Госдеп заявил, что в Алеппо не было химатаки боевиков. В ведомстве утверждают, что это Россия и Асад распылили в городе "слезоточивый газ".

В Госдепе США заявили, что химической атаки на сирийский город Алеппо, которая произошла 24 ноября, на самом деле не было. Ведомство утверждает, что в городе просто распылили слезоточивый газ, и обвиняет в этом президента Сирии Башара Асада.

В официальном заявлении Госдепа говорится, что Россия и Асад якобы ложно обвиняют боевиков вооруженной оппозиции и радикалов в химической атаке на Алеппо 24 ноября. По утверждениям ведомства, в городе всего лишь распылили слезоточивый газ. При этом ответственными за это называют самого Асада и правительство Сирии, а также Россию.

"24 ноября проправительственные силы, вероятно, применили слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо", - гласит заявление пресс-службы Госдепа США.

Напомним, что от "несуществующей", по мнению властей США, атаки сирийских боевиков на город Алеппо химическое отравление получили 46 человек, включая 8 детей. По данным российских военных химиков, террористы применили боевые отравляющие вещества на основе хлора. Минобороны России в очередной раз обратило внимание общественности на то, что псевдогуманитарная организация "Белые каски" уже давно пытается организовать в демилитаризованной зоне провокации с химоружием.