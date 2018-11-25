Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жителей Алеппо обстреляли снарядами с хлором - СМИ
Арабский шейх помог родным погибшей на отдыхе тамбовчанки
«Ремонтный цех»: как увеличение военного бюджета Украины может сказаться на боес...
«Ищут, за что зацепиться»: в ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией культурных...
Главная / Война

Химатака в Сирии: пострадали 107 человек

25 ноября 2018, 14:24  •  103 • Война
В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА. Снаряды разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Нападение было произведено из Идлибской зоны деэскалации.
В этой связи Министерство обороны России указало, что к атаке причастны активисты прозападной организации «Белые каски», передает ФАН.
«Совершенно очевидно, что «Белые каски» напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации. Российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договоренностями отвечает турецкая сторона», — рассказал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил, что у всех госпитализированных имеются симптомы так называемой газовой аллергии — у них слезятся глаза, а также затруднено дыхание. В Алеппо прибыли российские военные химики.
«Группы из состава наблюдательных постов подразделений радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированных в Сирии, срочно прибыли на место обстрела
со специальным оборудованием. Российские специалисты ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ, а также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения», — сообщили в Минобороны.
Днем ранее в Сирии при атаке возглавляемой США коалиции погибли около 20 человек. Как сообщили местные СМИ, удар был нанесен по городу Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает государственное телевидение Сирии, жертвами авианалета стали девять детей и восемь женщин из одной семьи. Отметим, что эта бомбардировка стала уже третьей за последние несколько дней.
Так, 21 ноября коалиция обстреляла город снарядами с белым фосфором, а 23 ноября удары были нанесены по близлежащей деревне Шаафа. Тогда погибли не меньше 10 мирных сирийцев.
Дамаск в очередной раз обратился к ООН, призывая принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны, передает НСН.
В прошлом месяце Москва выражала беспокойство в связи с подготовкой Западом очередной провокации с применением химоружия в Сирии, в которой западные страны обвинят правительственные войска сирийского лидера Башара Асада и затем используют в качестве искусственного предлога для ракетного удара. Об этом сообщал МИД России.
«Из различных источников поступает все больше тревожной информации, что на территории Сирии отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ. К таким усилиям с готовностью
подключаются активисты печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски», специализирующейся на постановочных съемках»,
— пояснялось в коммюнике дипведомства.
О подготовке провокации, в частности, сообщается в письмах, которые сирийское правительство регулярно направляет в Совет безопасности ООН, соответствующей информацией также располагают и российские военные, находящиеся в Сирии.
«Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти Сирии. России, а заодно и Ирану попутно будут вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности», — сетовало российское внешнеполитическое ведомство.
Победа на фюзеляже: Летчики ВКС в Сирии присвоили звездочки на самолетах
Как поясняется в комментарии МИД РФ, еще одной целью провокации — кроме ракетного удара — является подрыв становления политического процесса и восстановления страны, препятствование возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к родным очагам.
Чуть ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент кражи бочек с хлором в Сирии. Ролик длится девять секунд, съемка велась с высоты птичьего полета.
На кадрах видно, как экскаватор в ковше перевозит два баллона белого цвета. Рядом стоит белый фургон. Кроме того, Минобороны опубликовало фотографию, на которой написано «бочки» и выделен белый объект в кузове грузовика.
По данным военного ведомства, кражу боевых отравляющих веществ совершили террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ). Они атаковали боевиков из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (также запрещена в РФ), похитив ядохимикат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
103
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 16:54
«Статус-кво изменился»: Россия осложняет планы Израиля
22 ноября 2018, 14:54
США признали исключительное право России на Сирию
21 ноября 2018, 19:24
Убиты местные жители: США ударили по Сирии белым фосфором

25 ноября 2018, 14:24
Химатака в Сирии: пострадали 107 человек
23 ноября 2018, 16:54
«Девять граждан Сирии»: кто ответит за смерть военных РФ
21 ноября 2018, 12:54
Мертвые души: героя Сирии обвиняют в хищении 6 млн рублей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
23 ноября 2018, 18:40
"Шесть тысяч ракет в сторону России!" Кедми приложил ФАКТАМИ! Вечер с Соловьевым от 22.11.18
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
22 ноября 2018, 19:39
Над Кремлем летали вертолеты с десантниками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.