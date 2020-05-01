|
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 02:10 • 63 • Украина
Несмотря на то, что из-за карантина отменены все массовые мероприятия 9 мая, простые жители Херсона по возможности должны самостоятельно возложить цветы к памятникам героям на День Победы.
С таким призывом выступил накануне мэр Херсона Владимир Мыколаенко.
«Странно слышать как активный участник событий на майдане, личность, регулярно всплывающая в коррупционных скандалах, вдруг просит горожан совершить такой благородный поступок.
Подобный призыв от человека, который в мае 2014 года поддержал заявление экс-губернатора Херсонской области Юрия Одарченко о том, что «Гитлер освобождал Украину от большевизма» и назвал его слова «мудрыми» как минимум настораживает и заставляет задуматься», – отмечает издание «Мир и мы».
Экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко в метаморфозах позиции Мыколаенко не видит ничего странного.
«На Украине после 2014 года происходило глумление над историей и советским прошлым. А «незалежное» государство, тем временем, постепенно шло к развалу. Если говорить про Херсон, то город представляет собой руины. Все благодаря мэру-мошеннику, вору и подонку. Который не только крал, за что еще ему придется сидеть, но и переименовывал улицы, и ставил памятники в честь отморозков-нацистов.
Это естественные процессы. Мэр переобувается в воздухе. Он прекрасно понимает, что скоро придет время, когда начнут спрашивать с тех, кто привел к нынешнему развалу. Мало того, он прекрасно понимает, что Херсон и южные города не только смотрят в сторону России. Эти регионы при возможности в сторону России уйдут стремительно! Объединение произойдет рано или поздно, а ему придется нести ответственность.
Мы еще и не такое увидим – «переобуваться» будут многие, уверяя, что «их заставляли». Так что не удивляйтесь. Правда в итоге победит», – пояснил Журавко
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 апреля 2020, 17:10
|
27 апреля 2020, 09:38
|
26 апреля 2020, 00:10
|
27 апреля 2020, 23:10
|
27 апреля 2020, 16:10
|
28 апреля 2020, 07:10
|
27 апреля 2020, 00:10