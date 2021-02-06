|
Херсон и Мариуполь отойдут России: заявление Саакашвили
06 февраля 2021, 17:00 • 397 • Политика
Бывший глава Грузии рассказал, чем может обернуться закрытие оппозиционных телеканалов на Украине
Михаил Саакашвили заявил, что решение президента Незалежной Владимира Зеленского, вероятно, приведет к плачевным последствиям. Речь идет о запрете вещания для нескольких телеканалов, которые, как сегодня сказал бывший комик, работали против Украины.
В эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера Саакашвили предрек Незалежной потерю территорий. Начал бывший губернатор Одесской области с того, что конфликт в Донбассе подобными действиями Зеленскому не остановить. Может стать только хуже.
"Будут стрелять гораздо больше",
– считает Саакашвили.
Закончатся эти столкновения тем, что Мариуполь и Херсон станут российскими территориями, предупредил политик. Он обосновал это тем, что нашей стране якобы требуется "плацдарм", чтобы решить вопрос водную проблему Крыма и в целом содержать полуостров.
По мнению Саакашвили, Москва найдет причину для военной операции, чтобы захватить контроль над этими территориями.
Стоит отметить, что без различных обвинений с украинской стороны не проходит практически ни дня. Так, ранее Незалежная, столкнувшаяся с дефицитом электроэнергии, нашла в сложившейся бедственной ситуации руку Кремля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
397
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2021, 18:05
|
04 февраля 2021, 23:45
|
05 февраля 2021, 19:00
|
05 февраля 2021, 14:25
|
01 февраля 2021, 05:55
|
02 февраля 2021, 03:55
|
03 февраля 2021, 09:15