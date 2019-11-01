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Хэллоуин для Трампа: Дан старт процедуре импичмента президента США
01 ноября 2019, 02:54 • 72 • Политика
Пока в США празднуют Хэллоуин, американские конгрессмены дали старт процедуре импичмента президента Дональда Трампа.
Палата представителей конгресса США поддержала инициативу, которая позволит запустить процедуру импичмента в отношении главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал "360".
Предложенную демократами резолюцию поддержали 232 конгрессмена, ещё 196 человек высказались против. Документ позволит шести комитетам палаты представителей продолжить расследование в отношении Трампа и оценить, имеются ли основания для импичмента.
Напомним, Демократическая партия США пытается запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционных схемах, связанных с украинской компанией Burisma Group.
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