Хинди руси ещё долго будут бхай бхай

Про нечестные выборы принято говорить: «Не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают!» Применительно к методам работы известной части номинально российской прессы это можно перефразировать так: «Не важно, что напишут в первоисточнике, важно лишь то, как мы это интерпретируем».





Вот, например, крупнейшее индийское издание The Times of India опубликовало материал, посвященный проблемам российско-индийского военно-технического сотрудничества. Вероятно, хорошо сознавая важность данной темы для своей страны и свою собственную ответственность, индийские журналисты предпослали своей статье максимально корректный и лояльный по отношению к Москве заголовок: «Индия и Россия работают над дорожной картой, чтобы обойти новые санкции США». Подчеркнув тем самым конструктивный характер отношений двух стран, которые стремятся совместно преодолеть возникшие по вине третьей стороны трудности.



Однако российской аудитории эта публикация была преподнесена под совершенно другим, куда менее благожелательным к РФ заголовком: «В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского».



В статье The Times of India основное внимание было уделено анализу ситуации возникшей из-за американских санкций в отношении России, которыми в Индии, мягко говоря, недовольны:



Индийское военное ведомство весьма озабочено действиями госдепартамента США от 6 апреля с.г., которые направлены против 39 российских субъектов военно-экономического сотрудничества с Индией, включая контролируемого государством экспортера вооружений « Рособоронэкспорт», с которым Индия ведет регулярный бизнес. Согласно решению властей США, любая третья сторона, которая проводит «значительные операции» с этими 39 организациями, может быть подвергнута карательным санкциям в рамках санкционного закона США CAATSA



Сказать, что индусам эта американская вылазка не нравится, всё равно что ничего не сказать. Потому что Россия является на протяжении многих десятилетий крупнейшим и ключевым партнером Индии в области обороны. И вооруженные силы этой страны на данный момент не менее чем на 70% оснащены оружием советских и российских образцов. Иначе говоря, если указанные санкции США будут запущены на полную силу, они станут сильнейшим ударом по обороноспособности Индии, вплоть до ее полного паралича. Именно поэтому в Нью-Дели уделяют данному вопросу огромное внимание и принимают все необходимые меры, в том числе и совместно с Россией, чтобы минимизировать последствия опасной политики Вашингтона.



В российском переводе от всего этого, действительно важного и главного, осталось несколько невразумительных строчек.



А все остальное место было отведено очередному «всепропальскому» рассказу о том, какая Россия нехорошая и как она мешает Индии «выйти на столбовую дорогу прогресса».



Индия в поставках вооружений интенсивно сотрудничает с США из-за трудностей, которые имеют место в военно-техническом партнерстве с Россией, сообщили The Times of India источники в индийском правительстве.

Индия сознательно диверсифицировала свой импорт оружия из-за склонности России не придерживаться графиков поставок, увеличивать расходы в процессе выполнения контракта, препятствовать передаче технологии и недостаточно надежно обеспечивать поставку запасных частей», — пишет издание.



В статье The Times of India действительно есть такой пассаж. И было бы странно думать, что в этой огромной стране нет военных и гражданских чиновников, готовых, в том числе и в личных интересах, пролоббировать коммерческие предложения щедрых на неофициальные гонорары американских военных концернов. Которые как раз сейчас активно прорываются на индийский рынок. И которым очень не нравится присутствие там такого мощного конкурента, как Россия.



Любопытно, однако, что даже этот явно антироссийский выпад индийская газета честно приписала неким неназванным источникам в минобороны Индии. Иначе говоря, данная точка зрения хоть и существует, но не является официальной, открыто декларируемой позицией военно-политического руководства этой страны.



Что неудивительно, поскольку подобные претензии к такому историческому партнеру Индии, как Россия, выдвигать на официальном уровне никто не станет. Во-первых, в любом большом деле возможны накладки, которые принято решать в рабочем порядке. И США от этого, кстати, точно так же не застрахованы, как и РФ.



Что же касается конкретики, то ярким случаем «срыва графика поставок» можно считать задержку на год сдачи авианосца «Викрамадитья». Которая имела место потому, что, по требованию индусов, термоизоляция его котлов была сделана из низкокачественного китайского огнеупорного кирпича, против чего решительно возражала российская сторона. В результате это индийское «ноу-хау» привело к выходу из строя паровых котлов и годовой задержке сдачи корабля.



Не менее «харизматично» выглядит и претензия по поводу «препятствования в передаче технологий». Индийские партнеры временами действительно теряют чувство реальности и понимание пределов возможного. Классическим случаем такого рода стало их пожелание получить у России новейшую атомную подводную лодку проекта 885 «Ясень» еще до того, как таковую получит российский военно-морской флот. И, разумеется, вместе со всеми сверхсекретными технологиями. Понятно, что в этом случае индусы получили жесткий отказ.



Но, еще раз повторюсь, подобные претензии никто не будет официально озвучивать, потому что они смехотворны. Общемировая практика сводится именно к тому, что ведущие державы, обладатели самых передовых военных технологий, практически никогда не делятся ими со своими иностранными партнерами. Именно по этой причине США никогда не предлагали Индии, например, свои новейшие атомные подводные лодки. И наверняка не предложат. А в области авиации они как раз сейчас пытаются пробиться на индийский рынок с истребителем Ф/А-18 «Хорнет» конструкции 70-х годов прошлого века! Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны



Правда, в данном случае, причина не только в секретности технологий новейших американских истребителей «стелс» Ф-35, но также в их несусветной, особенно по возможностям Индии, цене. Это вторая, а по важности первая причина того, почему претензии к России по части мнимой «дороговизны» её военной продукции абсолютно беспочвенны. Всё американское военное добро по определению и как минимум в два-три раза дороже российского.



И, кстати, в Индии это прекрасно понимают. Поэтому даже в мыслях не допускают полной переориентации на военное сотрудничество с США в обозримом будущем. В противном случае, сделав основную ставку на военный бизнес с Америкой, индусы просто разорятся и останутся у разбитого корыта. Военные монополии США отнюдь не склонны учитывать финансовые возможности своих клиентов и даже политические интересы собственного государства. И ставят на свои товар такие «прайсы», от которых даже у саудовских принцев дыхание перехватывает. Поляки, например, недавно впали в натуральный ступор, когда узнали, что США оценили продажу им двух дивизионов ЗРК «Пэтриот» в 10 миллиардов долларов. То есть примерно в 10 раз дороже аналогичного количества российских ЗРК С-400.



Понятно и то, почему The Times of India ограничилась такой анонимной и откровенно кривой трактовкой индийско-российских военно-промышленных разногласий. Не станут же индусы, в самом деле, прямым текстом писать, что дело вовсе не в каких-то торгово-технических деталях, а в том, что большая геополитика подталкивает Нью-Дели к более тесному сотрудничеству с Вашингтоном на почве их взаимной неприязни к Китаю. С которым Россия, наоборот, поддерживает весьма близкие и почти союзнические отношения. Такие вещи подразумеваются и полностью учитываются в реальной политике, но выносить их на публику, тем более в практически официозном издании, никто, конечно, не будет.



