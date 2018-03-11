Хеви-метал: что стоит за заявлениями Трампа о возможной отмене пошлин на сталь для Европы

Дональд Трамп назвал условия отмены налога на ввоз стали и алюминия из Европы. По мнению главы Белого дома, Брюсселю нужно устранить «ужасные барьеры» на ввоз американских продуктов. В Европейском cоюзе тем временем заговорили о возможных ответных действиях. При этом СМИ отмечают, что введённые Трампом меры ударят в том числе и по гражданам США — подорожать могут такие «американские» продукты, как арахисовая паста, бурбон и джинсы Levi's. Эксперты называют действия Трампа смелыми, однако недальновидными с экономической точки зрения.

Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на сталь и алюминий globallookpress.com © Michael Reynolds/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп назвал условия отмены пошлин на ввоз алюминия и стали, которые вызвали столько недовольства в Европе. Обращаясь в своём микроблоге Twitter к европейским партнёрам, глава Белого дома предложил Брюсселю отменить налоги на ввоз американских продуктов.

«Европейский союз, прекрасные страны, которые плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее. ЧЕСТНО!» — написал американский президент в Twitter.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Напомним, в начале марта Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобождён от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия. Но они должны будут убедить Вашингтон в том, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

«Идиотизм» не оставят без ответа

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, говоря о нововведениях американского президента, заявила, что Брюссель не намерен бездействовать и пригрозила ответными мерами в отношении США.

«Мы десятилетиями строили глобальную торговую систему. Европейское процветание и миллионы рабочих мест зависят от неё. Европа не станет бездеятельно наблюдать, если кто-нибудь в одностороннем порядке будет ставить свободную мировую торговлю в опасность», — заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag в ответ на вопрос о «торговой войне с Европой», которую развязал Трамп.

Margrethe Vestager - „Facebook-AGB's sind zum Fürchten“ https://t.co/X5SBx2VunO — BILD (@BILD) March 10, 2018

Вестагер добавила, что, по её мнению в отношении Европы глава Белого дома должен сделать исключения.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал планы США по повышению тарифов на импорт стали и алюминия идиотизмом. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом выразил серьёзную обеспокоенность из-за введения новых тарифов.

Без джинсов и арахисовой пасты

Обеспокоены нововведениями Трампа не только европейцы, но и жители США.

В СМИ посчитали, что пострадают от действий администрации Трампа в том числе и простые американцы.

Так, в медиа появляются сообщения, что после введения пошлин в стране могут подорожать арахисовая паста, джинсы Levi's, бурбон и мотоциклы марки Harley-Davidson. Представители этих компаний уже делали заявления о возможном подорожании продукции из-за ввода импортных пошлин.

Сэндвич с арахисовой пастой и джемом — классическое сочетание в Соединённых Штатах.

Reuters

В интервью британскому изданию The Guardian европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, пояснила, что угрозы ЕС поднять тарифы на ввоз американского апельсинового сока, бурбона и арахисовой пасты — это пропорциональный ответ.

«Мы бы не хотели эскалации ситуации, но мы не хотим молчать, когда такие серьёзные меры могут быть предприняты против европейской экономики», — пояснила она. По её словам у ЕС должно быть что-то на готове.

Reuters отмечает, что пошлины на ввоз алюминия и стали могут оставить многих работников сталелитейной промышленности без работы. По данным агенства, Америка самый большой импортёр стали в мире, в 2017 году в страну было ввезено около 35 млн тонн. Если же эти поставки сократятся, то и объёмы работ в США будут снижены, что приведёт к неминуемым увольнениям.

«Американская сталелитейная промышленность насчитывала около 147 тыс. рабочих в 2015 году, согласно данным Бюро экономического анализа США. Производителям, которым нужна сталь, необходимо нанимать около 6,5 млн человек в год, а строительной промышленности около 6,3 млн», — сообщает издание.

Trump steel tariffs may leave these U.S. steelworkers jobless https://t.co/1pgyvrBSMLpic.twitter.com/TDukPVLNM3 — Reuters Top News (@Reuters) March 11, 2018

Об опасности введения пошлин на сталь и алюминий заявлял и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, это повышать пошлины — это всё равно, что «соревноваться в олимпийском забеге в обуви из свинца».

«Отрицательный баланс»

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв пояснил, что недовольство европейцев повышением таможенных сборов можно понять. По его словам, зарубежные страны и так страдают от отрицательного баланса в торговле с Вашингтоном, а дополнительные ограничения лишь его увеличат.

«Нынешняя ситуация складывалась в течение многих лет и даже десятилетий. Если мы посмотрим на внешнюю торговлю США с другими странами, то мы увидим, что со всеми странами, включая даже небольшие, у США отрицательный баланс. Из Европейских стран самый большой отрицательный баланс с Германией, порядка $60-70 млрд. Такой дефицит просто какими-то пошлинами или их отменой не ликвидировать», — пояснил он, добавив, что эту проблему нужно решать не один год.

Именно в области производства стали США уже давно проигрывают другим странам, поясняет эксперт. В 60-х годах Вашингтон начал закупать японскую сталь, которая по качеству была выше, а по цене дешевле. И только сейчас Трамп пытается ликвидировать отставание.

«Трамп в какой-то мере прав, что без внутреннего производства стали невозможно возродить тяжёлую промышленность США. Но здесь получается замкнутый круг, потому что Вашингтону в любом случае придётся ввозить сталь. И для местных производителей цены повысится, что повлечёт увеличения цен на их товары», — заключил эксперт.

Бизнесмен, но не экономист

Условия, которые Трамп выдвинул для европейских партнёров, — стандартная тактика ведения бизнеса, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.При этом экономически это решение довольно сомнительное.

«Решение подобных проблем, как возрождение сталелитейной, алюминиевой промышленности, не начинается с подъёма пошлин. Эта ситуация требует государственного участия, субсидий производства. И только потом, когда уже поднявшиеся производства начинают осваивать экономические ниши, вот тогда возможно введение пошлин, когда конкуренты начинают их выдавливать с рынка», — пояснил эксперт.

Производство станков на заводе американской компании Caterpillar Inc.(CAT.N)

Reuters

© Mike Blake

По его оценке, Трамп ведёт тонкую бизнес-игру, пытаясь «расчистить для США европейский рынок». Он «зондирует почву, предлагая, казалось бы, достаточно смелые решения ЕС».

Владимир Васильев прокомментировал также опасения СМИ о том, что новые меры главы Белого дома могут привести к экономическому кризису.

«Трамп возвращает сейчас нас в эпоху торговых войн, которые были в разгаре 60-х и 70-х годов. Все страхи подобного рода вернулись, отсюда появляются заявления о том, что вернётся эпоха Великой депрессии. Но, скорее всего, всё вернётся на круги своя под воздействием инерции уже налаженных международных торговых отношений, а также под воздействием ВТО», — подчеркнул эксперт, добавив, что «сломать тенденцию нулевых ставок» будет очень сложно.