Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну • 235 • Аналитика







Посыпалось главное обвинение Великоскрипалии. Напомним его: «Безо всяких сомнений, Россия ответственна. Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого альтернативного объяснения не существует».





Первый удар по нему нанесла военная химическая лаборатория Портон Даун, ее руководитель в интервью Sky News недвусмысленно сказал, что определить страну-производителя ОВ «Новичок» они не могут, по их мнению, это было военное ОВ, которое посчитали «Новичком» или близким к нему. Но даже этим Борис Джонсон был изобличён во лжи, потому что ранее в своём интервью он утверждал, что в лаборатории Портон Даун ему назвали страну-производителя, якобы Россию.



С этим признанием Портон Даун тоже очень затянул, но не мог тянуть дальше, поскольку образцы крови Скрипаля и его дочери взяты экспертами ОЗХО и скоро будут результаты независимых исследований. Доктор химических наук Вадим Мальцев в программе «60 минут» разнёс в пух и прах Портон Даун, нашедший «под большим давлением со стороны» ОВ «Новичок», поскольку это газ, и он имеет свойство улетучиваться. Мы скажем откровенней: Портон Даун лжёт «под давлением», но не может делать это так же откровенно, как Борис Джонсон, перед научным сообществом.



В результате всех этих откровений произошёл раскол в английском парламенте, лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин требует от Бориса Джонсона доказательств по «делу Скрипаля», ведь вздорные гипотезы якобы следствия, благодаря оперативным утечкам в прессу, дошли уже до гречки. Борис в ответ производит новые обвинения, уже по «делу Джереми», который «играет в игру России и дискредитирует Великобританию в деле об атаке в Солсбери».



Похоже, ключевым моментом в этой английской провокации станет вопрос: а был ли, вообще, «Новичок»? Или это всё ахинея, с научной точки зрения, как утверждает Вадим Мальцев, а речь в данном случае может идти о некоем отравляющем спрее, который был нанесён кем-то на одежду Скрипаля и его дочери? Поэтому Англия так тянет с привлечением экспертов ОЗХО и против участия российских экспертов? «Дело Скрипаля» переходит в научную непредсказуемую плоскость…



Страны ЕС на заседании ОЗХО заявили «о полном доверии расследованию Великобритании по «делу Скрипаля», 14 из 41 стран Исполкома ОЗХО поддержали Россию, многие воздержались, по сути, работа ОЗХО заблокирована. Заметим, Европа говорит о своём доверии к расследованию Великобритании, но не обвиняет прямо Россию. А доверие может быть и утрачено. Треть стран Европы, во главе, можно сказать, с «маленькой нейтральной Австрией», отказались из солидарности поддержать «английское следствие». Так «дело Скрипаля» уже раскалывает Европу, в угоду Путину? Или Англии/США?



В этом отношении есть и более тревожные сигналы для английского следствия: ближайшие советники Ангелы Меркель публично выражают раздражение, что Англия выдвинула свои обвинения по «делу Скрипаля» при отсутствии доказательств. МИД Великобритании стал вдруг прогибаться, отступать с прежних воинственных позиций, и, помимо своего шефа Бориса Джонсона, делает признание, что обвинения России «основывались на предположениях». В то время как сам повелитель «дохлых кошек» говорит о «ключевых фактах».



Другой интересный поворот: США предлагают России прислать на замену 60 новых дипломатов, берут свой дипломатический демарш назад? Видимо, России стоит принять это предложение, попросив подождать, когда в МИДе подготовят 60 новых дипломатических разведчиков для США. Карабах: мина, заложенная под «сирийское трио»



Появились заявления независимых экспертов, руководствующихся старой римской максимой: смотри, кому это выгодно. Французский генерал Доминик Делаверд, причём не в отставке, опубликовал статью в издании ASAF, в которой с военной прямотой заявляет: «Версия виновности России не заслуживает ни капли доверия, а лишает доверия тех, кто её активно продвигает». Российский след надуман: «Нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение». Делаверд склонен подозревать в отравлении Скрипалей «вероломный Альбион, который может действовать как лоцман для США и, косвенно, Израиля».



