«Хитрый агент ФСБ» против «швейцарского неудачника»: Как Навальный и Ходорковский гробят оппозицию

Автор:

Смолин Михаил

Складывается впечатление, что наши оппозиционеры – глубоко неадекватные люди. В самые ответственные моменты для своих политических действий их лидеры предлагают невыполнимые планы и провальные стратегии. Это понятное дело, ведь политические таланты действительно не даются только по факту нахождения в оппозиции.

Неадекватная разновекторность

Но, кроме прочего, наиболее неадекватным смотрится разновекторность предложений, как действовать в той или иной политической ситуации. Наши «бонапарты протеста» не могут сойтись в общих планах по свержению «самодержца» Путина.

Навальный требует, несмотря на провал в регистрации своих приверженцев, всё равно идти на выборы и провести некое «умное голосование»?! И тем отомстить «царедворцам» едроссам и «августейшему» Путину.

Ходорковский тут же называет это предательством и легитимацией выборов:

Голосование за кандидатов, которые не заявляют чётко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, – предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы ни аргументировалось.

Ходорковский I Швейцарец: «Стоять плечом к плечу»

Беспринципный Ходорковский предлагает таким способом показать Путину свою «моральную правоту». Слова о «морали», конечно, вряд ли приходили в его голову, когда он был обладателем миллиардного состояния. Миллиарды он хотел вложить в самого себя. В проект «Ходорковский во главе России». Не получилось. Посидел. Обиделся. Обещал не влезать в политику. Вышел. Уехал. В Швейцарии со спокойной совестью забыл всё, что обещал.

Ходорковский I Швейцарец снова, как институтка, весь в белом. Моральный авторитет оппозиции. И из своего изгнания призывает перестать воспринимать 8 сентября как день выборов, а заняться с ходу уличным неповиновением.

С точки зрения швейцарского «бонапарта» все логично. Чего там размениваться на выборы в Мосгордуму, понятно, что оппоботы не наберут там никаких очков. Айда сразу на улицы, в бой, делать революцию, свергать «самодержавие» Путина. Что Собянин Ходорковскому, что Ходорковский Собянину?.. Давайте валить самого Кесаря.

Михаил Ходорковский. Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Ходорковский засиделся в Швейцарии, как Ленин или как Троцкий. Ему хочется побыстрее самолётом, пароходом или в «запломбированном вагоне» вернуться в Россию, с какими-нибудь апрельскими тезисами, вскочить на «броневичок» и, наконец, утолить свою жажду мести, стремление к власти и к возвращению денег.

Ходорковскому действительно малоинтересны эти городские выборы, ему интересно попытаться максимально качнуть ситуацию, получить «сакральные жертвы», создать «вместо покорного города большую проблему». Он противопоставляет себя другому «бонапарту протеста» Навальному и говорит, что не просит, как тот, «никого записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь», «голосовать по указке».

Весьма прозрачный намёк, что регистрация в списке на умное голосование у Навального может попасть в ФСБ. Что произойдёт, без всякого сомнения, и даже без участия непосредственно самого Навального. Узнают обязательно, потому что власть контролирует оппозиционные настроения в обществе и не хочет для себя непредвиденных сюрпризов.

В общем, хотя Ходорковский и не призвал к абсолютному бойкоту выборов, но политтехнологические задумки Навального назвал «ерундой» и вариантом «слива Болотной». Швейцарскому «бонапарту протеста» явно ближе более активистская революционная деятельность: портить бюллетени, развешивать листовки и бузить на улицах.

«Продолжает настаивать»

Навальный продолжает чихать на всю эту критику своей тактики. У него своя «вендетта». Пусть падёт мир, но только пускай он не достанется едроссам. Биткоинный «бонапарт протеста» потратит всех оппоботов, всю свою старую гвардию ради этой чаемой пирровой победы в Москве, которая в реальности не станет и победой.

Заявив, что на «политзаключённых» он может дать только 13 тысяч рублей, по тысяче на каждого из «горячолюбимых товарищей», Навальный продолжает настаивать, что «режим сильно пожалеет», если внутри партийной системы, им же выстроенной, едроссам достанется несколько меньше процентов, чем коммунистам, жириновцам или справедливороссам.

Иногда, кажется, что у изобретателя «умного голосования» отказал тот самый орган, на который он так сильно рассчитывает на выборах. «Нет ничего важней сейчас» предложенного им голосования, восклицает политтехнологичный революционер, «задолбавшийся», по своему признанию, писать от руки из своего тридцатидневного узилища. Конечно, после всех этих страданий, ради того чтобы насолить «кровавому режиму» можно проголосовать даже и за сталинистов. Представляю, как бы кончил свою политическую карьеру мистер Навальный у дедушки Джугашвили. Успел ли бы он «задолбаться» в тюрьме от очередных постов в интернет. И где бы были все эти оппоботы, выйди они на улицы в те «славные времена»…

Навальный I Биткоин: «Не идеальная стратегия»

В своём посте «Умное голосование. Ответы на вопросы и критику» Навальный предстаёт неумолимым упрямцем, хотя уже и признающим, что его предложения по голосованию – «это не идеальная стратегия». Но не идеальная она, потому что опять же… Путин виноват. Он не сдаётся и добровольно не освобождает свой «трон» новому «бонапарту»… Навальному I Биткоину.

