Никки Хейли выступила с критикой резолюции ООН, призывающей США снять экономические и торговые санкции с Острова Свободы.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила с критикой организации. Так, американский дипломат заявила о принципиальном недовольстве своей страны резолюцией, которая призывает Вашингтон прекратить экономическое и торговое эмбарго Кубы.

Не только Хейли отстаивает действия своего государства как оправданные, она также осудила ООН за нежелание осудить якобы имеющие место нарушения прав человека в островном государстве. Последняя резолюция международной организации, настаивает постпред США, не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка.

В любом случае, резюмировала Хейли, США не намерены меня своей позиции по Острову Свободы. Американские власти продолжают настаивать, что руководство острова отрицает свободу и элементарные права своего народа.