Хитро, в стиле Грефа: Эксперт объяснил, как Сбербанк обошёл требования ЦБ за счёт клиентов

Новость о появлении очередной комиссии Сбербанка не сходила на прошлой неделе с первых полос. На этот раз один процент начали взимать при переводе денег через банкоматы. Вне зависимости от суммы. По большому счёту, это очередной шаг к принуждению цифровизироваться от и до. Впрочем, и при операциях, проводимых онлайн, комиссия тоже есть - при достижении лимита в 50 тысяч рублей. А секрет о возможности настройки, предназначенной для системы быстрых платежей с лимитом в 100 тысяч рублей "Сбер" предпочитает своим клиентам не раскрывать.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что, действительно, со 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам "в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций". В банке уточнили, что при этом большинство клиентов используют приложения "Сбербанк онлайн" и "СМС-банк". Там переводы до 50 000 рублей в месяц внутри банка ещё остались бесплатными. А дальше... вы всё верно поняли, снова взимается комиссия.

В беседе с радио Sputnik независимый экономический эксперт Семён Новопрудский подчеркнул: ни для кого не секрет, что "Сбер" - это на сегодня лучший "мастер комиссий". Эксперт полагает, что банкиры просчитали потери от отмены межбанковского роуминга, который реализовал ЦБ. И попытались как-то покрыть потери. За наш с вами счёт.

"Конечно, это может быть незначительная сумма для масштабов Сбербанка, его прибыли. Но понятно, что это попытка компенсировать, в том числе, отмену "банковского роуминга", - сказал эксперт.

Банковский роуминг отменён с 14 июня, однако Сбербанк не спешит знакомить своих клиентов со схемой использования возможностей.