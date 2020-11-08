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Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"

08 ноября 2020, 17:20  •  223 • Политика
Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием", предупреждает польское издание. Речь об амбициозном плане Варшавы по строительству канала через Балтийскую косу - водной артерии в обход РФ. В статье одной из местных газет отмечается, что создание данного пути может привести к осложнению экологической ситуации в регионе.
Польская газета Muratorplus выпустила статью об амбициозном плане Варшавы по строительству канала через Балтийскую косу.
Цель данного проекта состоит в обеспечении независимого водного пути к Балтийскому морю в северо-восточной части страны.
Притом в этом районе, у города Эльблонг, у Польши уже есть необходимый выход, однако он пролегает через российские воды, что принципиально не устраивает руководство республики.
В связи с этим власти страны готовы потратить большие ресурсы на реализацию проекта. У него, однако, есть масса противников внутри государства, пишет издание.
Они указывают на нерациональность данного маневра. Притом дело не только в серьёзных расходах. К Эльблонгу намерены подводить крупные суда. Для этого потребуется большая глубина водной артерии.
Так, "если чёрный сценарий сбудется", масштабные строительные работы могут в конечном счёте спровоцировать загрязнение залива и осложнение экологической ситуации в регионе, отмечается в публикации.

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