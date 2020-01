Хирургическая точность: афганцы применили ракету с лезвиями • 143 • Война Управляемая ракета AGM-114R9X, которая использует большие мечеподобные лезвия вместо обычной осколочно-фугасной боевой части, чтобы поразить цель с хирургической точностью, впервые была применена в Афганистане в районе населенного пункта Имам-Сахиб, расположенном в провинции Кундуз, сообщает издание The Drive. Удар был нанесен по одному из командиров запрещенного в России движения «Талибан» (организация запрещена в России). В официальном заявлении афганской стороны утверждается, что этого человека звали Мохабулла и он был гражданином Пакистана. По некоторым данным он играл роль финансового директора в этой группировке. Талибы на данный момент времени пока и не подтвердили, и не опровергли это заявление. Ликвидация полевого командира «Талибана» явилась своеобразным ответом на убийство двух американских солдат в Афганистане. Согласно заявлению военного ведомства США, которое приводит Associated Press, два американских солдата были убиты и еще двое получили ранения, когда их автомобиль подорвался на мине, заложенной талибами в южном Афганистане (в провинции Кандагар) в эту субботу. Талибы немедленно взяли на себя ответственность за этот подрыв. Он ознаменовал собой первые американские безвозвратные потери в Афганистане в этом году. Подрыв американской машины произошел на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и талибами. Специальный посланник США Залмай Халилзад ожидает, что талибы согласятся на временное прекращение огня, которое позволить вывести часть американского контингента из Афганистана. Пентагон не идентифицировал военнослужащих, которые были убиты, согласно политике министерства обороны. В ходе самой продолжительной войны, которую когда-либо вели Соединенные Штаты, было убито почти 2,4 тыс. военнослужащих США. Афганская кампания началась еще в 2001 году. Прошедший же год был одним из самых тяжелых по потерям — в 2019-м погибли 23 военнослужащих США, сообщает AP. Талибы непрерывно усиливаются с тех пор, как НАТО завершила свою военную миссию в 2014 году, и вооруженные формирования этого движения почти ежедневно совершают нападения на афганских и американских солдат, убивая при этом большое количество мирных жителей. В настоящее время более половины населения Афганистана проживает в районах, контролируемых или оспариваемых талибами. На этой неделе представитель движения Талибан заявил, что рост напряженности в отношениях между США и Ираном не повлияет на мирные переговоры. Тегеран поддержал движение Талибан, предоставив убежище боевикам и их семьям, и организовал каналы финансирования движения через Исламскую республику Иран, сообщает NPR (National Public Radio, USA). Американское издание The War Zone было первым, которое сообщило, что какое-то новое экзотическое оружие было использовано для удара по одному из лидеров террористических формирований в Сирии три года назад. После двухлетнего затишья в дальнейших отчетах вновь появилась ракета AGM-114R9X, поражающая особо важные цели с одинаковой точностью и оставляя после себя характерные следы — рваные пробоины, похожие на очертания осьминога. Иными словами, вместо сгоревшего и разбитого корпуса автомобиля как это бывает в случае поражения транспортного средства традиционной ракетой AGM-114 Hellfire, или воронки, окруженной обгоревшими обломками, образовавшихся в результате подрыва бомбы с лазерным наведением GBU-12, на автомашинах террористов как мечом пробивается крыша без каких-либо реальных признаков большого взрыва. До этого удар с использованием данного оружия произошел менее месяца назад. Но ракета AGM-114R9X использовалась пока только в Сирии, то есть до сих пор не применялась в Афганистане. AGM-114R9X дает командирам в Афганистане оружие с совершенно новым уровнем способности поражать лидеров террористических формирований даже при их передвижении через относительно густонаселенные районы с минимальными шансами непреднамеренных жертв, подчеркивается в The Drive. Последний удар ракеты AGM-114R9X также является еще одним свидетельством того, что боевое применение этого оружия расширяется довольно быстро. Пока еще не ясно, была ли задержка между первым известным ударом и недавним увеличением их количества, начавшимся в мае прошлого года, связана с техническими или политическими ограничениями (или с обоими). В любом случае, американская «Ginsu ракета» (такое наименование она получила в связи с известной маркой кухонных ножей), становится скорее основным, чем каким-то экстраординарным авиационным средством поражения. Считается, что интенсивность боевого применения AGM-114R9X в ближайшее время существенно возрастет. По данным издания WSJ, создание ракеты R9X началось в 2011 году и стало прямым следствием указаний сверху. В тот период президент Барак Обама призывал сократить сопутствующий ущерб в контртеррористических операциях. Ответом на это стала оригинальная ракета, неспособная повредить что-то помимо цели. С помощью такого оружия можно уничтожить только назначенный объект без существенных последствий для окружающих. «Ракета R9X разрабатывалась на базе существующего боеприпаса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам собеседника издания, для исключения сопутствующего ущерба, а также для разумного сокращения прямых последствий удара было решено отказаться от кумулятивной или фугасной боевой части в пользу кинетической. Таким образом, высокоскоростная ракета при падении на цель наносит ей ущерб, но не представляет какой-либо угрозы окружающей обстановке. R9X сохраняет штатную полуактивную лазерную головку самонаведения от Hellfire и имеет тот же твердотопливный двигатель, напоминает Макиенко. При этом имеются отличия. Из доступных данных следует, что специальная ракета на 35-37 кг тяжелее базового образца. Иная масса может негативно сказываться на летно-технических характеристиках, сокращая скорость и дальность полета. При этом есть два варианта кинетической боевой части. Первая представляет собой металлический или иной блок массой около 45 кг. В таком случае ракета с лазерной ГСН способна поражать малоразмерные цели. На ракете со вторым вариантом БЧ устанавливается шесть подвижных крыльев-лезвий. Во время полета они находятся в сложенном положении внутри корпуса или на его поверхности, а в непосредственной близости от цели раскрываются. В The Drive указывают, что ВС США и ЦРУ уже несколько лет тайно используют ракету Hellfire AGM-114R9X, не снаряженную взрывчатым веществом. По неофициальной информации, американские спецслужбы уже использовали «ракеты-мечи» в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. В частности, от Hellfire AGM-114R9X мог погибнуть один из лидеров Аль-Каиды (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации) Абу Хайра Аль-Масри.





