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Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине

20 апреля 2018, 08:09  •  67 • Аналитика
Фильмы довоенного времени, у которых И.В. Сталин был продюсером, финансистом, редактором и даже отчасти соавтором сценария (сохранились в архивах сталинские правки к сценарию фильма «Чапаев» братьев Васильевых, премьера состоялась 5 ноября 1934 г.), донесли до нас образ счетовода как человека завистливого и самовлюбленного, в круглых очках. И пока герои первых пятилеток строили заводы, добывали уголь, пасли овец и перемахивали через Северный полюс, скрупулезный киношный бухгалтер стучал на счетах и плел интриги в правлении колхоза.


Кадр из фильма "Золотой теленок"


СКРУПУЛЁЗНЫЙ – точный до мелочей, чрезвычайно тщательный (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949 и 1992).


Сейчас это качество считается положительным для человека. Но слово происходит от римского «скурпулюс» — маленький камешек. Римляне ходили в сандалиях, и камешки попадали в обувку. Больно, неприятно, неудобно. Приходилось римлянину расшнуровывать свои античные боты, вытряхивать камешек. Поговорки даже были: мелкая проблема, как скурпулюс – вынул и забыл.

И вот, извольте видеть, бухгалтер в кинокартине — скрупулезный человек в очках, не герой и не любовник. А ведь Сталин и в людях понимал, понимал и в деньгах.

Первые пятилетки были временем бешеного строительства. В 1928 году была свернута либеральненькая «Новая экономическая политика» и страна перешла к плановому, индустриальному развитию. В 1930 году было заложено почти 1500 промышленных предприятий. Был воздвигнут ряд гигантских транспортных и промышленных сооружений: Турксиб, Днепрогэс, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, а также Уралмаш, тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС (современный ЗИЛ) и др. В 1935 году открылась первая очередь Московского метрополитена общей протяжённостью 11,2 км. Никакой частный капитал не мог финансировать таких строек. Да и сейчас не может. Кроме торгового центра, разделенного перегородками на ларьки и лавочки, ничего либеральный нэпман построить не может или не хочет. О свечном заводике он только мечтает. Сталин и партия большевиков решительно взялись за дело возрождения промышленности опираясь на внутренние ресурсы и внутренний национальный долг.

К 1932 году страна перестала ввозить трактора из-за границы, а в 1934-м начала их экспортировать. В 1933-34-х годах народ распрощался с лаптями. В фильме «А зори здесь тихие», молодая комсомолка смотрит на армейского старшину, который на болоте, в военную годину, плетет для нее лапоть. Смотрит как Дарвин на гориллу.

Капиталовложения в тяжёлую индустрию почти сразу превысили ранее запланированную сумму и продолжали расти. Была резко увеличена денежная эмиссия, что привело к росту цен и дефициту некоторых потребительских товаров.

Окинув картину великих строек рачительным взглядом Совет Народных Комиссаров СССР принимает Постановление от 3 сентября 1934 г. N 2050 : «О прекращении беспроектного и бессметного строительства».

В котором буквально сказано: запретить с 1 октября 1934 года строительство и финансирование отдельных частей промышленных и транспортных строек (отдельных цехов, корпусов и т.п.), имеющих технические проекты и сметы, если нет утвержденного проекта и сметы всего строительства.

По особо крупным объектам, список которых утверждается Советом народных комиссаров Союза ССР, допустить строительство и финансирование отдельных частей, имеющих технические проекты и сметы, при наличии утвержденного генерального плана всего строительства.

Понимаете, безлошадные! Что это значит? Главным для страны было построить, запустить в строй. Промышленность. Производство. Сталь, цемент, уголь. Шесть лет генерального строительства фактически без проектов и смет. С техническими, чисто оценочными, приблизительными сметами. Построено все без нудного бухгалтера.
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи


Ныне все иначе. Космодром «Восточный» строили с красивыми сметами и проектами прекраснодушные либеральные компании. Сколько украли? Много. Сколько скандалов, сколько арестантов – не мне вам рассказывать! Чем это все закончится? Бог ведает. Либерализм в моде.

Крали и воровали и на ударных советских стройках под баян и со свистом. Кухарки в белых передничках, старые царские министерские дачи с новыми хозяйственниками. Персональные авто с шоферами, конные бега в Пятигорске, на которых прожигались сумасшедшие деньги – все было. Миллионы Корейко, за которыми охотился Остап Бендер – все это наша живая история. Когда вам рассказывают, про родственника, невинно пострадавшего директора строительства большого и красивого моста через сибирскую реку – вспомните «Бессметное и беспроектное строительство».

