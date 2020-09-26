Хиллари падала, Байден заговаривается, Трамп - огурцом. Пушков указал на уязвимость демократов

Так Пушков прокомментировал недавнее выступление Байдена, во время которого тот в очередной раз заговорился. По словам сенатора, такие инциденты происходят всё чаще. Это может быть главным козырем Дональда Трампа, ведь на фоне такого оппонента сам он выглядит молодым, энергичным и здоровым.

У демократов вторые выборы подряд нездоровые кандидаты. Хиллари падала, Байден заговаривается. На их фоне Трамп выглядел и по-прежнему выглядит огурцом, - пишет Пушков в Telegram.

Он полагает, что оговорки Байдена в конечном итоге могут сыграть с ним злую шутку, хотя многое должно проясниться уже на дебатах.

Скриншот:Telegram/Алексей Пушков

Напомним, что 77-летний кандидат от демократов уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за неспособности сформулировать мысль. В марте, выступая на встрече с избирателями в Сент-Луисе (штат Миссури), он случайно оговорился, заявив: "Мы можем только переизбрать Дональда Трампа". Трамп тут же отреагировал, написав в Twitter: "Я согласен с Джо!".