Химатака в Сирии: пострадали 107 человек

В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА. Снаряды разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Нападение было произведено из Идлибской зоны деэскалации.

В этой связи Министерство обороны России указало, что к атаке причастны активисты прозападной организации «Белые каски», передает ФАН.

«Совершенно очевидно, что «Белые каски» напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации. Российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договоренностями отвечает турецкая сторона», — рассказал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил, что у всех госпитализированных имеются симптомы так называемой газовой аллергии — у них слезятся глаза, а также затруднено дыхание. В Алеппо прибыли российские военные химики.

«Группы из состава наблюдательных постов подразделений радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированных в Сирии, срочно прибыли на место обстрела

со специальным оборудованием. Российские специалисты ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ, а также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения», — сообщили в Минобороны.

Днем ранее в Сирии при атаке возглавляемой США коалиции погибли около 20 человек. Как сообщили местные СМИ, удар был нанесен по городу Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает государственное телевидение Сирии, жертвами авианалета стали девять детей и восемь женщин из одной семьи. Отметим, что эта бомбардировка стала уже третьей за последние несколько дней.

Так, 21 ноября коалиция обстреляла город снарядами с белым фосфором, а 23 ноября удары были нанесены по близлежащей деревне Шаафа. Тогда погибли не меньше 10 мирных сирийцев.

Дамаск в очередной раз обратился к ООН, призывая принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны, передает НСН.

В прошлом месяце Москва выражала беспокойство в связи с подготовкой Западом очередной провокации с применением химоружия в Сирии, в которой западные страны обвинят правительственные войска сирийского лидера Башара Асада и затем используют в качестве искусственного предлога для ракетного удара. Об этом сообщал МИД России.

«Из различных источников поступает все больше тревожной информации, что на территории Сирии отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ. К таким усилиям с готовностью

подключаются активисты печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски», специализирующейся на постановочных съемках»,

— пояснялось в коммюнике дипведомства.

О подготовке провокации, в частности, сообщается в письмах, которые сирийское правительство регулярно направляет в Совет безопасности ООН, соответствующей информацией также располагают и российские военные, находящиеся в Сирии.

«Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти Сирии. России, а заодно и Ирану попутно будут вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности», — сетовало российское внешнеполитическое ведомство.

Как поясняется в комментарии МИД РФ, еще одной целью провокации — кроме ракетного удара — является подрыв становления политического процесса и восстановления страны, препятствование возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к родным очагам.

Чуть ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент кражи бочек с хлором в Сирии. Ролик длится девять секунд, съемка велась с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, как экскаватор в ковше перевозит два баллона белого цвета. Рядом стоит белый фургон. Кроме того, Минобороны опубликовало фотографию, на которой написано «бочки» и выделен белый объект в кузове грузовика.

По данным военного ведомства, кражу боевых отравляющих веществ совершили террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ). Они атаковали боевиков из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (также запрещена в РФ), похитив ядохимикат.