зарплаты медперсонала, который больше всех сейчас рискует своим здоровьем, вырастут, а их страховые гарантии будут на уровне военнослужащих. Чтобы специалистам было проще помогать людям, в региональные больницы закупят машины скорой помощи, аппараты ИВЛ и другую технику.

Кроме того, упрощен порядок оформления инвалидности. До 1 октября 2020 года ее будут назначать без личного присутствия человека. Правила будут распространяться как на взрослых, так и на детей.

Однако, по мнению экономистов, необходимы более решительные меры. Бюджетным правилом (длительным ограничением на расходы федеральной казны. — «Известия») придется в скором времени пренебречь, если эпидемиологическая ситуация будет стремительно ухудшаться. Однако запаса средств в ФНБ достаточно, считает доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Буклемишев.

— Бюджетное правило в любом случае придется отменить в течение месяца. Есть много мер поддержки населения и бизнеса, пока ограниченности ресурсов нет, — сказал эксперт.

В соответствии с бюджетным правилом, в этом году нельзя потратить более 1,7 трлн рублей, сказал «Известиям» заместитель директора института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. В пакете мер поддержки в основном отсрочки и послабления, потому что государство стремится умеренно тратить средства из резерва.

При этом кризис, по его мнению, может затянуться, потому что некоторые вирусологи сравнивают коронавирусную пандемию с испанкой, у которой было целых три волны.