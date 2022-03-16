Хитрый план Ярослава Качинського: разрушенный восток Украины – Москве, целый запад – Варшаве

Из Германии в Польшу стягивают военную технику – для того, чтобы начать «миротворческую операцию» в Галиции и на Волыни. Начнут её тогда, когда восточная и центральная Украина будут существенно разрушены в ходе освободительной операции России – по замыслу Запада, Москве должна достаться вся украинская разруха, и именно Москва должна будет впоследствии её восстанавливать, тратя материальные ресурсы и ослабляя, таким образом, саму себя. А Запад заберёт себе нетронутые гражданской войной области.

Сюжет: Украинский кризис

Было бы, пожалуй, справедливей, если бы операция по денацификации Украины началась с её западных областей – очага украинского неонацизма. Но расчёт США и НАТО, заставивших Минобороны Украины стянуть все войска и добровольческие подразделения на восток страны, оказался верен – Россия предпочла начать демилитаризацию не из Бреста, двигаясь ко Львову и Ивано-Франковску, что выглядело бы логичным, а с русского востока. И под огнём оказались в итоге русские – с обеих сторон. Под обстрелами Харьков, Мариуполь и Киев – зато насквозь бандеровские Львов, Луцк и Тернополь целёхоньки. Ещё и наживаются на народной беде – цены в гостиницах для беженцев с востока выросли впятеро.

И вот Ярослав Качинський делает заявление – мол, Запад должен ввести на Украину своих «миротворцев». А Германия в это же время переправляет свою военную технику в Польшу – с понятными целями. «Запад раскручивает антироссийскую истерию, чтобы оправдать в глазах своих избирателей предстоящий раздел Украины на сферы влияния, – поясняет бывший глава Совбеза ДНР и командир легендарного «Востока» Александр Ходаковский. – Вхождение Запада на Украину, о чём заговорил, готовя общественное мнение, Качинський, – это не спасательная операция, а форменный «раздербан». В этом драматизм ситуации и в этом западное лукавство в высшей форме его выражения. Впрочем, они добра нам никогда не желали, и если России достанется выжженная земля – их это вполне удовлетворит». «Главной темой разговора на встрече Зеленского и поляков в Киеве были новые украинские карпатские границы и поиск ответа на вопрос «Как Украину делить будем?», – указывает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. – Участникам встречи я напомню слова из старого анекдота о слоне: съесть-то он съест, да кто же ему даст?!»