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Хитрость Собянина и "удар" Шойгу: Баширов указал на детали московской политики

24 апреля 2020, 23:10  •  115 • Политика
Политолог Марат Баширов указал в Telegram на детали московской политики на фоне ситуации с распространением коронавируса. Он заметил, что мэр Сергей Собянин пошёл на хитрость, чтобы удержать контроль над столицей, однако министр обороны Сергей Шойгу нанёс "удар" с другой стороны.
Политолог Марат Баширов оценил меры по борьбе с коронавирусом, введённые в Москве местными властями. Своё мнение он высказал в Telegram.
Он считает, что столичный мэр Сергей Собянин намеренно "нейтрализовал" вариант с чрезвычайным положением в городе.
Так, глава администрации фактически предпринял шаги, равноценные ситуации при ЧП, но продвинул юридическое оформление этих мер в виде чрезвычайной ситуации.
Потому что тогда не он будет управлять столицей, - пояснил политолог.
Фото: скриншот Telegram/Политджойстик
Тем не менее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу решил зайти с другой стороны - через отца губернатора Московской области, добавил Баширов.
Так, он привёл высказывание министра о том, что медики военного ведомства помогут в лечении заболевших коронавирусом пациентов в Подмосковье по просьбе главы региона Андрея Воробьёва.

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