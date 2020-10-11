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Хиросиму и Нагасаки бомбил СССР: как японцы переписывают историю

11 октября 2020, 16:15  •  149 • Политика
Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Профессор рассказал, что в стране Восходящего солнца переложили ответственность на русских
Запад не оставляет попыток изменить историю Второй Мировой войны.
Так, доктор исторических наук, профессор Станислав Давыдов сообщил, что ознакомился с некой данными о том, что японцы на самом деле считают виновными в трагедии Хиросимы и Нагасаки вовсе не США. Там уверены, что бомбил СССР.
Негодование историка вызывает и поведение американцев. Вашингтон уверяет, что Советский Союз вообще не причастен к победе над фашизмом. Мол, США справились с Японией сами. Между тем, напомнил эксперт, в Америке в те годы правительство было в панике – прогнозировали, что понадобится около двух лет при колоссальных потерях людей на то, чтобы одержать верх над японцами. Мы же разобрались с ситуацией за 11 дней, подчеркнул Давыдов.
Историк убежден, что общее прошлое с бывшими республиками Союза нужно обязательно сохранять, передает "Политнавигатор". Это гарантия того, что Россия займет достойное место на мировой арене – и это явно не региональная держава, как рассматривают ее американцы.
О том, что переписывание истории подрывает основы послевоенного мироустройства, ранее высказался президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время выступления в ООН.

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