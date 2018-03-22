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Хит от президента: Поющий о пустыне Бердымухамедов взорвал соцсети

22 марта 2018, 01:54  •  33 • В мире
По телевидению Туркменистана показали видеозапись, как президент страны исполняет песню "Каракум" группы "Круг".
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов порадовал граждан исполнением песни "Каракум" группы "Круг". Запись выступления, приуроченного к 8 Марта, была показана по местному телевидению только 17 марта.
На ролике туркменский лидер исполняет песню "Каракум" группы "Круг", а женщины и мужчины аплодируют и подтанцовывают под музыку.
Местные СМИ тем временем отмечают, что в сетке вещания по национальному телевидению концерта 8 марта от президента не было заявлено.
Вскоре выяснилось, что запись была сделана еще во время празднования Нового года.
Как пишут пользователи в соцсетях, президент Туркмении исполнил эту песню не специально для женщин, а еще на новогоднем банкете.
Эта теория подтверждается тем, что на заднем фоне ролика видны елки, а сам политик - в желтой жилетке, в которой он встречал 2018 год - год желтой собаки по китайскому календарю.

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