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Хизер Науэрт заставила Трампа 5 часов ждать благодарности

08 декабря 2018, 07:54  •  90 • В мире
Хизер Науэрт, которую президент США прочит на должность постоянного представителя при ООН, поблагодарила Трампа за оказанное доверие, выждав пять часов.
Дональд Трамп заявил 7 декабря, что Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента, будет выдвинута на пост постоянного представителя США при ООН вместо подавшей в отставку Никки Хейли. Объявление об этом пока еще не прозвучало, но произойти это может в ближайшие часы.
Между тем сама Хизер уже поблагодарила главу государства за оказанное ей доверие.
"Благодарю вас, господин президент, за ваше доверие ко мне. Я подчиняюсь вашему намерению выдвинуть меня в качестве посла США в ООН, и, если это подтвердится, с нетерпением ждем продолжения выдающейся работы Никки Хейли, которая представляла в ООН вашу администрацию и американский народ", - написала она в своем микроблоге в Twitter.
Thank you, Mr. President, for your confidence in me. I am humbled by your intent to nominate me as @USUN Ambassador and, if confirmed, look forward to continuing the outstanding job Amb. Haley has done representing your Administration and the American people. https://t.co/EnueFFPoFR
— Heather Nauert (@statedeptspox) 7 декабря 2018 г.
Кандидатура должна еще быть одобрена сенаторами, однако эксперты не сомневаются в том, что они Науэрт поддержат.
Хизер Науэрт - бывшая журналистка. По своим взглядам она мало чем отличается от Никки Хейли. При этом более опытна и реже будет говорить глупости, которыми "радовала" ее предшественница. При этом в накале антироссийской риторики они вполне соответствуют друг другу.

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