«Хитрый, тщеславный, зависимый»: что известно о подозреваемом в убийстве двух девочек в Кемеровской области

В Кемеровской области следователи выясняют детали изнасилования и убийства двух десятилетних девочек. Правоохранительные органы уже задержали предполагаемого преступника — 41-летнего мужчину, ранее судимого за педофилию. Он уже дал признательные показания. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по ст. 293 «Халатность» в отношении полицейских, которые должны были осуществлять надзор за бывшим заключённым: суд обязал его после освобождения из мест лишения свободы проживать в своём родном посёлке и регулярно отмечаться. Однако это не помешало ему переехать в другой город.

В Кемеровской области Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве двух 10-летних девочек в городе Киселёвске. Подружки 6 сентября не вернулись из школы домой. По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски. На следующее утро тела девочек с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных домов.

Изнасиловал и задушил

Раскрыть преступление по горячим следам удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Они запечатлели, как неизвестный мужчина покупал в магазине девочкам сладости, а затем прошёл с ними мимо автобусной остановки.

«В течение нескольких часов в результате отработки информации с камер видеонаблюдения полицейскими установлен подозреваемый — ранее судимый житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Позже тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что сейчас следственными органами поводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В СК по Кемеровской области сообщили, что задержанный за преступление мужчина ранее отбывал десятилетний срок в местах лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и освободился в 2019 году.

Мужчина уже дал признательные показания. Видео его первого допроса было опубликовано в сети. По словам задержанного, он угостил девочек сладостями, купил им газировки и таким образом заманил их в заброшенное здание.

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Там, по данным СМИ, он сначала изнасиловал, а потом задушил девочек.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).

Строил планы на будущее

Как выяснил RT, подозреваемого зовут Виктор Пестерников. В 2009 году был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отбывал наказание Пестерников в ИК 44 в Белово, где трудился обувщиком. Также его привлекали к работам по благоустройству территории.

«Самооценка объективная. В конфликтных ситуациях не замечен, в обращении с сотрудниками и осуждёнными всегда вежлив и корректен. Социально полезные связи не утеряны, поддерживает отношения с мамой, сожительницей и детьми», — говорится в характеристике, составленной на него в колонии. Там же отмечается его узкий кругозор и любовь к телепередачам. «По характеру: хитрый, тщеславный, зависимый», — отмечено в характеристике, которую ФСИН предоставила в суд перед его освобождением.

Как следует из документа, за всё время заключения он допустил шесть нарушений, общался в основном с заключёнными, «ведущими приспособленческий образ жизни».

«Опрятен, в порче вещевого или казарменного имущества замечен не был. Программу психологической коррекции личности выполняет. Принимает посредственное участие в проводимых воспитательных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, — говорится в характеристике. — Вину в совершённом преступлении признал, раскаялся в содеянном. На будущее строит положительные планы: воссоединиться с семьей, трудоустроиться, вести законопослушный образ жизни».

Вместе с тем, как выяснил RT, ещё во время следствия в 2009 году супруга, родившая Пестерникову двух детей, подала на развод.

По словам собеседников, знакомых с семьёй, Пестерников сильно пил и издевался над женой и детьми. При этом, как отмечают соседи, он всегда старался втереться в доверие и создать впечатление «невинной овечки».

Надзор и халатность

После освобождения в апреле 2019 за Пестерниковым по решению суда был установлен административный надзор. Бывшего зэка обязали регулярно отмечаться по месту жительства и после 22:00 находится дома.

Помимо этого, ему было запрещено посещать спортивные соревнования, массовые мероприятия, бары и кафе, где подают алкоголь. Однако Пестерников периодически нарушал эти правила, после чего ему ужесточили надзор — обязали отмечаться в полиции три раза в месяц вместо двух, в квартире он должен был находится с 21 часа до шести утра.

Также ему запретили выезжать за пределы Мысковского городского округа. Однако Пестерников перебрался в Киселёвск, где на учёт в полицию вставать не стал, поэтому жители города не догадывались, кто живёт рядом с ними.

«Постоянно ошивался на детской площадке и выпивал с местными алкашами. При этом к детям вроде не приставал, поэтому в полицию никто не обращался. Мы ведь даже не знали, что он был судим за изнасилование ребёнка», — передают СМИ слова одной из местных женщин.

RT удалось поговорить с Олегом Савченко — владельцем дома, в котором жил подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе.

По словам Савченко, жильё Пестерникову он сдал по просьбе знакомого брата, и когда в первый раз увидел квартиросъемщика, принял его за вороватого бомжа.

«У нас же картошку тут воруют, я сначала думал, это вор. А потом, как он мне объяснил: «Я вот живу в твоём доме, меня пустили, брат твой», — я всё понял. Я говорю: «Почему я вообще ничего не знаю? Мой дом — и без меня всё это решается?» — рассказал он RT.

Вместе с тем СК возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые должны осуществлять надзор, поскольку, несмотря на решение суда, Пестриков уехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики не встал.

«В настоящее время по факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении СК по Кемеровской области.

Кроме того, в ведомстве отметили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.