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«Хитрый план» президента Молдовы

30 января 2021, 02:35  •  122 • Украина
Выдвинув кандидата на пост премьер-министра, Майя Санду рассчитывает, что парламент проголосует против
Президент Молдавии Майя Санду наконец-то выдвинула своего кандидата на пост премьер-министра – свою соратницу Наталью Гаврилицу, которая в правительстве Санду возглавляла Минфин.
Теперь экс-глава финансового ведомства должна представить парламенту новый состав правительства и свою программу, направленную на вывод страны из социального, экономического и пандемического кризиса.
Однако один из лидеров партии PAS (партия Майи Санду) уже поторопился сообщить, что его соратники не поддержат кандидатуру премьер-министра и проголосуют против.
Да и сама Майя Санду не скрывает своего «хитрого плана» – кандидатура Гаврилицы выдвинута в расчёте на то, что депутаты парламента проголосуют против. Президент настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, которые можно провести в том случае, если парламент два раза подряд отвергнет кандидатуру премьер-министра. Не зря Санду уже объявила, что «голосование за кандидатуру премьер-министра покажет, кто хочет внеочередные выборы, а кто нет».
«Самый короткий способ – парламент дважды отклонит кандидата в премьер-министры, не поддержит его. В день голосования мы сможем понять, кто боится досрочных выборов, а кто понимает, что это единственный путь, который мы должны выбрать, чтобы вывести страну из этого политического тупика»,
– сказала Майя Санду во время передачи Moldova în direct на Moldova1.
Президент не скрывает, что её не устраивает состав действующего парламента и правительства, поэтому она сделает всё, чтобы изменить и то, и другое.
«Чтобы иметь хорошее правительство, состоящее из честных и профессиональных людей, у нас должен быть парламент, в котором не менее 51 человека неподкупны, которые будут поддерживать здоровое правительство»,
– отметила глава государства.
Комментируя ситуацию, экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что Наталья Гаврилица является профессионалом, с которым они работали в одной команде. Однако поддержат эту кандидатуру депутаты ПСРМ или нет, решат на заседании Республиканского совета ПСРМ, поскольку это голосование будет политическим, а не за кандидатуру конкретного премьера.
«На данный момент есть два сценария развития событий: парламент не голосует за правительство – тогда досрочные выборы проходят в июне. Второй вариант – парламент утверждает правительство, и следующие выборы в парламент проходят в 2023 году»,
– считает Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

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