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Хиллари падала, Байден заговаривается, Трамп - огурцом. Пушков указал на уязвимость демократов
26 сентября 2020, 15:05 • 110 • Политика
Член Совета Федерации России Алексей Пушков указал на уязвимое место американских демократов. По его словам, Демпартия вторые выборы подряд выставляет нездоровых кандидатов: "Хиллари падала, Байден заговаривается". Один Трамп "выглядит огурцом".
Так Пушков прокомментировал недавнее выступление Байдена, во время которого тот в очередной раз заговорился. По словам сенатора, такие инциденты происходят всё чаще. Это может быть главным козырем Дональда Трампа, ведь на фоне такого оппонента сам он выглядит молодым, энергичным и здоровым.
Он полагает, что оговорки Байдена в конечном итоге могут сыграть с ним злую шутку, хотя многое должно проясниться уже на дебатах.
Скриншот:Telegram/Алексей Пушков
Напомним, что 77-летний кандидат от демократов уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за неспособности сформулировать мысль. В марте, выступая на встрече с избирателями в Сент-Луисе (штат Миссури), он случайно оговорился, заявив: "Мы можем только переизбрать Дональда Трампа". Трамп тут же отреагировал, написав в Twitter: "Я согласен с Джо!".
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