«Электоральный авторитаризм» Путина, оказывается, не хочет добровольно уступить место «электоральному авторитаризму» Навального. Странно. Путин, оказывается, продолжает мешать Навальному свергать Путина! Да и власти московские не встречают требование «Долой самодержавие», радостным приветствием «Да здравствует Навальный!».

Интересно, что имел в виду Навальный, когда написал: «Придётся взаимодействовать с такими частями системы, которые всегда работают против нас». Ну да ладно, оставим это на его оппозиционной совести…

Оппоботы – расходный материал «бонапартистских протестов»

А вот зачем несчастным оппоботам, уставшим уже от уличных манифестаций, ещё и голосовать за всевозможных жириновцев, эсеров или коммунистов?

Ну, отомстит Навальный московским едроссам. Будет у них не 85% в Мосгордуме, а, скажем, 65% или даже 45%. Все эти проценты распределятся по системным партиям. Какая принципиальная разница? За что убиваться-то на улицах?

Фото: www.globallookpress.com

Или, а кто вам, дорогие оппоботы, сказал, что власть пойдёт на следующие госдумовские выборы с той же самой системой партий? В которой вы найдёте нелюбимую вами Едроссию?..

Кампания «Допускай» уже слита. Отступление или «предательство», о котором говорит Ходорковский, уже совершено.

То же самое светит и «умному» голосованию Навального. Уверен, что независимо от того, сохранят едроссы большинство в Мосгордуме или нет, Навальный вскоре всё равно спокойно свалит в отпуск в жаркие страны. А те, кого он в очередной раз «потратил» ради своих «задумок» на улицах, будут за него отдуваться реальными сроками.

И вытаскивать никого из тюрьмы он не будет. Будет опять собирать со своей сектантской паствы чужие деньги. Ну, может, ещё разок откупится 13 тысячами лично, и всё. Прощай, «расходнички». Ведь это нетехнологично, затратно. Они лишь отработанный революционный материал.

Тех же, кто хочет заниматься политзэками, Навальный милостиво прощает и даёт освобождение от участия в своей системе голосования.

«Коммунисты станут защищать наши интересы»

Не без интереса прочитал сентенцию Навального про то, как коммунисты будут помогать либералам. «Коммунисты сейчас, – пишет Навальный, – такие же «сталинисты», как были «демократами» члены «Яблока» и СПС в 2003 году. Это разнообразные люди, ищущие место в системной оппозиции. Там, где есть шанс избраться, они используют нас, мы используем их. Если изберём их много, то они станут посмелее и станут лучше защищать наши интересы. Если изберём их мало, то они будут сидеть тихо и помощи от них будет меньше».

Помните, как Ильич, когда пришёл к власти, помогал либералам, меньшевикам и эсерам, своим союзникам по революции?

Оппоботы, действительно, голосуйте за коммунистов. Они вам помогут… потом… когда-нибудь… у стенки, в подвале или в Гулаге.

«Яблоко» не крутые и не популярные

Не менее удивительна циничная оценка Навальным своих союзников из «Яблока». По сути, он заявил о бесполезности голосования оппоботов за легальных оппозиционеров из «Яблока»: «Идеологическое голосование (за тех, кто ближе по взглядам) сейчас не имеет никакого смысла. Особенно, когда дело касается «Яблока». Вы просто подарите голос единороссу». Иначе говоря, кто голосует на этих выборах за «Яблоко», те работают на едроссов и Путина?! Как это мило и по-товарищески. Я бы даже сказал, по-ленински, по-большевистски.

Он призывает оппоботов «перестать слушать бредни «яблочников» о том, что они крутые и популярные», мол, они без нас сами ничего не выиграют. «Яблочники», союзники «раскороновываются». Они никакие не крутые и никакие не популярные, потому что ничего не выигрывают на выборах. Раз не выигрывали за последние 16 лет в депутатских выборах в Мосгордуму, то на вас и нечего тратиться…

Но ведь и сами «навальнисты» тоже ничего не выиграли. Может, и они никакие не крутые и не популярные? А просто надувают щёки за чужие биткоины…

У Навального, к сожалению для его соратников, все только попутчики в его движении к своей личной власти. Любой сегодняшний его товарищ может стать в любой момент расходным материалом или не имеющим смысла и не стоящим внимания «бонапарта» балластом.

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Вся эта оппозиционная возня не имеет никакого отношения ни к свободе, ни к морали, ни к заботе о будущем России. Всё это прикрытие стремления к власти совершенно конкретных людей, Навального и Ходорковского. Бонапартистская жажда власти и политическое скудоумие не даёт им действовать совместно даже в общем стремлении свергнуть «самодержавие» Путина. Странно, и подозрительно странно…

Кто же всё-таки в этом спектакле хитрый агент ФСБ, а кто простой политический идиот? Когда-нибудь обязательно узнаем…