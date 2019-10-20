Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Учения Молдовы и НАТО нарушают Зону безопасности в Приднестровье
Захарова продолжила шутку китайского дипломата, напомнив о мечтах украинцев
Украли и поделили $1,5 млрд.: Советник президента США обвинил Порошенко и его лю...
Они же юмористы: Кому в России весело от смертей в Донбассе
Главная / Аналитика

Хиллари Клинтон поет и танцует на Бродвее

20 октября 2019, 11:24  •  92 • Аналитика
© РИА Новости / Вера Голосова
Она поет и танцует на Бродвее. И жаждет любви. У нее роман с китайским кинопродюсером Сюэ Сином: да, это про Хиллари Клинтон в спектакле "Мягкая сила".
Строго говоря, театр "Паблик" не совсем на Бродвее — но в шаговой доступности. Так или иначе, томившийся поначалу на сцене в Лос-Анджелесе мюзикл про Восток и Запад вышел этой осенью на престижные нью-йоркские подмостки. И — стал национальным событием. А заодно и поводом для многочисленных рецензий с грустными размышлениями на тему "раньше мы видели конфликт Востока и Запада совсем по-другому".
По сюжету пьесы китайцы в 2066 году ставят мюзикл о том, как один из них полвека назад встретился с Хиллари (во время ее президентской кампании).
При этом часть китайцев изображает американцев, для чего нацепляются светлые парики, и всем в зале почему-то очень смешно.
Важно напомнить, что автор (американский гражданин Дэвид Генри Хуан) — это знаменитость, в России он тоже известен. Его пьеса "М. Баттерфляй" была у нас поставлена Романом Виктюком. В главной роли был замечательный контртенор Эрик Курмангалиев — пел арию из Пуччини и за это даже стал лучшим актером 1992 года.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Сцена из спектакля "М. Баттерфляй". Театр Романа Виктюка
В "М. Баттерфляй" у Хуана тоже было много чего о том, как западник воспринимает Азию. Включая недобрую мысль: в Азии это несчастное неуклюжее создание не может даже отличить женщину от мужчины (и вдобавок шпиона).
Это, конечно, давняя тема в мировой культуре — Восток и Запад, которым никогда не сойтись. Но раньше, в колониальную и постколониальную эпохи, классическим сюжетом был, например, до сих пор идущий в том же Нью-Йорке мюзикл "Король и я". В нем западная женщина приезжает к королю Сиама и учит того управлять подданными. И он даже слегка поддается (дело в пьесе было в 1862 году). Спустя столетие выходит классический роман Джеймса Клавелла "Тай-пэн". Там с большим знанием дела рассказывается, как китайцы Гонконга относятся к западнику. На местном кантонском диалекте такового дословно называют "заморский дьявол". А китайцев и прочих азиатов — "цивилизованные люди".
Да-да, это было практически всегда (особенно с учетом того, сколько тысячелетий разным азиатским цивилизациям и сколько столетий — западным).
И Хуан, который заявляет, что "любое искусство — политическое", веселит публику ставшими остро актуальными сюжетами о том, как азиаты сейчас относятся, скажем, к Америке. Ну, правда, и Азии достается.
Вот выборы в США 2016 года, и герой говорит Хиллари: "Прекрасный сон эта ваша идея, что люди мудры и что им можно доверить решать их собственное будущее. Но проблема в том, что они не такие. Поэтому мы в Китае не доверяем людям выбирать лидеров".
Аудитория снисходительно посмеивается.
Но тут начинается сцена, когда оба героя попадают в "Макдональдс", и гость (Сюэ Син) осматривается и спрашивает Хиллари: а что, и эти люди тоже у вас голосуют? "Они ВСЕ голосуют", — отвечает она. Причем таким голосом, что зал уже не смеется, а прямо ржет (не забываем, как ей во время кампании напомнили о прежних выступлениях насчет "презренных", которые, к сожалению, тоже наделены правом голоса).
Выводы критиков нью-йоркской премьеры частично касаются качества музыки, излишней сложности сюжета и прочего. Хореография (Хиллари же еще и танцует) вроде бы всем нравится.
И все говорят о том, что пьеса прежде всего политическая. "Мягкая сила" — это исследование места, которое США занимают сейчас в мире, изложенное с китайской точки зрения: таков текст на афише самого театра. Перед нами ситуация, когда главный герой приезжает из Азии и видит США странным и варварским государством, которое следует цивилизовать (это с сайта NBC News, если что).
Здесь мы видим "комментарий к развивающемуся соперничеству США и Китая" — так говорится в рецензии Washington Post.
Политика политикой, но прежде всего — это все-таки феномен глобальной культуры. Культуры, которая не одна (их несколько, и чем дальше, тем больше они будут сталкиваться, изумляться друг другу, спорить и воевать).
Если говорить только об искусстве слова — литературе, то сегодня живы и работают два действительно замечательных мастера, которые постоянно пишут о двух мирах, двух культурах. Один — это Орхан Памук (Турция), а второй — Салман Рушди — сегодня вообще только о том и пишет, начиная со сборника рассказов под говорящим названием "Восток, Запад". Рушди, выходец одновременно из Индии и Пакистана, все свои силы потратил на то, чтобы стать человеком Запада в большей степени, чем коренные западники. Но мы-то восхищаемся им потому, что он человек Востока. А пишет он и о том, что миссия оказалась трагически невыполнима, тот Запад, куда он и многие другие стремились, не получился (например, в его последнем романе "Золотой дом" об индийском миллионере в Нью-Йорке).
А сын китайских эмигрантов и американец в первом поколении Дэвид Генри Хуан довольно аккуратно завис ровно между двумя мирами и рассказывает, какие они разные, — рассказывает очень мягко и с юмором, понятным обеим сторонам.
Видимо, такие авторы будут с каждым годом все нужнее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 10:39
Источник мира
18 октября 2019, 10:39
Предвыборные сосиски. Исход парламентских выборов в Польше
20 октября 2019, 11:24
Хиллари Клинтон поет и танцует на Бродвее
20 октября 2019, 08:09
Взялся служить – заплати!
18 октября 2019, 17:09
Паника в США в связи с фиаско «Пэтриотов» привела к неожиданному результату. Проект LTAMDS
19 октября 2019, 09:24
Генерал Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
16 октября 2019, 04:54
Лидеры и лузеры бывшего СССР: как рос ВВП в бывших союзных республиках в последние 30 лет
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
13 октября 2019, 16:54
Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
18 октября 2019, 13:54
"Щаззз!": Вассерман сорвался на "крик", говоря о Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.