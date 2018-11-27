Химоружие и артиллерия: Россия сообщила о провокации ВСУ

Украина готовит провокацию с применением химического оружия в Донбассе, рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета Организации.

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб. По имеющейся информации, ВСУ подтянули к линии соприкосновения ЗРК «БУК» и «С-300», а также РСЗО «Град» и «Ураган». Сообщается об усилении и учащении обстрелов населенных пунктов», — приводит ФАН слова дипломата.

Двумя днями ранее силы специальных операций Вооруженных сил Украины заняли и зачистили село Рассадки, расположенное в так называемой «серой зоне» в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в своем фейсбуке, опубликовав также видео, на котором украинские солдаты действуют на местности.

«Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева Силы специальных операций <...> провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге», — говорилось в сообщении пресс-центра ООС.

Поддержку операции оказывали подразделения 72-й механизированной бригады и саперный батальон ВСУ. Представители ДНР пока не прокомментировали украинский маневр. «Серая зона» считается наиболее опасной территорией на востоке Украины, неоднократно заявляли в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Эта полоска территории разделяет силы ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и позиции киевских силовиков и украинских националистических батальонов. Введение войск в расположенные в «серой зоне» населенные пункты является прямым нарушением Минских соглашений.

В тот же день

и. о. начальника управления Народной ЛНР Михаил Филипоненко обвинил украинское командование в продаже взрывчатки из Донбасса западным странам.

Согласно заявлению Народной милиции, 18 ноября под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия «Заря» в Луганской области на военных грузовиках 10-й бригады Вооруженных сил Украины было вывезено свыше 34 тонн тротила.

«Украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны операции Объединенных сил для последующей реализации в западных странах», — заявил Филипоненко.

По его словам, взрывчатка предназначается химической компании из Польши «Нитро Хим», которая, в свою очередь, является ведущим поставщиком тротила в Соединенные Штаты, страны Африки, Европы и Азии.

«Всего с начала ноября в интересах указанной компании вывезено более 140 тонн взрывчатки», — уточнил Филипоненко.

За день до этого Александр Лукашевич заявил, что переброска украинского тяжелого оружия в Донбасс говорит о том, что Украина может выбрать силовой сценарий решения конфликта в регионе. По мнению Лукашевича, вместо дипломатических шагов Киев продолжает «нагнетать военную напряженность» в Донбассе.

«Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук» и С-300», — сказал дипломат.

Он также заметил, что туда было переброшено и американское оружие. Чуть ранее в ДНР сообщили о том, что британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации. По данным ДНР, специалисты из Великобритании якобы готовят химатаку на севере Донбасс. Как отмечалось, украинская сторона «попытается» инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения, передает НСН.

В середине нынешнего месяца

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения Донбасса.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 14 ноября украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел из огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, по улице Крылова в поселке Марьевка самопровозглашенной ЛНР. 15 ноября украинские военнослужащие произвели артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовском. В результате чего ранения получили женщина 1999 года и мужчина 1989 года.

По ее словам, возбуждены два уголовных дела по признакам преступления по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».