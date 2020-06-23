Хитрый план Калви? Защита основателя Baring Vostok заявила об онкологии

Защита Калви в суде заявила о том, что у него онкологическое заболевание, и попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд. Именно там сегодня рассматривается апелляция на содержание Калви под домашним арестом.

Защита Калви в апелляционной жалобе ссылается на то, что суд, продливший его арест, нарушил принципы гуманности, передаёт РБК.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита предоставляла справки о состоянии здоровья подзащитного на прошлом заседании.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтён уступкой акций. По первоначальной версии следствия, Калви ввёл в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.