



Во всех смыслах свинское поведение прибывших на учения бойцов ВСУ шокировало жителей Херсонской области. Учебные мероприятия военнослужащих проходили на территории национального парка «Алешковские пески». Эшелон с новой партией «обучающихся» стоял в посёлке Раденск. Всего за пару дней защитнички Украины устроили такой погром, будто в заповедной зоне побывало гигантское стадо свиней. Местные жители были просто шокированы таким беспределом.Фотографии с места событий обнародовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, подчеркнув, что «славные украинские воины» делают всё, чтобы заставить жителей Херсона и области всерьёз задуматься о выходе из состава Украины. Они будто бы командуют «Херсон, на выход из Украины» и жители региона после подобных светопреставлений, наверное, готовы выполнить приказ дословно.Бывший депутат сообщил, что после того, как были обнаружены следы «пребывания» никак не армии, но дикого стада, местные обратились с жалобами в сельсовет. Но чиновники лишь разводят руками, признавая своё бессилие. С пьяными, укуренными солдатиками никому не совладать. Сопровождающие их офицеры обычно прибывают в таком же скотском состоянии, что и подчиненные, и шлют подальше представителей местной администрации. Кстати, учениями эти мероприятия назвать можно только с большой натяжкой. Даже судя по тому, какие горы мусора оставляют после себя «герои», можно подумать, что на полигоне организуют массовые дебоши. Эшелоны ВСУ жители Олешковского района встречают уже как стихийное бедствие.Жалобы в полицию и высшие инстанции игнорируются. Беспредел военных с каждым годом лишь обостряется. В итоге украинская армия вместо защиты национальных интересов лишь обильно гадит под себя, угрожая экологии области и здоровью местных жителей. Заповедник эти свиньи, кстати, уже почти уничтожили. Местные экологи признают, что «Алешковские пески» после «пьяных манёвров» уже не реанимировать.