Херсонская учительница-«шпион» Татьяна Кузьмич вышла из СИЗО под залог

Арестованная 20 августа в Херсоне учитель русского языка, глава ОО «Русская национальная община „Русичъ‟» Татьяна Кузьмич сегодня, 5 октября, вышла на свободу.Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Елена Бережная.По её словам, за учителя русского языка и литературы из Херсона Татьяну Кузьмич внесли залог «неравнодушные наши граждане» в сумме 560 тысяч гривен.«Наш Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной продолжит защиту Татьяны! Она не сломлена и вместе с адвокатами докажет абсурдность, предъявленных СБУ обвинений», — заверила Елена Бережная.Ранее, информируя о ходе дела, правозащитница, отмечала:«После официальных заявлений МИД РФ и Россотрудничества о незаконности ареста Татьяны, правоохранители Херсона пошли на циничный беспредел! Кузьмич вывезли из СИЗО якобы на допрос, однако следователя в помещении СБУ не было, а присутствующий прокурор Бондарь — процессуальный Руководитель по этому уголовному производству, потребовал от Татьяны написать официальное заявление следователю об отказе от адвоката Новицкой Светланы, которая является юристом Института, и настоял на сотрудничестве с адвокатом Анатолием Попович. Мотивация — Вам не нужна шумиха по Вашему делу, здесь не нужны представители ООН, ОБСЕ, подпишите угоду с прокурором и пойдёте на обмен!!! Такого беззакония история ещё не знала!!!! Адвокат Попович согласился с проведением закрытого судебного заседания по наложению ареста на имущество Татьяны, не возражал против этого ареста, не потребовал возврата Кузьмич незаконно изъятых денежных средств, так как суд не разрешал их изымать».Напомним, кандидат педагогических наук, заведующую учебно-методической лабораторией управления учебными заведениями коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета, руководительница Херсонской городской общественной организации «Русская национальная община „Русичъ‟» Татьяна Кузьмич подозревается в государственной измене. По версии следствия, «во время пребывания на территории аннексированного Крыма в 2015 году Татьяна Кузьмич была привлечена сотрудниками ФСБ против Украины, и с 2017 года передавала на территорию РФ материалы для проведения подрывной работы в Херсонской области и других регионах Украины». По статье 111 УК Украины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.