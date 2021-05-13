Хинштейн рассказал о мерах понуждения для IT-гигантов соблюдать законы России

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Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время

В России установят новые правила игры для крупных иностранных IT-компаний, которые они не смогут игнорировать. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Сейчас многие IT-гиганты не соблюдают требования российского законодательства, в том числе игнорируют запрет на распространение такой крайне опасной информации как детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. Избежать ответственности им позволяет отсутствие официального представительства в РФ.

Новый законопроект, работа над которым практически завершена, предусматривает такие меры понуждения, игнорировать которые IT-компаниям станет просто невыгодно.

Так, все информресурсы с ежедневной аудиторией в РФ более 500 тысяч человек будут обязаны открывать здесь свои полноценные официальные представительства, которые будут нести ответственность за деятельность и могут быть привлечены к суду.

Отказ от выполнения этого требования приведет к запрету на рекламу как самого интернет-ресурса, так и размещаемую на нем. Также может быть введен запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса и запрет на сбор персональных данных пользователей.

"Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства",

– подчеркнул Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в этом деле Москва "не изобретает велосипед". В других странах уже введены аналогичные и даже более жесткие меры по защите граждан в цифровом пространстве.

Законопроект планируется представить на обсуждение депутатов нижней палаты в ближайшее время.

Ранее Роскомнадзор замедлил трафик соцсети "Твиттер" из-за распространение противоправного контента. На устранение нарушений был установлен срок до 15 мая.