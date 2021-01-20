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Хазин заявил о реальной позиции США: "Навальному дали бы 15 лет, не задумываясь"
20 января 2021, 17:05 • 246 • Политика
Михаил Хазин заявил о реальной позиции США по Алексею Навальному. Экономист подчеркнул, что если бы такой же блогер действовал в самих Соединённых Штатах, Вашингтон тут же предпринял бы более жёсткие шаги: "Ему дали бы 15 лет, не задумываясь".
Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" высказался о возможных санкциях в отношении России из-за блогера Алексея Навального.
Подобные экономические ограничения эксперт назвал "тяжёлым бредом". Он обратил внимание, что подобная реакция других государств на ситуацию с арестом оппозиционера - это очевидное вмешательство в дела суверенного государства, коим является РФ.
Собеседник "Первого русского" попытался смоделировать позицию самих США, если бы, наоборот, Москва начала интерпретировать американское законодательство по своему усмотрению.
Например, применять санкции из-за того, что в Штатах не посадили "очевидного убийцу" - актёра и футболиста О. Джея Симпсона. То есть Россия, по логике Вашингтона, могла бы ввести экономические ограничения против суда, Минюста Америки, газет, которые писали о невиновности спортсмена, и так далее.
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