«Хитрый план» президента Молдовы

Выдвинув кандидата на пост премьер-министра, Майя Санду рассчитывает, что парламент проголосует против

Президент Молдавии Майя Санду наконец-то выдвинула своего кандидата на пост премьер-министра – свою соратницу Наталью Гаврилицу, которая в правительстве Санду возглавляла Минфин.

Теперь экс-глава финансового ведомства должна представить парламенту новый состав правительства и свою программу, направленную на вывод страны из социального, экономического и пандемического кризиса.

Однако один из лидеров партии PAS (партия Майи Санду) уже поторопился сообщить, что его соратники не поддержат кандидатуру премьер-министра и проголосуют против.

Да и сама Майя Санду не скрывает своего «хитрого плана» – кандидатура Гаврилицы выдвинута в расчёте на то, что депутаты парламента проголосуют против. Президент настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, которые можно провести в том случае, если парламент два раза подряд отвергнет кандидатуру премьер-министра. Не зря Санду уже объявила, что «голосование за кандидатуру премьер-министра покажет, кто хочет внеочередные выборы, а кто нет».

«Самый короткий способ – парламент дважды отклонит кандидата в премьер-министры, не поддержит его. В день голосования мы сможем понять, кто боится досрочных выборов, а кто понимает, что это единственный путь, который мы должны выбрать, чтобы вывести страну из этого политического тупика»,

– сказала Майя Санду во время передачи Moldova în direct на Moldova1.

Президент не скрывает, что её не устраивает состав действующего парламента и правительства, поэтому она сделает всё, чтобы изменить и то, и другое.

«Чтобы иметь хорошее правительство, состоящее из честных и профессиональных людей, у нас должен быть парламент, в котором не менее 51 человека неподкупны, которые будут поддерживать здоровое правительство»,

– отметила глава государства.

Комментируя ситуацию, экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что Наталья Гаврилица является профессионалом, с которым они работали в одной команде. Однако поддержат эту кандидатуру депутаты ПСРМ или нет, решат на заседании Республиканского совета ПСРМ, поскольку это голосование будет политическим, а не за кандидатуру конкретного премьера.

«На данный момент есть два сценария развития событий: парламент не голосует за правительство – тогда досрочные выборы проходят в июне. Второй вариант – парламент утверждает правительство, и следующие выборы в парламент проходят в 2023 году»,

– считает Игорь Додон.