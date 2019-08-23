Хельсинки пострадали от "тирании" Путина: Финские СМИ устроили "плач Ярославны" из-за визита президента России

После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки, финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана". Издание Ilta-Sanomat опубликовало статью с кричащим заголовком "Приехал Путин, начал командовать и угрожать".

В материале рассказывается, что жители Хельсинки смогли почувствовать на себе "тиранию Путина" во время его кратковременного визита в столицу Финляндии. Издание жалуется, что тысячам финнов пришлось несколько часов терпеть "страшные неудобства. В частности, пассажирским судам, прибывающим в Хельсинки, пришлось ждать в море допуска к пристани, а автомобили стояли в пробках.

Кроме того, отмечается в статье, Путин опоздал на встречу с президентом Финляндии на 2 часа. Но и на этом он не остановился. На пресс-конференции после переговоров в ответ на вопрос о "жестоких" разгонах протестующих в Москве, Путин ловко заткнул журналистов, напомнив им об убитых и покалеченных во время разгона митингующих в Европе. Это особенно задело финских репортеров.

Напомним, что Владимир Путин посетил Финляндию в среду 21 августа. Он провел переговоры с президентом страны Саули Ниинистё, с которым обсудил сотрудничество двух стран.