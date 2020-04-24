Хитрость Собянина и "удар" Шойгу: Баширов указал на детали московской политики

Политолог Марат Баширов оценил меры по борьбе с коронавирусом, введённые в Москве местными властями. Своё мнение он высказал в Telegram.

Он считает, что столичный мэр Сергей Собянин намеренно "нейтрализовал" вариант с чрезвычайным положением в городе.

Так, глава администрации фактически предпринял шаги, равноценные ситуации при ЧП, но продвинул юридическое оформление этих мер в виде чрезвычайной ситуации.

Потому что тогда не он будет управлять столицей, - пояснил политолог.

Фото: скриншот Telegram/Политджойстик

Тем не менее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу решил зайти с другой стороны - через отца губернатора Московской области, добавил Баширов.

Так, он привёл высказывание министра о том, что медики военного ведомства помогут в лечении заболевших коронавирусом пациентов в Подмосковье по просьбе главы региона Андрея Воробьёва.