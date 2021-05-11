Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"

Экономист Михаил Хазин увидел сигнал в речи президента России Владимира Путина. Там было прямое послание Западу, хотя речь шла о Великой Отечественной войне. "Времени у США осталось очень мало", - сделал вывод эксперт.

"Времени у США осталось очень мало. Ещё чуть-чуть <…> – и возможности США по контролю над миром начнут слабеть", - написал Хазин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в историческом плане "чуть-чуть" – это скорее несколько месяцев, чем несколько недель. В общем-то, позиции Соединённых Штатов уже ослабли, и Владимир Путин – один из немногих, кто это понимает. Одни смогут отойти от нынешнего гегемона, другие – нет. Предпосылки этого проявились в День Победы, когда либералы "изошли различными неаппетитными субстанциями".

По мнению Хазина, при ослаблении США на геополитическом поле появились новые игроки, в которых долгое время никто не верил. Именно поэтому настолько важно видение президентом России будущего. Он, в отличие от других, публично высказывает свою позицию. И с этой точки зрения особенно интересно анализировать его выступление 9 Мая.

В частности, он напомнил, что в первые, наиболее сложные моменты Великой Отечественной войны Советский Союз действовал в одиночку. У него не было реальных союзников. Это можно воспринимать двояко, пишет Хазин.

"И я могу ручаться, что те люди за океаном, которым эта речь предназначалась, поняли её вполне однозначно. И поняли, что это ответ на атаку восточноевропейских Табаки, которую тоже можно рассматривать как подготовку к предстоящей встрече Байдена и Путина", - заметил экономист.