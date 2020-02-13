Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Австралии: Китай строит новую зарубежную военную базу
В Раде рассказали о возможности депутатов ездить учиться в США
Сообщается о переброске Турцией комплекса РЭБ KORAL в Сирию: против кого собирае...
В Крыму оценили позицию Киева по поставкам воды на полуостров
Главная / Украина

Хитрый план клана Януковича

13 февраля 2020, 15:39  •  28 • Украина
Экс-премьер Николай Азаров может возглавить ЛНР, а экс-министр Виталий Захарченко – ДНР, сообщают киевские издания, упирая на то, какие они замечательные специалисты, эти вышедшие в тираж вчерашние хозяева жизни. Не смущает даже то, что и Азаров, и Захарченко, сбежав за границу, фактически предали свою малую родину – Донбасс, и там их возвращению едва ли кто-то обрадуется. Однако, киевской элите было бы сподручней договариваться не с нынешними властями народных республик, а с тем же Азаровым.
Интрига в этой истории в следующем. Что Азаров, что Захарченко, что третий в этом сюжете – Арбузов, бывший заместитель Азарова, недолго погревший седалищем премьерское кресло, пока ему не выписали пинка майданщики, - это, так сказать, те, кто уселись не просто между стульев, а между рядов. Украинско-российские связи нынче выстраиваются, скажем так, по двум каналам. Первый и основной замыкают на себя Виктор Медведчук и его «Оппозиционная платформа – За жизнь» со второй по влиятельности фракцией в Верховной Раде. Второй недавно наладил глава президентской администрации Андрей Ермак, по нему он взаимодействует с российским куратором «украинской повестки» Дмитрием Козаком. При этом ни первый канал, ни второй, не взаимодействует с бывшей командой Януковича. Мало того, оба канала показательно дистанцируются от Азарова и компании. Таким образом, шансов вернуться в украинскую политику у беглых героев вчерашних дней на сегодняшний день нет. Но и в России эти в прошлом влиятельные и богатые люди себя не нашли. С созданием теневого правительства у них не задалось (хотя деньги, говорят, выделялись, но куда-то в соответствии с украинской традицией испарились), с «украинской партией» в России – тоже не получилось. Облом! Хорошо бы вернуться в Киев, да там все тёплые места заняты «зелёной» порослью. И Медведчуком. Который нипочём не желает подвинуться, пропуская вперёд Азарова с его оголодавшим табором сиротствующих.
Вот и придумался вариант – трудоустроить беглую команду в народных республиках, которые, судя по популярным в Киеве слухам, готовят к ре-интеграции. Азаров ведь неплохой экономист, не так ли? Бытовало мнение, что лучший на Украине. И Захарченко тоже хорош, к тому же, однофамилец убитого по заказу СБУ главы ДНР. Даром, что майдан прозевал, так и не рискнув отдать приказ разогнать митингующих. В Киеве многих бы устроило именно такое возвращение в политику команды Азарова – транзитом через Донецк и Луганск. А там, глядишь, и их беглый начальник из Ростова подтянется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
12 февраля 2020, 16:54
У Киева – новый полпред в Минске
12 февраля 2020, 21:24
В день годовщины "Минска" прошло заседание контактной группы
13 февраля 2020, 12:09
Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области
12 февраля 2020, 23:09
Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая
13 февраля 2020, 15:24
В партии Зеленского оценили идею контракта по поставкам воды в Крым
12 февраля 2020, 19:54
Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поп...
13 февраля 2020, 05:54
Самая ужасная ночь Порошенко. И доброе утро Путина
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Га...
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на лю...
13 февраля 2020, 02:24
«Придётся как-то договариваться»: почему в Киеве допустили подачу воды в Крым
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
06 февраля 2020, 17:54
"Срыв покровов продолжается", или "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США"
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.