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Хейли осудила ООН за нежелание принять торговое эмбарго США против Кубы

03 ноября 2018, 06:09  •  64 • Политика
Никки Хейли выступила с критикой резолюции ООН, призывающей США снять экономические и торговые санкции с Острова Свободы.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила с критикой организации. Так, американский дипломат заявила о принципиальном недовольстве своей страны резолюцией, которая призывает Вашингтон прекратить экономическое и торговое эмбарго Кубы.
Не только Хейли отстаивает действия своего государства как оправданные, она также осудила ООН за нежелание осудить якобы имеющие место нарушения прав человека в островном государстве. Последняя резолюция международной организации, настаивает постпред США, не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка.
В любом случае, резюмировала Хейли, США не намерены меня своей позиции по Острову Свободы. Американские власти продолжают настаивать, что руководство острова отрицает свободу и элементарные права своего народа.
«Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим», — заявила Хейли.

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