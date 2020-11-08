Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"

Польская газета Muratorplus выпустила статью об амбициозном плане Варшавы по строительству канала через Балтийскую косу.

Цель данного проекта состоит в обеспечении независимого водного пути к Балтийскому морю в северо-восточной части страны.

Притом в этом районе, у города Эльблонг, у Польши уже есть необходимый выход, однако он пролегает через российские воды, что принципиально не устраивает руководство республики.

В связи с этим власти страны готовы потратить большие ресурсы на реализацию проекта. У него, однако, есть масса противников внутри государства, пишет издание.

Они указывают на нерациональность данного маневра. Притом дело не только в серьёзных расходах. К Эльблонгу намерены подводить крупные суда. Для этого потребуется большая глубина водной артерии.

Так, "если чёрный сценарий сбудется", масштабные строительные работы могут в конечном счёте спровоцировать загрязнение залива и осложнение экологической ситуации в регионе, отмечается в публикации.