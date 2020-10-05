Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Наваль...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
Главная / Украина

«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан

05 октября 2020, 00:45  •  88 • Украина

Во всех смыслах свинское поведение прибывших на учения бойцов ВСУ шокировало жителей Херсонской области. Учебные мероприятия военнослужащих проходили на территории национального парка «Алешковские пески». Эшелон с новой партией «обучающихся» стоял в посёлке Раденск. Всего за пару дней защитнички Украины устроили такой погром, будто в заповедной зоне побывало гигантское стадо свиней. Местные жители были просто шокированы таким беспределом.

Фотографии с места событий обнародовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, подчеркнув, что «славные украинские воины» делают всё, чтобы заставить жителей Херсона и области всерьёз задуматься о выходе из состава Украины. Они будто бы командуют «Херсон, на выход из Украины» и жители региона после подобных светопреставлений, наверное, готовы выполнить приказ дословно.

Бывший депутат сообщил, что после того, как были обнаружены следы «пребывания» никак не армии, но дикого стада, местные обратились с жалобами в сельсовет. Но чиновники лишь разводят руками, признавая своё бессилие. С пьяными, укуренными солдатиками никому не совладать. Сопровождающие их офицеры обычно прибывают в таком же скотском состоянии, что и подчиненные, и шлют подальше представителей местной администрации. Кстати, учениями эти мероприятия назвать можно только с большой натяжкой. Даже судя по тому, какие горы мусора оставляют после себя «герои», можно подумать, что на полигоне организуют массовые дебоши. Эшелоны ВСУ жители Олешковского района встречают уже как стихийное бедствие.

Жалобы в полицию и высшие инстанции игнорируются. Беспредел военных с каждым годом лишь обостряется. В итоге украинская армия вместо защиты национальных интересов лишь обильно гадит под себя, угрожая экологии области и здоровью местных жителей. Заповедник эти свиньи, кстати, уже почти уничтожили. Местные экологи признают, что «Алешковские пески» после «пьяных манёвров» уже не реанимировать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
03 октября 2020, 16:40
Бутусов раскрыл схему захвата "вагнеровцев" на Украине
04 октября 2020, 10:05
Порошенко начал открыто подбивать армию к бунту против Зеленского
04 октября 2020, 10:05
Премьер-министр Украины сделал шокирующее заявление о печальном будущем страны
04 октября 2020, 19:15
На Украине уверяют, что Крым отдали, чтобы избежать ядерной войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.