Хитрый план: популярный рэпер решил побороться за Овальный кабинет

Господин Уэст заявил, что готов поучаствовать в выборах, потом вроде бы передумал, но вслед за этим все-таки подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома, которые она одобрила. Как только информация о политических амбициях музыканта стала достоянием общественности, его немедленного поддержал другой любимец публики – Илон Маск. Независимые кандидаты наряду с традиционными республиканцами и демократами – дело для США обычное. Правда, реальных шансов у них практически нет. Зато есть возможность поработать на одного из главных претендентов.

Канье Уэст знаком с Дональдом Трампом. У него масса поклонников и нет антирейтинга, в отличие от главных соперников – действующего президента и Джо Байдена, от которого Трамп пока отстает в условиях падающей экономики. Так что изрядную долю голосов Уэст может собрать, да еще и при учете того, что он – чернокожий. Это в нынешних американских реалиях большой плюс. Его чернокожие уважают за успешность, а вот Трампа на дух не переносят.

В результате Уэст может сработать на Трампа. Это, конечно, предположение. Но почему бы и нет? Рэпер вполне способен оттянуть от Байдена часть демократических избирателей и тех, кто готов голосовать за кого угодно, только не за Дональда Трампа. Прежде всего, из молодежной среды. В случае хороших, но недостаточных для реальной победы на выборах показателей у музыканта шансы нынешнего президента резко возрастут. Нечто подобное в США уже случалось. В начале 1990-х годов независимый кандидат, миллиардер Росс Перо набрал почти 20% голосов. И сделал победу республиканца Джорджа Буша-старшего, выступавшего с похожей повесткой, невозможной. Он просто отобрал у него часть электората. А в итоге в Белый дом пришел демократ Билл Клинтон. Так что это вполне рабочая схема. Вполне вероятно, именно она и будет реализована. Согласно заранее достигнутой договоренности.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik.