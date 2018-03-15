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Химический завод в США объяло пламенем, прогремел взрыв - видео
15 марта 2018, 20:24 • 203 • В мире
В американском штате Техас произошел взрыв на химическом заводе.
На химзаводе в американском штате Техас прогремел взрыв. ЧП произошло в городе Крессон. На кадрах, снятых с места происшествия видно, что после взрыва на предприятии начался пожар.
Как сообщает мэр города Боб Корнетт, данный химический завод производит такие продукты, как мыло и кислоты.
На место ЧП прибыли спасатели.
На текущий момент известно о двух пострадавших, один из рабочих пропал без вести.
"По меньшей мере четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия. Власти рекомендуют обратиться в госпиталь тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва", - говорится на ТВ.
Несмотря на взрыв, эвакуация в районе не проводится. В настоящий момент пожарные пытаются потушить возгорание.
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