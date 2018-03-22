|
Хит от президента: Поющий о пустыне Бердымухамедов взорвал соцсети
22 марта 2018, 01:54 • 33 • В мире
По телевидению Туркменистана показали видеозапись, как президент страны исполняет песню "Каракум" группы "Круг".
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов порадовал граждан исполнением песни "Каракум" группы "Круг". Запись выступления, приуроченного к 8 Марта, была показана по местному телевидению только 17 марта.
На ролике туркменский лидер исполняет песню "Каракум" группы "Круг", а женщины и мужчины аплодируют и подтанцовывают под музыку.
Местные СМИ тем временем отмечают, что в сетке вещания по национальному телевидению концерта 8 марта от президента не было заявлено.
Вскоре выяснилось, что запись была сделана еще во время празднования Нового года.
Как пишут пользователи в соцсетях, президент Туркмении исполнил эту песню не специально для женщин, а еще на новогоднем банкете.
Эта теория подтверждается тем, что на заднем фоне ролика видны елки, а сам политик - в желтой жилетке, в которой он встречал 2018 год - год желтой собаки по китайскому календарю.
Подпишитесь на нас
33
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 марта 2018, 04:24
|
16 марта 2018, 12:39
|
16 марта 2018, 19:09
|
19 марта 2018, 08:54
|
18 марта 2018, 10:09
|
18 марта 2018, 16:39
|
19 марта 2018, 08:54