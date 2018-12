Хизер Науэрт заставила Трампа 5 часов ждать благодарности

Дональд Трамп заявил 7 декабря, что Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента, будет выдвинута на пост постоянного представителя США при ООН вместо подавшей в отставку Никки Хейли. Объявление об этом пока еще не прозвучало, но произойти это может в ближайшие часы.

Между тем сама Хизер уже поблагодарила главу государства за оказанное ей доверие.

"Благодарю вас, господин президент, за ваше доверие ко мне. Я подчиняюсь вашему намерению выдвинуть меня в качестве посла США в ООН , и, если это подтвердится, с нетерпением ждем продолжения выдающейся работы Никки Хейли, которая представляла в ООН вашу администрацию и американский народ", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Thank you, Mr. President, for your confidence in me. I am humbled by your intent to nominate me as @USUN Ambassador and, if confirmed, look forward to continuing the outstanding job Amb. Haley has done representing your Administration and the American people. https://t.co/EnueFFPoFR