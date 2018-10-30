Хеллоуин в Киеве плавно переходит в годовщину Майдана

Злая «Аграрная супердержава»

В выходные народ медленно просыпается, пока многие киевляне выносят на улицу и под парадные домов бесхитростный урожай в надежде хоть что-то продать: аккуратно нарезанную кубиками тыкву, собранные в лесу грецкие орехи, грибы, капусту (здесь ее уже начали квасить). Обладатели «выращенного своими руками» стараются продать свой товар чуть ли не втридорога. Это не случайно: цены на продукты в Киеве стремительно лезут вверх практически ежедневно. Когда говоришь - «дорого» - продавцы насупятся и могут послать подальше, причем, весьма грубо.

- А ты вырасти сам, да заплати за бензин, - отвечают недовольно.

- Вы сами захотели жить в «аграрной супердержаве» вот и продавайте теперь свое добро людям, у которых денег нет даже на тыкву, нарезанную кубиками, - так и хочется бросить в ответ.

Но вслух лучше никому ничего не говорить.

Киевляне взвинчены и агрессивны.

Военная бронетехника ВСУ в центре Киева. ФОТО Арина СУВОРОВА

Старикам - везде дорогу?

На прошлой неделе наблюдала сценку в маршрутке. Подобные картины можно увидеть часто. В салон вошла бабушка, похожая чем-то на старуху Шапокляк, с длинным носом, узколицая, худая, в диковатой шляпке и заношенном плаще. Весь вид женщины говорил о её бедности. Она сообщила, что у нее есть пенсионное удостоверение, предъявила документ водителю, и тот тронулся с места. Но с другого конца салона прибежал шустрый кондуктор, который потребовал от старухи плату за проезд. По правилам перевозок в частных маршрутках в Киеве бесплатно берут только двух льготников, и те уже заняли места раньше бабушки. Однако пенсионерка оказалась не лыком шита и выходить не собиралась, при этом энергично переругиваясь с кондуктором. Водитель ехал медленно, а потом и вовсе встал, сообщив, что никуда не поедет, пока бабушка не выйдет. Пассажиры переполненной маршрутки закудахтали: кто- то стал требовать от старухи, чтоб та вышла, а кто-то стал увещевать водителя, который продолжал стоять из принципа. И тут со своего места буквально сорвалась женщина лет тридцати, и подойдя к кондуктору оплатила проезд за упрямую пенсионерку, бросив водителю 7 гривен (17-18 рублей). В Киеве, к слову, поговаривают, что проезд также подорожает в ближайшее время. Молодую женщину за ее благородный поступок никто не поблагодарил, и даже старуха приняла благородный жест в свой адрес как должное.

- Знаете мы все время как на иголках вот уже больше четырех лет живем и разного тут насмотрелись, - поделилась со мной молодая женщина-попутчица. - Но вот жестокости киевлян не перестаем удивляться. Никогда не знаешь - когда нас отсюда погонят. Все пожитки в одной сумке. Главное - успеть ее вовремя собрать, - с горечью призналась она.

Мемориал "Небесной сотни". ФОТО Арина СУВОРОВА

И мы поехали по своим домам.

К счастью в Киеве дали отопление. Хотя немалое количество домов стоит без горячей воды и тепла до сих пор. Изношенные трубы массово рвутся. Да все везде рвется, вырубается и даже горит. В стране снова подрожал газ, а за ним - подорожают вода и электричество.

И причем тут Майдан?

Но и «радости у киевлян есть». Скоро в столице Украины будут праздновать пятилетие «революции достоинства». Указ об этом еще неделю назад подписан президентом Порошенко. А пока в Киеве отметили Хеллоуин. Все кафешки и ресторанчики по сей день украшены тыквами. По городу носятся люди с волосами, окрашенными в синий и розовый цвет, девочки в черных шляпках с рожками, мальчики в масках чертей всех мастей. Копыта, рога. Карикатурные персонажи чужого праздника, который тут становится все более популярным. На фоне новых праздников экономика страны превращается в никому ненужную, гнилую тыкву, которая в ближайшее время вряд ли превратится в карету. К пятилетней годовщине Майдана люди все больше уходят в свои страхи и переживания. Раньше киевлянки боялись остаться без денег, работы, здоровья, без мужей. Теперь вот – боятся войны. Одна знакомая дама вспомнила про ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки:

- Страшно, - всхлипнула дама.

- Да, уж, пострашнее вашего Майдана будет, - иронически заметила ей.

А та как закричит в ответ:

- Причем тут Майдан?

- А и правда. Причем?