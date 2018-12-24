Химоружие и кибератаки: МИД раскрыл планы Киева в Донбассе

Украинские власти готовят несколько вариантов эскалации в Донбассе в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в их числе – массированное наступление, атака с помощью биологического оружия или кибератаки, сообщил МИД РФ.

Ведомство напомнило, что на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении ДНР и ЛНР. По его словам, подобные шаги украинских властей направлены, прежде всего, на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Крыма.

Целью всего этого Киев имеет возможность продления режима военного положения, истекающий во вторник 25 декабря. Это, в свою очередь, позволит имеющему низкие рейтинги президенту Украины Петру Порошенко отложить проведение заведомо проигрышных для него президентских выборов, номинально намеченных на 31 марта.

При этом неделей ранее на встрече со студентами в городе Днепр (бывший Днепропетровск) украинский лидер подтвердил факт дополнительной переброски ряда воинских подразделений вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — указывается в сообщении МИД РФ.

При этом Москва подчеркивает, что Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения, помимо проведения наземной операции, передает ФАН.

«Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ.

Мы также помним заявление главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о «разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины», — поясняет дипведомство.

Из всех этих исходных данных, по сообщению МИД РФ, следует вывод, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт «своих зарубежных кураторов» по организации провокаций с использованием оружия массового поражения.

«Мы также обратили внимание, что на днях начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ Владимир Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы. Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве», — сообщается в коммюнике.

Москва не исключает, что находящиеся на Украине представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности (дислоцируются в Таллине) и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции.

«Все это укладывается в линию нынешнего политического руководства Украины, направленную на искусственную эскалацию напряженности в отношениях с Россией, прежде всего, в момент набирающей силу предвыборной кампании», — резюмируется послание МИД России.

Накануне начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что

служащие ВСУ разместили большое количество вооружения в районе городов Лисичанск и Попасная и возле села Белая Гора.

Он также сообщил журналистам о прибытии на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе двух составов с танками и другим вооружением — украинским силовикам привезли танки Т-64, противотанковые пушки МТ-12 и БМП-1. Эту информацию подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчете за 21 декабря, уточнил Осадчий.

Также в ЛНР сообщили, что к линии соприкосновения прибыла колонна из пяти танков, восьми БМП, четырех гаубиц Д-30 и 14 военных автомобилей. За несколько дней до этого в Рубежное пришел еще один эшелон с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Стрела-10» и военными машинами, передает НСН.

Стоит отметить также, что украинская сторона на заседании Контактной группы в Минске отказалась от обсуждения предложенного перемирия в Донбассе.