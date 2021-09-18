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Хинштейн дал прогноз после видео "выборов" в квартире: "Оппозиции очень нужно"
18 сентября 2021, 15:45 • 24 • Политика
Депутат Александр Хинштейн дал прогноз после видео "выборов" в квартире. По его словам, "оппозиции очень нужно делегитимизировать выборы".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полиция накрыла квартиру, где провокаторы-дезинформаторы снимали видео о "нарушениях" на выборах в Госдуму. За участие в роликах провокаторам обещали 10 тысяч рублей. По информации источника, столичная полиция накрыла квартиру, где снимали фейки для ассоциации "Голос"* по заказу ФБК**. В квартире умельцы устроили "избирательный участок", где и снимали нарушения, якобы обнаруженные на участках.
По мнению депутата Александра Хинштейна, подобные провокации - не первые и не последние.
"Нет сомнений, что количество фейковых обвинений в фальсификациях - будет нарастать", - написал он в своём Telegram-канале.
По мнению парламентария, "оппозиции очень нужно делегитимизировать выборы".
* "Голос" - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской, запрещена на территории России и ликвидирована.
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