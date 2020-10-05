Хитрый ход Путина: Меликов заставит танцевать лезгинку армян и азербайджанцев

Автор:

Андрей Перла

Назначение сенатора Сергея Меликова врио главы Дагестана можно было назвать одновременно долгожданным и неожиданным. Неожиданным, поскольку, хотя неофициально было давно известно о том, что Владимир Васильев хотел бы уйти в отставку из-за большой усталости, практически никто не ожидал, что это произойдёт прямо сейчас. Долгожданным, поскольку в кулуарах администрации президента и в экспертных кругах Меликова называли наиболее вероятным и даже единственным кандидатом на пост главы республики как минимум с марта 2020 года.

Васильев был назначен главой Дагестана в конце 2017 года. Тогда его назначение было явно связано с "чисткой" органов власти кавказской республики. Г-н Васильев, известный своими связями в силовых структурах, воспринимался как антикоррупционный глава региона, призванный, прежде всего, нормализовать ситуацию в плане контроля за расходованием средств бюджета. Насколько можно судить, он полностью выполнил свою задачу (в противном случае президент, согласившись с его отставкой, не назначил бы его тут же своим советником).

Неофициально было давно известно о том, что Владимир Васильев хотел бы уйти в отставку из-за большой усталости. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Повторим – отставки Владимира Васильева, полностью выполнившего поставленные перед ним задачи, ожидали достаточно давно. Однако в эти дни ситуация не столько в самом Дагестане, сколько на его границах драматически изменилась. Несколько сгущая краски, можно сказать, что он превращается в прифронтовую республику.

Ближайший сосед Дагестана – Азербайджан. Многие народы, составляющие население субъекта Российской Федерации, живут и в Дагестане, и в Азербайджане. Их представители служат в азербайджанской армии. Ведущей сейчас войну (обострение конфликта – это недостойный эвфемизм) в Нагорном Карабахе. Или просто войну с Арменией.

Прифронтовая пограничная республика требует гражданского управления, скажем так, приближенного к военному. Или к интересам военных, – так написал автору этих строк один из высокопоставленных источников в российском Минобороны. – Ты спрашиваешь, боимся ли мы, что война выплеснется в Дагестан? Мы не боимся и не считаем, что это вероятно, мы просто учитываем малейшие угрозы безопасности России. И поэтому считаем, что президент сделал лучший выбор из возможных сегодня.

Сергей Меликов – потомственный военный (отец полковник внутренних войск) и сам кадровый офицер внутренних войск, разведчик по специальности, представитель элиты этих войск, краповый берет (!), ветеран чеченской войны, в дальнейшем получивший опыт командования Отдельной дивизией оперативного назначения внутренних войск МВД России, заместитель начальника штаба внутренних войск, затем заместитель командующего Росгвардии, кажется человеком, предельно далеким от гражданского управления. Однако не всё так просто: опыт его работы выглядит так, будто его специально готовили к нынешнему назначению.

В 2014 году он был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, тогда же стал членом Совета безопасности. Двухлетний перерыв в военной службе, затем пост замкомандующего Росгвардией, затем пост члена Совета Федерации от Ставропольского края – и вот теперь назначение, которое кажется безупречно логичным.

Сергей Меликов – потомственный военный и сам кадровый офицер внутренних войск, разведчик по специальности, представитель элиты этих войск, краповый берет (!), ветеран чеченской войны. Фото: Russian National Guard/Global Look Press

Не только потому, что Меликов, безусловно, отлично разбирается в ситуации на Кавказе, но и потому, что он, родившийся в Подмосковье, лезгин – и его национальная принадлежность весьма важна для того, чтобы на Кавказе признали его своим.

Какие именно задачи он будет решать в прифронтовой теперь полосе, мы пока не знаем. Однако назначение можно рассмотреть и с большего расстояния, как модельное для формирования всего российского губернаторского корпуса в новых условиях.

"Всё ближе полная прозрачность, – написал сегодня в своём телеграм-канале журналист и политический эксперт Юрий Васильев. – Генерал/губернаторы (через слэш, потому что те генерал-губернаторы ближе к полпредам) – Северному Кавказу, а для остальной России – выпускники "школы губернаторов" РАНХиГС". Впрочем, г-н Меликов и сам прямо сейчас учится в "школе губернаторов" – то есть проходит подготовку по программе кадрового резерва государственной службы.