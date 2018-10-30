Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гражданская война
"Выжечь все русское!" Шахназаров рассказал, чем ОПАСЕН радикализм. Веч...
Штормовая угроза: к чему может привести рост напряжённости между США и Китаем в ...
«Белые каски» готовят к утилизации
Главная / В России

Хеллоуин в Киеве плавно переходит в годовщину Майдана

30 октября 2018, 22:24  •  54 • В России

Злая «Аграрная супердержава»

В выходные народ медленно просыпается, пока многие киевляне выносят на улицу и под парадные домов бесхитростный урожай в надежде хоть что-то продать: аккуратно нарезанную кубиками тыкву, собранные в лесу грецкие орехи, грибы, капусту (здесь ее уже начали квасить). Обладатели «выращенного своими руками» стараются продать свой товар чуть ли не втридорога. Это не случайно: цены на продукты в Киеве стремительно лезут вверх практически ежедневно. Когда говоришь - «дорого» - продавцы насупятся и могут послать подальше, причем, весьма грубо.

- А ты вырасти сам, да заплати за бензин, - отвечают недовольно.

- Вы сами захотели жить в «аграрной супердержаве» вот и продавайте теперь свое добро людям, у которых денег нет даже на тыкву, нарезанную кубиками, - так и хочется бросить в ответ.

Но вслух лучше никому ничего не говорить.

Киевляне взвинчены и агрессивны.

Военная бронетехника ВСУ в центре Киева. ФОТО Арина СУВОРОВА

Старикам - везде дорогу?

На прошлой неделе наблюдала сценку в маршрутке. Подобные картины можно увидеть часто. В салон вошла бабушка, похожая чем-то на старуху Шапокляк, с длинным носом, узколицая, худая, в диковатой шляпке и заношенном плаще. Весь вид женщины говорил о её бедности. Она сообщила, что у нее есть пенсионное удостоверение, предъявила документ водителю, и тот тронулся с места. Но с другого конца салона прибежал шустрый кондуктор, который потребовал от старухи плату за проезд. По правилам перевозок в частных маршрутках в Киеве бесплатно берут только двух льготников, и те уже заняли места раньше бабушки. Однако пенсионерка оказалась не лыком шита и выходить не собиралась, при этом энергично переругиваясь с кондуктором. Водитель ехал медленно, а потом и вовсе встал, сообщив, что никуда не поедет, пока бабушка не выйдет. Пассажиры переполненной маршрутки закудахтали: кто- то стал требовать от старухи, чтоб та вышла, а кто-то стал увещевать водителя, который продолжал стоять из принципа. И тут со своего места буквально сорвалась женщина лет тридцати, и подойдя к кондуктору оплатила проезд за упрямую пенсионерку, бросив водителю 7 гривен (17-18 рублей). В Киеве, к слову, поговаривают, что проезд также подорожает в ближайшее время. Молодую женщину за ее благородный поступок никто не поблагодарил, и даже старуха приняла благородный жест в свой адрес как должное.

- Знаете мы все время как на иголках вот уже больше четырех лет живем и разного тут насмотрелись, - поделилась со мной молодая женщина-попутчица. - Но вот жестокости киевлян не перестаем удивляться. Никогда не знаешь - когда нас отсюда погонят. Все пожитки в одной сумке. Главное - успеть ее вовремя собрать, - с горечью призналась она.

«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев

Мемориал "Небесной сотни". ФОТО Арина СУВОРОВА

И мы поехали по своим домам.

К счастью в Киеве дали отопление. Хотя немалое количество домов стоит без горячей воды и тепла до сих пор. Изношенные трубы массово рвутся. Да все везде рвется, вырубается и даже горит. В стране снова подрожал газ, а за ним - подорожают вода и электричество.

И причем тут Майдан?

Но и «радости у киевлян есть». Скоро в столице Украины будут праздновать пятилетие «революции достоинства». Указ об этом еще неделю назад подписан президентом Порошенко. А пока в Киеве отметили Хеллоуин. Все кафешки и ресторанчики по сей день украшены тыквами. По городу носятся люди с волосами, окрашенными в синий и розовый цвет, девочки в черных шляпках с рожками, мальчики в масках чертей всех мастей. Копыта, рога. Карикатурные персонажи чужого праздника, который тут становится все более популярным. На фоне новых праздников экономика страны превращается в никому ненужную, гнилую тыкву, которая в ближайшее время вряд ли превратится в карету. К пятилетней годовщине Майдана люди все больше уходят в свои страхи и переживания. Раньше киевлянки боялись остаться без денег, работы, здоровья, без мужей. Теперь вот – боятся войны. Одна знакомая дама вспомнила про ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки:

Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев

- Страшно, - всхлипнула дама.

- Да, уж, пострашнее вашего Майдана будет, - иронически заметила ей.

А та как закричит в ответ:

- Причем тут Майдан?

- А и правда. Причем?

На Майдане Незалежности. ФОТО Арина СУВОРОВА

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
54
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 14:09
«70 тонн упало на палубу»: что известно об инциденте при спуске на воду авианосца «Адмирал Кузнецов»
30 октября 2018, 19:09
Весь экипаж судна «Норд», задержанный украинскими пограничниками, освобожден
30 октября 2018, 19:09
Владимир Путин: Любое незаконное вторжение в выборы и общественно-политическую жизнь должны жёстко пресекаться

30 октября 2018, 02:54
Русский язык на Украине уходит в подполье
30 октября 2018, 19:09
Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев
29 октября 2018, 20:24
Медведев вспомнил, как работал в железнодорожном депо
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга» в Донбассе
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.