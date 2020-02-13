Хитрый план клана Януковича

Экс-премьер Николай Азаров может возглавить ЛНР, а экс-министр Виталий Захарченко – ДНР, сообщают киевские издания, упирая на то, какие они замечательные специалисты, эти вышедшие в тираж вчерашние хозяева жизни. Не смущает даже то, что и Азаров, и Захарченко, сбежав за границу, фактически предали свою малую родину – Донбасс, и там их возвращению едва ли кто-то обрадуется. Однако, киевской элите было бы сподручней договариваться не с нынешними властями народных республик, а с тем же Азаровым.

Интрига в этой истории в следующем. Что Азаров, что Захарченко, что третий в этом сюжете – Арбузов, бывший заместитель Азарова, недолго погревший седалищем премьерское кресло, пока ему не выписали пинка майданщики, - это, так сказать, те, кто уселись не просто между стульев, а между рядов. Украинско-российские связи нынче выстраиваются, скажем так, по двум каналам. Первый и основной замыкают на себя Виктор Медведчук и его «Оппозиционная платформа – За жизнь» со второй по влиятельности фракцией в Верховной Раде. Второй недавно наладил глава президентской администрации Андрей Ермак, по нему он взаимодействует с российским куратором «украинской повестки» Дмитрием Козаком. При этом ни первый канал, ни второй, не взаимодействует с бывшей командой Януковича. Мало того, оба канала показательно дистанцируются от Азарова и компании. Таким образом, шансов вернуться в украинскую политику у беглых героев вчерашних дней на сегодняшний день нет. Но и в России эти в прошлом влиятельные и богатые люди себя не нашли. С созданием теневого правительства у них не задалось (хотя деньги, говорят, выделялись, но куда-то в соответствии с украинской традицией испарились), с «украинской партией» в России – тоже не получилось. Облом! Хорошо бы вернуться в Киев, да там все тёплые места заняты «зелёной» порослью. И Медведчуком. Который нипочём не желает подвинуться, пропуская вперёд Азарова с его оголодавшим табором сиротствующих.

Вот и придумался вариант – трудоустроить беглую команду в народных республиках, которые, судя по популярным в Киеве слухам, готовят к ре-интеграции. Азаров ведь неплохой экономист, не так ли? Бытовало мнение, что лучший на Украине. И Захарченко тоже хорош, к тому же, однофамилец убитого по заказу СБУ главы ДНР. Даром, что майдан прозевал, так и не рискнув отдать приказ разогнать митингующих. В Киеве многих бы устроило именно такое возвращение в политику команды Азарова – транзитом через Донецк и Луганск. А там, глядишь, и их беглый начальник из Ростова подтянется.