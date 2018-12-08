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Хизер Науэрт заставила Трампа 5 часов ждать благодарности
08 декабря 2018, 07:54 • 90 • В мире
Хизер Науэрт, которую президент США прочит на должность постоянного представителя при ООН, поблагодарила Трампа за оказанное доверие, выждав пять часов.
Дональд Трамп заявил 7 декабря, что Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента, будет выдвинута на пост постоянного представителя США при ООН вместо подавшей в отставку Никки Хейли. Объявление об этом пока еще не прозвучало, но произойти это может в ближайшие часы.
Между тем сама Хизер уже поблагодарила главу государства за оказанное ей доверие.
"Благодарю вас, господин президент, за ваше доверие ко мне. Я подчиняюсь вашему намерению выдвинуть меня в качестве посла США в ООН, и, если это подтвердится, с нетерпением ждем продолжения выдающейся работы Никки Хейли, которая представляла в ООН вашу администрацию и американский народ", - написала она в своем микроблоге в Twitter.
Кандидатура должна еще быть одобрена сенаторами, однако эксперты не сомневаются в том, что они Науэрт поддержат.
Хизер Науэрт - бывшая журналистка. По своим взглядам она мало чем отличается от Никки Хейли. При этом более опытна и реже будет говорить глупости, которыми "радовала" ее предшественница. При этом в накале антироссийской риторики они вполне соответствуют друг другу.
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