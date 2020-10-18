Химическое оружие и юридическая война против России по всем азимутам

Сводки с гаагского фронта

На проходящей сессии исполкома Организации по запрещению химического оружия, штаб-квартира которой находится в Гааге, юридическая война против России набирает обороты. Представитель Германии обвинил Россию в отравлении Навального опасным ОВ. Всё это происходит в международной организации правового характера, созданной для обеспечения выполнения Международной конвенции по запрещению химического оружия.

Хотя Россию обвиняют в нарушениях международного права, обвинители постоянно нарушают его сами. Так, после целой серии выходов США из международных договоров администрация Трампа недавно объявила об очередном таком выходе: на этот раз из Договора об открытом небе (1992). И вновь причиной выхода были названы нарушения положений этого соглашения Россией. Это очередная ложь Вашингтона, но достоверность обвинений не заботит никого. Главное – выдвинуть обвинения.

Та же картина с «делом Навального». Россия без всяких доказательств обвинена в его отравлении. С юридической точки зрения смысл данного обвинения заключается в том, что Россия обвинена не в отравлении индивида, а в применении химического оружия. При этом как на своей территории, так и на территории европейской страны. Не случайно сей инцидент вынесен властями Германии на площадку Организации по запрещению химического оружия: цель – заявить о том, что Россия на самом деле не ликвидировала химическое оружие, имеет его, разрабатывает новые образцы и применяет их!

Это – не просто провокация, это – юридическая война как подготовка к более серьёзным действиям. О том, что это именно так, говорит письмо, направленное председателю Совета Безопасности ООН пятью членами Совета (Бельгией, Германией, Британией, Францией и Эстонией) с требованием признать «отравление» Навального «угрозой международному миру и безопасности». А это уже правовое основание для применения силы против России!

При этом в Германии как в рот воды набрали в ответ на четыре (!) обращения Генеральной прокуратуры России с просьбой переслать ей материалы о совершении преступления в отношении российского гражданина. Молчание Германии находится в полном нарушении положений Европейской конвенции об оказании правовой помощи по уголовным делам 1959 года: Германия обязана ответить. Однако ответить ей, как видим, нечем.

При обсуждении вопросов, связанных с химическим оружием, идёт игра настолько грязная и в то же время настолько шаткая, что представители западных стран испугались участия бывшего генерального директора Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани в обсуждении вопроса об этом оружии у Сирии. На заседании Совета Безопасности 5 октября представители Британии, Германии и Франции истерически пытались не допустить участия Ж. Бустани в заседании! Истерика в среде дипломатов – явление редкое, но этим трём делегациям удалось расколоть девять других делегаций (чьих голосов было бы достаточно для принятия положительного решения): часть из них поняла «намёк» и при голосовании воздержалась. Этот факт показывает, насколько шаткими являются все западные «презентации» по химическому оружию!

Юридическая война против России продолжается и на других направлениях гаагского фронта. Здесь, в Гааге, этой «юридической столице мира», рассматривается целый комплекс обвинений против России. В Международном суде ООН рассматривается дело «Украина против России» (с провокационным названием «О нарушении [Россией] Конвенции о запрещении финансирования терроризма»). В Международном арбитражном суде рассматривается целая череда украинских исков против России; Апелляционный суд Гааги недавно вынес решение, по которому Россия должна заплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. В недрах Международного уголовного суда шьётся сразу два дела против России – по ситуации в Грузии и по ситуации на Украине. Наконец, в специальном суде рассматривается дело против России по малайзийскому Боингу рейса МН17…

Что касается последнего суда, то Нидерландам его показалось мало, и они подали ещё и межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека. Россия заявила протест в отношении таких действий, а 15 октября объявила от отказе от дальнейшего участия в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17. Когда стало ясно, что Нидерланды ведут юридическую войну, а не пытаются выяснить обстоятельства случившегося, Россия была вынуждена заявить, что «недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них».

Летом сего года Верховный комиссар ООН по правам человека М. Бачелет при открытии в Женеве 44-й сессии Совета ООН по правам человека обвинила Россию в использовании пандемии COVID-19 в качестве предлога для ограничения прав и свобод граждан, закреплённых в международно-правовых актах (будто Россия эту «пандемию» придумала и будто она изобрела комплекс мер по борьбе с неизвестной заразой). Впрочем, государства-члены ООН на только что прошедших выборах в Совет ООН по правам человека избрали Россию в состав Совета. Это, если угодно, ответ организаторам юридической войны против России. За избрание России в состав Совета проголосовало абсолютное большинство членов ООН – 158 государств, но холостой выстрел против России вызвал такое раздражение, что один из специальных докладчиков Совета ООН по правам человека А. Каллямар потеряла самообладание и заявила, что избрание России нанесло «урон репутации Совета». Реакция примечательная: вопрос о правах человека давно используется лишь в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела государств.