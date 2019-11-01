Хэллоуин для Трампа: Дан старт процедуре импичмента президента США

Палата представителей конгресса США поддержала инициативу, которая позволит запустить процедуру импичмента в отношении главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал "360".

Предложенную демократами резолюцию поддержали 232 конгрессмена, ещё 196 человек высказались против. Документ позволит шести комитетам палаты представителей продолжить расследование в отношении Трампа и оценить, имеются ли основания для импичмента.

Напомним, Демократическая партия США пытается запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционных схемах, связанных с украинской компанией Burisma Group.