Хазин заявил о реальной позиции США: "Навальному дали бы 15 лет, не задумываясь"

Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" высказался о возможных санкциях в отношении России из-за блогера Алексея Навального.

Подобные экономические ограничения эксперт назвал "тяжёлым бредом". Он обратил внимание, что подобная реакция других государств на ситуацию с арестом оппозиционера - это очевидное вмешательство в дела суверенного государства, коим является РФ.

Собеседник "Первого русского" попытался смоделировать позицию самих США, если бы, наоборот, Москва начала интерпретировать американское законодательство по своему усмотрению.

Например, применять санкции из-за того, что в Штатах не посадили "очевидного убийцу" - актёра и футболиста О. Джея Симпсона. То есть Россия, по логике Вашингтона, могла бы ввести экономические ограничения против суда, Минюста Америки, газет, которые писали о невиновности спортсмена, и так далее.