В 1935-37 годах неулыбчивые скрупулезные парни в нарукавниках и очках начали выдавать «на гора» дела о финансовых нарушениях. НКВД и прокуратура присвистнули от удивления, от размаха хищений, от должностей причастных лиц. Надо было сажать и стрелять. Сажали и стреляли. Не желая дискредитировать советское строительство многим «шили» политические статьи. Уважительно глядя на наши репрессии, в США Аль Капоне посадили в тюрьму за неуплату налогов, и в короткое время руками скрупулезных парней мафию загнали в глубокое подполье.

В том же 1933 году, 8 декабря, Совет Народных Комиссаров СССР выдает Постановление N 2652 «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции».

Оно настолько прекрасно, что приведем его полностью:

«Несмотря на неуклонный рост продукции государственной промышленности и достигнутые успехи в овладении новой техникой, до сих пор не изжито преступно-небрежное отношение к качеству выпускаемой продукции со стороны руководителей отдельных предприятий и хозяйственных организаций. Выпуск недоброкачественных или неукомплектованных машин, а также выпуск недоброкачественных деталей и материалов со стороны смежных заводов наносит существенный ущерб государству. Особенно нетерпим и преступен выпуск недоброкачественных и некомплектных изделий предприятиями, работающими на нужды обороны страны.
Война и мир планетарных масштабов


Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР, рассматривая выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции как тяжкое противогосударственное преступление и признавая необходимым усиление ответственности за выпуск недоброкачественной продукции, во изменение своего Постановления от 23 ноября 1929 года (С.З. СССР, 1930, N 2, ст. 9) постановляют:

1. Установить, что управляющие трестов, директора предприятий и лица административно-технического персонала, виновные в выпуске недоброкачественной или некомплектной продукции, привлекаются к уголовной ответственности с применением меры судебной репрессии — лишение свободы на срок не ниже 5 лет.

2. Поручить прокуратуре Союза ССР обеспечить неуклонное проведение в жизнь настоящего Постановления».


Подписали эту прелесть Председатель ЦИК Союза ССР М.КАЛИНИН и Председатель СНК Союза ССР В.МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Не ниже пяти лет!!! Не ниже. Тут не плохо бы вспомнить неудачи Роскосмоса последних лет. Может, оттого и неудачи, что датчик на ракете теперь можно поставить вверх ногами и для верности долбануть по нему кувалдой. И ничего, собственно, не будет. При проведении сварочных работ можно умудриться спалить подводную лодку. Или данные неправильно ввести в полетное задание.

Скрупулезные парни из военной приемки отправили на нары изрядное количество «управляющих трестов, директоров предприятий и лиц административно-технического персонала», обеспечив рабочей силой стройки ударных пятилеток. Все страдальцы, копавшие «Беломорканал», попали в списки незаконно репрессированных, и в массе своей были признаны невиновными, кто в 60-е, а кто в 90-е прошлого века.

Опыт быстрого, бессметного, масштабного строительства пригодился в Великую Отечественную войну. В 1942 году страна потеряла шахты Донбасса и испытывала острую нехватку угля. Государственный Комитет Обороны разрешил производить строительство Карагандинского угольного разреза без проектного задания, проектов и смет по единичным расценкам, утвержденным НКВД СССР Главного управления лагерей железно-дорожного строительства (ГУЛЖДС) по согласованию с Промбанком. Установил объем капиталовложений на 1943 г. в размере 30 млн. рублей и обязал Народный комиссариат финансов (НКФ) СССР тов. Зверева производить необходимое финансирование. И этот случай не единичный. Нужно было делать дело. Когда говорят пушки – бухгалтер затыкается.

Украинский борщ для Америки

Сталин и Ягода на строительстве Беломорканала


Уже после войны государство установило четкую планку для любителей пошарить в государственном кармане. Попасть под расстрел можно было за 10000 рублей, что соответствовало цене на машину представительского класса «Волга» на черном рынке. Чиновники таились и выкручивали для себя мзду малую. Этот опыт регулирования мздоимства, раз нет надежды на искоренение оной, можно перенять хоть сейчас. Скромней надо быть, о народе думать хоть иногда. Об индустриализации и сельском хозяйстве размышлять. Смотреть нужно пристально за большими проектами, а за бабушкой, что промышляет на базаре продажей козьего молока и петрушки, пусть бог присматривает.

Россия стоит на пороге великого открытия. Открытия простой истины – стране нужна новая индустриализация. Должны расти основные фонды. Чем раньше поймут это в Кремле, тем лучше. Вежливые, улыбчивые скрупулезные парни в очках и контактных линзах, работающие в «Счетной палате» РФ, уже давно нарыли гигантскую кучу документов, повествующих о хищениях, приписках, нарушениях смет и прочего, что сопровождает строительство аэродромов, стадионов, мостов и прочих объектов народного хозяйства. Пора сажать, предварительно выполов сорняки. А затем на чистом, красивом и унавоженном конфискациями поле растить прекрасный сад для будущих поколений.
Автор: Геннадий Генераленко

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