Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»

Несмотря на то, что из-за карантина отменены все массовые мероприятия 9 мая, простые жители Херсона по возможности должны самостоятельно возложить цветы к памятникам героям на День Победы.С таким призывом выступил накануне мэр Херсона Владимир Мыколаенко.«Странно слышать как активный участник событий на майдане, личность, регулярно всплывающая в коррупционных скандалах, вдруг просит горожан совершить такой благородный поступок.Подобный призыв от человека, который в мае 2014 года поддержал заявление экс-губернатора Херсонской области Юрия Одарченко о том, что «Гитлер освобождал Украину от большевизма» и назвал его слова «мудрыми» как минимум настораживает и заставляет задуматься», – отмечает издание «Мир и мы».Экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко в метаморфозах позиции Мыколаенко не видит ничего странного.«На Украине после 2014 года происходило глумление над историей и советским прошлым. А «незалежное» государство, тем временем, постепенно шло к развалу. Если говорить про Херсон, то город представляет собой руины. Все благодаря мэру-мошеннику, вору и подонку. Который не только крал, за что еще ему придется сидеть, но и переименовывал улицы, и ставил памятники в честь отморозков-нацистов.Это естественные процессы. Мэр переобувается в воздухе. Он прекрасно понимает, что скоро придет время, когда начнут спрашивать с тех, кто привел к нынешнему развалу. Мало того, он прекрасно понимает, что Херсон и южные города не только смотрят в сторону России. Эти регионы при возможности в сторону России уйдут стремительно! Объединение произойдет рано или поздно, а ему придется нести ответственность.Мы еще и не такое увидим – «переобуваться» будут многие, уверяя, что «их заставляли». Так что не удивляйтесь. Правда в итоге победит», – пояснил Журавко