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Хазин заявил о реальной позиции США: "Навальному дали бы 15 лет, не задумываясь"

20 января 2021, 17:05  •  246 • Политика
Михаил Хазин заявил о реальной позиции США по Алексею Навальному. Экономист подчеркнул, что если бы такой же блогер действовал в самих Соединённых Штатах, Вашингтон тут же предпринял бы более жёсткие шаги: "Ему дали бы 15 лет, не задумываясь".
Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" высказался о возможных санкциях в отношении России из-за блогера Алексея Навального.
Подобные экономические ограничения эксперт назвал "тяжёлым бредом". Он обратил внимание, что подобная реакция других государств на ситуацию с арестом оппозиционера - это очевидное вмешательство в дела суверенного государства, коим является РФ.
Собеседник "Первого русского" попытался смоделировать позицию самих США, если бы, наоборот, Москва начала интерпретировать американское законодательство по своему усмотрению.
Например, применять санкции из-за того, что в Штатах не посадили "очевидного убийцу" - актёра и футболиста О. Джея Симпсона. То есть Россия, по логике Вашингтона, могла бы ввести экономические ограничения против суда, Минюста Америки, газет, которые писали о невиновности спортсмена, и так далее.
Это абсолютно то же самое. Навальный совершил уголовное преступление. Я сейчас даже не буду говорить про его старые истории. Но в любой стране, в тех же Соединённых Штатах, ему дали бы 15 лет, не задумываясь, - подчеркнул Хазин.

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