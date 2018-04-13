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«Химическая формула без литературных названий»: Лавров рассказал о содержании доклада ОЗХО по делу Скрипалей

13 апреля 2018, 19:54  •  145 • В мире
У Москвы есть неопровержимые доказательства, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в инсценировке участвовали иностранные спецслужбы. Дипломат также прокомментировал доклад ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей, отметив, что специалисты подтвердили лишь химический состав отравляющего вещества. В МИД РФ между тем пообещали огласить «интересные моменты» из этого документа.
 
Сергей Лавров © МИД России / Flickr
 

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери подтвердил лишь химический состав отравляющего вещества. Оно не находится в списке Конвенции о запрещении химоружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Министр добавил, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон пытался «вновь исказить истину» и утверждать, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая заявление о «весьма вероятной» причастности России.

«ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества. И в закрытой части доклада приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества. Никаких таких литературных названий там не приводится», — подчеркнул Лавров. 

В документе, как отметил дипломат, сказано лишь о том, что это вещество не из списка, который утверждён Конвенцией о запрещении химического оружия и по которому должны отчитываться страны — участники соглашения.

  • Эксперты в Солсбери, Великобритания
  • globallookpress.com
  • © I-Images

Между тем Москва намерена после изучения доклада обнародовать некоторые любопытные детали.

«Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты... Мы в самое ближайшее время постараемся предать их гласности, когда эксперты — и наши, и из профильных ведомств — разберутся с этим достаточно объёмным документом», — сообщил глава российского МИД.

Накануне ОЗХО опубликовала доклад по результатам исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Эксперты пришли к выводу, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество.

В организации заявили, что вещество, по неподтверждённым данным, является нервно-паралитическим. При этом в ОЗХО не стали уточнять тип и состав вещества, отметив, что эти данные засекречены.

Однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поспешил заявить, что в ОЗХО подтвердили применение «боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» (A-234. — RT)». В то же время он отказался подтвердить, что слово «Новичок» упоминается в отчёте, сославшись на секретность доклада. 

Постановочная химатака в сирийской Думе

Сергей Лавров на пресс-конференции также коснулся ситуации в Сирии. Он сообщил, что Москва располагает неопровержимыми доказательствами того, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой. 

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«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка. И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвётся быть в первых рядах русофобской кампании», — заявил глава внешнеполитического ведомства. 

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

«Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия — хлора или какого бы то ни было другого — наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», — сказал он.

  • Дума, Сирия
  • Reuters
  • © Bassam Khabieh

В МИД РФ надеются, что никто не отважится повторить в Сирии ливийский или иракский сценарий. 

«Надеюсь, сейчас на такую авантюру никто не отважится», — заявил Лавров.

При этом, отметил он, даже незначительные эксцессы приведут к новым волнам мигрантов в Европу и многим другим последствиям. Россия и США, по его словам, несмотря на напряжённость в отношениях, продолжают по Сирии контакты по военной линии. 

Другие же каналы, которые условлено задействовать, порой не работают, потому что «американцы без объяснения причин в последний момент отказываются от встреч», добавил министр.

В этой связи Лавров отметил необходимость контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран ввиду тревожной атмосферы на Ближнем Востоке, главным образом в Сирии.

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Напомним, ранее Запад бездоказательно обвинил сирийские правительственные силы в химической атаке в городе Дума в сирийской провинции Восточная Гута. Изначально о химатаке сообщили несколько неправительственных объединений, находящихся в оппозиции к Асаду, в том числе организация со спорной репутацией «Белые каски».

Боевики утверждали, что правительственные войска якобы сбросили на Думу бомбу с хлором, жертвами удушья якобы стали 10 мирных жителей, пострадали около 70 человек. Москва и Дамаск опровергли эту информацию, назвав подобные сведения ложью.

В МИД РФ заявили, что цель таких вбросов — оправдать возможные авиаудары коалиции по Сирии. В Генштабе ВС России ещё 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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