…Когда рассеется туман расследования Великоскрипалией произошедшего в Солсбери, в дипломатический словарь, с большой степенью вероятности, войдёт новый термин «дать Скрипаля», что будет означать: влипнуть в откровенную ложь международного масштаба. Полное утопление «откровенной лжи Великобритании», по словам Сергея Лаврова, по «делу Скрипаля» произойдёт, когда уйдут в отставку премьер Тереза Мэй и бросатель «дохлых кошек» Борис Джонсон. Пока же мы видим начало катастрофы этой аферы, видим как Великоскрипалия, подобно Титанику, тянет за собой на дно огромное количество карьер английских и европейских деятелей, что само по себе будет также катастрофой.Посыпалось главное обвинение Великоскрипалии. Напомним его: «Безо всяких сомнений, Россия ответственна. Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого альтернативного объяснения не существует».Первый удар по нему нанесла военная химическая лаборатория Портон Даун, ее руководитель в интервью Sky News недвусмысленно сказал, что определить страну-производителя ОВ «Новичок» они не могут, по их мнению, это было военное ОВ, которое посчитали «Новичком» или близким к нему. Но даже этим Борис Джонсон был изобличён во лжи, потому что ранее в своём интервью он утверждал, что в лаборатории Портон Даун ему назвали страну-производителя, якобы Россию.С этим признанием Портон Даун тоже очень затянул, но не мог тянуть дальше, поскольку образцы крови Скрипаля и его дочери взяты экспертами ОЗХО и скоро будут результаты независимых исследований. Доктор химических наук Вадим Мальцев в программе «60 минут» разнёс в пух и прах Портон Даун, нашедший «под большим давлением со стороны» ОВ «Новичок», поскольку это газ, и он имеет свойство улетучиваться. Мы скажем откровенней: Портон Даун лжёт «под давлением», но не может делать это так же откровенно, как Борис Джонсон, перед научным сообществом.В результате всех этих откровений произошёл раскол в английском парламенте, лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин требует от Бориса Джонсона доказательств по «делу Скрипаля», ведь вздорные гипотезы якобы следствия, благодаря оперативным утечкам в прессу, дошли уже до гречки. Борис в ответ производит новые обвинения, уже по «делу Джереми», который «играет в игру России и дискредитирует Великобританию в деле об атаке в Солсбери».Похоже, ключевым моментом в этой английской провокации станет вопрос: а был ли, вообще, «Новичок»? Или это всё ахинея, с научной точки зрения, как утверждает Вадим Мальцев, а речь в данном случае может идти о некоем отравляющем спрее, который был нанесён кем-то на одежду Скрипаля и его дочери? Поэтому Англия так тянет с привлечением экспертов ОЗХО и против участия российских экспертов? «Дело Скрипаля» переходит в научную непредсказуемую плоскость…Страны ЕС на заседании ОЗХО заявили «о полном доверии расследованию Великобритании по «делу Скрипаля», 14 из 41 стран Исполкома ОЗХО поддержали Россию, многие воздержались, по сути, работа ОЗХО заблокирована. Заметим, Европа говорит о своём доверии к расследованию Великобритании, но не обвиняет прямо Россию. А доверие может быть и утрачено. Треть стран Европы, во главе, можно сказать, с «маленькой нейтральной Австрией», отказались из солидарности поддержать «английское следствие». Так «дело Скрипаля» уже раскалывает Европу, в угоду Путину? Или Англии/США?В этом отношении есть и более тревожные сигналы для английского следствия: ближайшие советники Ангелы Меркель публично выражают раздражение, что Англия выдвинула свои обвинения по «делу Скрипаля» при отсутствии доказательств. МИД Великобритании стал вдруг прогибаться, отступать с прежних воинственных позиций, и, помимо своего шефа Бориса Джонсона, делает признание, что обвинения России «основывались на предположениях». В то время как сам повелитель «дохлых кошек» говорит о «ключевых фактах».Другой интересный поворот: США предлагают России прислать на замену 60 новых дипломатов, берут свой дипломатический демарш назад? Видимо, России стоит принять это предложение, попросив подождать, когда в МИДе подготовят 60 новых дипломатических разведчиков для США.Появились заявления независимых экспертов, руководствующихся старой римской максимой: смотри, кому это выгодно. Французский генерал Доминик Делаверд, причём не в отставке, опубликовал статью в издании ASAF, в которой с военной прямотой заявляет: «Версия виновности России не заслуживает ни капли доверия, а лишает доверия тех, кто её активно продвигает». Российский след надуман: «Нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение». Делаверд склонен подозревать в отравлении Скрипалей «вероломный Альбион, который может действовать как лоцман для США и, косвенно, Израиля».…Когда рассеется туман расследования Великоскрипалией произошедшего в Солсбери, в дипломатический словарь, с большой степенью вероятности, войдёт новый термин «дать Скрипаля», что будет означать: влипнуть в откровенную ложь международного масштаба. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 235 Источник Похожие новости Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики Геополитический Хартленд объявил о единстве против Америки Что для Турции важнее: пушки или доллары?

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