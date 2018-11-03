|
Хейли осудила ООН за нежелание принять торговое эмбарго США против Кубы
03 ноября 2018, 06:09 • 64 • Политика
Никки Хейли выступила с критикой резолюции ООН, призывающей США снять экономические и торговые санкции с Острова Свободы.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила с критикой организации. Так, американский дипломат заявила о принципиальном недовольстве своей страны резолюцией, которая призывает Вашингтон прекратить экономическое и торговое эмбарго Кубы.
Не только Хейли отстаивает действия своего государства как оправданные, она также осудила ООН за нежелание осудить якобы имеющие место нарушения прав человека в островном государстве. Последняя резолюция международной организации, настаивает постпред США, не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка.
В любом случае, резюмировала Хейли, США не намерены меня своей позиции по Острову Свободы. Американские власти продолжают настаивать, что руководство острова отрицает свободу и элементарные права своего народа.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 октября 2018, 20:09
|
30 октября 2018, 13:54
|
28 октября 2018, 10:24
|
30 октября 2018, 20:54
|
29 октября 2018, 04:28
|
29 октября 2018, 02:39
|
28 октября 2018, 22:08